Ha egy iskolaőr csak ránéz a verekedő gyerekekre, máris rend lesz - Zalában így fogadták őket

Az iskolaőrség 2020 szeptemberében indult Zala megyében, és azóta folyamatosan működik. Jelenleg 32 oktatási intézménnyel állnak szerződésben, mind általános, mind középiskolák, valamint a szakképzési centrumok képviseletében. Az iskolaőrök megjelenésének célja, hogy a diákok és a pedagógusok biztonságát növelje, valamint a konfliktusok megelőzésében és kezelésében segítsen.

"A legfőbb feladat az iskolaőrök számára az iskolai agresszió megakadályozása."

Fotó: illusztráció, LSOphoto / Forrás: Getty Images

Kezdeti nehézségek és pozitív tapasztalatok

Eleinte volt bizonyos ellenállás az iskolák részéről, és jellemző volt a rendszer működése iránti kétkedés. Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján azonban bátran állíthatom: az iskolák nagyon kedvelik az iskolaőröket, és már már előfordul sorbanállás is az intézmények részéről, csak azért, hogy igénybe vehessék a szolgáltatást. – szögezi le Tóth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályvezetője.

Az iskolaőrök elsősorban a gyerekek iránti szeretetből végzik munkájukat, így ez több, mint munka: sokan hivatásnak tekintik. Mégis, az iskolaőrök megtalálása sok esetben nehéz, de szerencsére majdnem minden helyünk betelt.

Ki is az iskolaőr? „fegyverhasználati jog nélkül, kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a rendőrség területi szervénél (megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulóknak vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi”.

Az iskolaőrök legfontosabb tulajdonsága a gyermekszeretet

A legfőbb feladat számunkra az iskolai agresszió megakadályozása (diák-diák, tanár-diák, szülő-diák, szülő-tanár konfliktusok). Az iskolaőrök jelenléte igazából megelőző jellegű, mivel jól láthatóan a rendőr egyenruhához hasonló uniformisban dolgoznak, ennek egyértelműen tartást adó jelentősége van. Minden iskolában tanuló vagy dolgozó számára növeli a biztonságérzetet.