Ha ezen a KRESZ-teszten elhasalsz, talán jobb lenne visszaadni a jogosítványod

Az Európai Unió hamarosan új szabályozást hoz a vezetői engedélyek rendszerét illetően. Ennek értelmében 2033-ig minden sofőr digitális jogosítványt kap. Bár korábban felvetődött, hogy a 70 év felettiek vezetői engedélye csak 5 évig legyen érvényes, ezt végül elvetették. Így számukra is 15 év marad az érvényességi idő, utána lesz esedékes a jogosítvány meghosszabbítása.

Jogos lenne életkorhoz kötni a jogosítvány meghosszabbítását?

Fotó: Roman Samborskyi / Forrás: Shutterstock

Hogyan lehet a jogosítvány meghosszabbítását elintézni?

A jól megszokott rendszerhez képest túl sok változásra nem kell számítani. Az EU lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy saját hatáskörben előírjanak orvosi alkalmassági vizsgálatot a meghosszabbítás feltételeként. Magyarországon nagyon sokan támadják az idős sofőröket és szeretnék, ha a 70 felettiek egyáltalán nem ülnének volán mögé. Azonban sokszor a fiatal sofőrök és a gyakorlott vezetők is képesek hajmeresztő hibákat elkövetni és baleseteket okozni.

