Ha egy iskolaőr csak ránéz a verekedő gyerekekre, máris rend lesz - Zalában így fogadták őket
Nem mondhatnánk, hogy a világ körülöttünk békés. A gyerekeken is érződik az erőteljesebb agresszió, elég, ha a közelmúlt iskolai lövöldözéseire és fenyegetéseire gondolunk. Az iskolaőrök öt évvel ezelőtti megjelenése a tapasztalatok szerint indokolt lépés volt.
Az iskolaőrség 2020 szeptemberében indult Zala megyében, és azóta folyamatosan működik. Jelenleg 32 oktatási intézménnyel állnak szerződésben, mind általános, mind középiskolák, valamint a szakképzési centrumok képviseletében. Az iskolaőrök megjelenésének célja, hogy a diákok és a pedagógusok biztonságát növelje, valamint a konfliktusok megelőzésében és kezelésében segítsen.
Kezdeti nehézségek és pozitív tapasztalatok
Eleinte volt bizonyos ellenállás az iskolák részéről, és jellemző volt a rendszer működése iránti kétkedés. Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján azonban bátran állíthatom: az iskolák nagyon kedvelik az iskolaőröket, és már már előfordul sorbanállás is az intézmények részéről, csak azért, hogy igénybe vehessék a szolgáltatást. – szögezi le Tóth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályvezetője.
Az iskolaőrök elsősorban a gyerekek iránti szeretetből végzik munkájukat, így ez több, mint munka: sokan hivatásnak tekintik. Mégis, az iskolaőrök megtalálása sok esetben nehéz, de szerencsére majdnem minden helyünk betelt.
Ki is az iskolaőr? „fegyverhasználati jog nélkül, kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a rendőrség területi szervénél (megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulóknak vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi”.
Az iskolaőrök legfontosabb tulajdonsága a gyermekszeretet
A legfőbb feladat számunkra az iskolai agresszió megakadályozása (diák-diák, tanár-diák, szülő-diák, szülő-tanár konfliktusok). Az iskolaőrök jelenléte igazából megelőző jellegű, mivel jól láthatóan a rendőr egyenruhához hasonló uniformisban dolgoznak, ennek egyértelműen tartást adó jelentősége van. Minden iskolában tanuló vagy dolgozó számára növeli a biztonságérzetet.
Az iskolaőrök rendszeres képzéseket is kapnak, például: iskolai erőszak, speciális nevelési igényű gyerekek kezelése, online bűnmegelőzés, kábítószer-prevenció témaköreiben. A leggyakoribb intézkedésünk általában a figyelmeztetés, a kényszerítő eszközökről elmondhatjuk, hogy Zalában az elmúlt öt év során 20 esetnél kevesebb volt, ahol testi kényszert kellett alkalmazni. Az iskolaőr valódi „fegyvere” a kommunikáció, a gyerekek ismerete, a hangulatuk és viselkedésük felismerése, ami lehetővé teszi a problémák megelőzését. És - amint már említettem - a feléjük forduló gyermekszeretet és nyíltság, ami az egyik legfontosabb ismérve a kollégáinknak.
Szerethető iskolaőrök munkában
Zala vármegyében az iskolaőrök létszáma viszonylag állandó, kevés a fluktuáció. Munkájukat a diákok és a tantestületek egyaránt nagyra értékelik a tapasztalataink alapján. – mondja Tóth László rendőr alezredes. Jelentősebb települések, ahol iskolaőr dolgozik: Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Gyenesdiás. De a kevésbé tehetős településeken is éppúgy jelen vannak, mint a nagyobb városokban: például Galambok, Zalakomár, Csapi községekben is.
Az egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy 2023-ban az év iskolaőre lett Pap Gábor, a csapi iskolából. De másik példaként említhetem, hogy a zalaegerszegi Dózsa általános iskolában egy diák farsangon „iskolaőrnek öltözött”, az iskolaőr Pali bácsi tiszteletére, akit imádtak a gyerekek. Az is gyakori, hogy a diákok rajzokkal, apró ajándékokkal köszönik meg az iskolaőrök munkáját.
Az iskolaőrség Zala megyében teljes mértékben beilleszkedett az oktatási intézmények életébe, és jelentősen hozzájárul a biztonságos iskolai környezethez. Ők valójában két közösséghez tartoznak: a rendőrséghez, és az adott intézményhez, ahol dolgoznak, ami erősíti kötődésüket és motivációjukat.