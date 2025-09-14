Vajon miért akadályozták meg? Sikertelen gimnáziumalapítási terv a reformkori Zalaegerszegen

Zalaegerszegen először az 1750-es években tettek kísérletet gimnázium alapítására. Ekkor Zala megyében még egyetlen középfokú tanintézmény sem működött, sőt a zalai megyeszékhelyhez legközelebb lévő szombathelyi gimnázium is csak később kezdte meg működését. Zalaegerszeg földesura, a veszprémi püspök erkölcsileg és anyagilag is támogatta az 1756 októberében hivatalba lépett Zala vármegyei alispán, Hertelendy Gábor tervét. Deák Ferenc dédapjának kezdeményezése mögött jelentős összegű, a zalaegerszegi gimnázium építéséhez és működtetéséhez elegendőnek látszó felajánlások, illetve befolyásos, vagyonos támogatók álltak, Hertelendy váratlan, 1757 áprilisában bekövetkezett halála azonban meghiúsította a tervet, és az csak az 1820-as években merült fel ismét az iskolaalapítás.

Zalaegerszeg mezőváros látképe az 1820-as évekből. Az iskola szükségességét már ekkor felismerték. (Göcseji Múzeum)

Iskola: küzdelmek az épületért

Dömötör János, Zalaegerszeg mezőváros jegyzője 1821 szeptemberében kérelmet fogalmazott meg Zala vármegye közgyűléséhez, amelyben a város tanácsa a megye székhelyén létesítendő hatosztályos középiskola létesítéséhez kért segítséget. A kérelem arra utalt, hogy a város egy „legszebb helyen” fekvő házban kívánta működtetni a középiskolát. A szóban forgó épület a néhai zalaegerszegi postamester, Donászy Ignác háza volt, ami a piactér északi szélén, a városháza tőszomszédságában állt. Zalaegerszeg kétszer is próbálta megvásárolni ezt a házat, de egyik alkalommal sem járt sikerrel, így egyelőre ez az iskolaalapítási terv is kútba esett.

A Zalaegerszeg gimnáziumalapítási terveit írásba foglaló Dömötör János városi jegyző pecsétje (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára)

Lakóhelyet és pénzt is ígértek

A mezőváros elöljárói csak az évtized végén szánták rá ismét magukat, hogy Zala vármegye pártfogását, illetve a Helytartótanácsnál való közbenjárását kérjék a „Zalaegerszegen fölállítandó gymnasium megnyerése végett”. A városi jegyző által papírra vetett kérelmüket a vármegye 1829. januári közgyűlésére nyújtották be, a közgyűlés pedig az Egerszegi járás főszolgabíróját bízta meg, hogy derítse ki, honnét, milyen forrásokból fedeznék a tanítók fizetését és a szállásaik építésének költségét. Miután a főszolgabíró megbeszélést tartott Zalaegerszeg vezetőivel, a mezőváros elöljárósága és számos polgára 1829. augusztus 1-jén az alábbi nyilatkozatot tette: „Mi ezennel magunkat […] mindnyájan kötelezzük, hogy azon esetre, ha felsőbb helyeken a gymnasiumnak itt Zalaegerszegen leendő felállítása megengedtetik, mi mind a szükséges professoroknak lakóhelyei, mind az oskolák felépítésére szükséges summa pénzeket tulajdon értékeinkből kiállítani fogjuk.”