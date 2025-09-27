szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

41 perce

Ha ezen a KRESZ-teszten elhasalsz, talán jobb lenne visszaadni a jogosítványod

Címkék#kvíz#jogosítvány#baleset#teszt#sofőr#KRESZ

Egyre többször merül fel a kérdés: biztonságosan vezetnek-e még az idősebb sofőrök? Az általuk okozott balesetek száma évről évre emelkedik, ezért sokan azt javasolják, hogy egy bizonyos életkor felett szigorítsák a jogosítvány meghosszabbításának feltételeit.

Zaol.hu

Az Európai Unió hamarosan új szabályozást hoz a vezetői engedélyek rendszerét illetően. Ennek értelmében 2033-ig minden sofőr digitális jogosítványt kap. Bár korábban felvetődött, hogy a 70 év felettiek vezetői engedélye csak 5 évig legyen érvényes, ezt végül elvetették. Így számukra is 15 év marad az érvényességi idő, utána lesz esedékes a jogosítvány meghosszabbítása.

Jogos lenne életkorhoz kötni a jogosítvány meghosszabbítását?
Jogos lenne életkorhoz kötni a jogosítvány meghosszabbítását?
Fotó: Roman Samborskyi / Forrás:  Shutterstock

Hogyan lehet a jogosítvány meghosszabbítását elintézni?

A jól megszokott rendszerhez képest túl sok változásra nem kell számítani. Az EU lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy saját hatáskörben előírjanak orvosi alkalmassági vizsgálatot a meghosszabbítás feltételeként. Magyarországon nagyon sokan támadják az idős sofőröket és szeretnék, ha a 70 felettiek egyáltalán nem ülnének volán mögé. Azonban sokszor a fiatal sofőrök és a gyakorlott vezetők is képesek hajmeresztő hibákat elkövetni és baleseteket okozni.

KRESZ-tesztünkkel próbára teheted ismereteid!

1.
Mi a helyes áthaladási sorrend?
2.
A "C" jelű jármű mikor haladhat át a kereszteződésen?
3.
Mi az áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?
4.
Az "A" jelű jármű hányadikként haladhat át a kereszteződésben?
5.
A "B" jelű jármű hányadikként haladhat át a kereszteződésen?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu