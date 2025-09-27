41 perce
Ha ezen a KRESZ-teszten elhasalsz, talán jobb lenne visszaadni a jogosítványod
Egyre többször merül fel a kérdés: biztonságosan vezetnek-e még az idősebb sofőrök? Az általuk okozott balesetek száma évről évre emelkedik, ezért sokan azt javasolják, hogy egy bizonyos életkor felett szigorítsák a jogosítvány meghosszabbításának feltételeit.
Az Európai Unió hamarosan új szabályozást hoz a vezetői engedélyek rendszerét illetően. Ennek értelmében 2033-ig minden sofőr digitális jogosítványt kap. Bár korábban felvetődött, hogy a 70 év felettiek vezetői engedélye csak 5 évig legyen érvényes, ezt végül elvetették. Így számukra is 15 év marad az érvényességi idő, utána lesz esedékes a jogosítvány meghosszabbítása.
Hogyan lehet a jogosítvány meghosszabbítását elintézni?
A jól megszokott rendszerhez képest túl sok változásra nem kell számítani. Az EU lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy saját hatáskörben előírjanak orvosi alkalmassági vizsgálatot a meghosszabbítás feltételeként. Magyarországon nagyon sokan támadják az idős sofőröket és szeretnék, ha a 70 felettiek egyáltalán nem ülnének volán mögé. Azonban sokszor a fiatal sofőrök és a gyakorlott vezetők is képesek hajmeresztő hibákat elkövetni és baleseteket okozni.
KRESZ-tesztünkkel próbára teheted ismereteid!