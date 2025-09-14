59 perce
Vajon miért akadályozták meg? Sikertelen gimnáziumalapítási terv a reformkori Zalaegerszegen
1848 előtt mindössze két dunántúli megyeszékhely volt, amely nem rendelkezett középiskolával: Szekszárd és Zalaegerszeg. Noha e városok is többször próbálkoztak iskolaalapítással, törekvéseik csak az 1890-es években jártak sikerrel.
Zalaegerszegen először az 1750-es években tettek kísérletet gimnázium alapítására. Ekkor Zala megyében még egyetlen középfokú tanintézmény sem működött, sőt a zalai megyeszékhelyhez legközelebb lévő szombathelyi gimnázium is csak később kezdte meg működését. Zalaegerszeg földesura, a veszprémi püspök erkölcsileg és anyagilag is támogatta az 1756 októberében hivatalba lépett Zala vármegyei alispán, Hertelendy Gábor tervét. Deák Ferenc dédapjának kezdeményezése mögött jelentős összegű, a zalaegerszegi gimnázium építéséhez és működtetéséhez elegendőnek látszó felajánlások, illetve befolyásos, vagyonos támogatók álltak, Hertelendy váratlan, 1757 áprilisában bekövetkezett halála azonban meghiúsította a tervet, és az csak az 1820-as években merült fel ismét az iskolaalapítás.
Iskola: küzdelmek az épületért
Dömötör János, Zalaegerszeg mezőváros jegyzője 1821 szeptemberében kérelmet fogalmazott meg Zala vármegye közgyűléséhez, amelyben a város tanácsa a megye székhelyén létesítendő hatosztályos középiskola létesítéséhez kért segítséget. A kérelem arra utalt, hogy a város egy „legszebb helyen” fekvő házban kívánta működtetni a középiskolát. A szóban forgó épület a néhai zalaegerszegi postamester, Donászy Ignác háza volt, ami a piactér északi szélén, a városháza tőszomszédságában állt. Zalaegerszeg kétszer is próbálta megvásárolni ezt a házat, de egyik alkalommal sem járt sikerrel, így egyelőre ez az iskolaalapítási terv is kútba esett.
Lakóhelyet és pénzt is ígértek
A mezőváros elöljárói csak az évtized végén szánták rá ismét magukat, hogy Zala vármegye pártfogását, illetve a Helytartótanácsnál való közbenjárását kérjék a „Zalaegerszegen fölállítandó gymnasium megnyerése végett”. A városi jegyző által papírra vetett kérelmüket a vármegye 1829. januári közgyűlésére nyújtották be, a közgyűlés pedig az Egerszegi járás főszolgabíróját bízta meg, hogy derítse ki, honnét, milyen forrásokból fedeznék a tanítók fizetését és a szállásaik építésének költségét. Miután a főszolgabíró megbeszélést tartott Zalaegerszeg vezetőivel, a mezőváros elöljárósága és számos polgára 1829. augusztus 1-jén az alábbi nyilatkozatot tette: „Mi ezennel magunkat […] mindnyájan kötelezzük, hogy azon esetre, ha felsőbb helyeken a gymnasiumnak itt Zalaegerszegen leendő felállítása megengedtetik, mi mind a szükséges professoroknak lakóhelyei, mind az oskolák felépítésére szükséges summa pénzeket tulajdon értékeinkből kiállítani fogjuk.”
85 zalaegerszegi írta alá
A nyilatkozók eredeti névsorát nem ismerjük, de azzal valószínűleg megegyezik a gimnáziumépítésre vonatkozó kötelezettségvállalásukat 1832 januárjában megerősítők névjegyzéke. Ez utóbbi nyilatkozatot Zalaegerszeg 85 lakója írta alá, Nagy József városbíróval, Dömötör János jegyzővel és a 12 városi tanácsossal az élükön. Az aláírók közül 15-en nemesek voltak, és figyelemre méltó, hogy a város 17 olyan lakója is elkötelezte magát a gimnázium ügye mellett, aki még írni-olvasni sem tudott. Az aláírók többsége a város egyszerű polgára, iparosa volt, de köztük találjuk például Fehér Ignác diplomás orvost, Soós István seborvost vagy Isoó Ferenc és Reisenger József gyógyszerészeket is.
Mondvacsinált kifogások
Zala vármegye 1830. januári közgyűlése a Helytartótanácshoz folyamodott a zalaegerszegi gimnázium engedélyezése érdekében, és feliratában a bencés rend paptanárainak és jövedelmeinek igénybevételével javasolta megoldani a tanári kar kérdését. A Helytartótanács a győri királyi tankerület főigazgatójától, Dreschmitzer Józseftől kért jelentést a Zalaegerszegen felállítandó gimnázium ügyében. Dreschmitzer részben valós, részben mondvacsinált kifogásokkal ellenezte a tervet, a zalaegerszegiek azonban további előkészületeket tettek a gimnáziumalapításra.
A püspök ígérete
A mezőváros 1831 márciusában földesurához, Bőle András szombathelyi püspökhöz folyamodott anyagi támogatásért, és elkészíttette a leendő gimnázium épületének tervrajzát is. Babos József, a püspöki uradalom ügyésze március 14-én nyilatkozatot tett Bőle nevében, hogy ha az uralkodó hozzájárul a zalaegerszegi gimnázium felállításához, akkor a püspök „mint földesúr a szükséges épületeknek bővebb s alkalmatosabb elkészítésekre a szükséges épületbéli szerekkel az ő tehetségéhez képest igen örömöst járulni fog, s az adandó segedelemre ezennel magát kötelezi is”.
A Zalaegerszegen felépíteni tervezett gimnázium tervrajzát Zala vármegye főmérnöke, Póka Antal készítette el 1831 márciusában. A város a saját tulajdonában lévő „oskolaházat” tervezte átépíteni, illetve kibővíteni. Ez az egyemeletes épület Zalaegerszeg piacterének délnyugati szélén állt, alig két háznyira az Arany Bárány vendégfogadótól, keleti részén az L-alakban kinyúló földszintes melléképületekkel. Észak felé néző homlokzatán alul kilenc, felül tíz ablak volt, földszintjének tengelyében pedig széles boltíves kapubejáró vezetett az udvarra, amelynek közepén kút állt. Ebben, a már meglévő, régebbi épületben kaptak volna helyet a gimnázium személyzetének lakásai, hivatali és egyes kiszolgáló helyiségei. Az épület nyugati részéhez csatlakoztatva, az udvarba befelé kissé ferdén benyúlva tervezték felépíteni az új, ugyancsak kétszintes iskolaszárnyat, amelyben az osztálytermek és a diákok közösségi terei (például az ebédlő) lettek volna.
A Helytartótanács elutasító volt
Miután Zala vármegye 1832. januári közgyűlése elegendőnek találta a városi jegyző által megfogalmazott érveket a tankerületi főigazgató kifogásainak megcáfolására, ismét feliratban fordult a Helytartótanácshoz, hogy „ezen kért gymnasium felállításának megengedését és az ebben kellő tanítóknak a zalaapáti Szent Benedek szerzetében lévő tagokból leendő kirendeltetését Ő császári királyi felségénél kegyesen kieszközölni méltóztasson”.
A Helytartótanács azonban 1833. január 22-ei ülésén végképp elutasította a zalaegerszegiek kérelmét, mivel úgy látta, hogy hiányos az iskola és a tanári lakások céljára felajánlott épület, annak felújítását és a további építkezést nem lehet szabad felajánlásokra, bizonytalan kimenetelű pénzgyűjtésekre alapozni, az épület berendezésére és további karbantartására, valamint az igazgató és a tanárok fizetésére nem áll rendelkezésre állandó pénzügyi forrás, az iskola ellátását pedig nem lehet a zalavári apátság kötelességévé tenni. Zala vármegye 1833. márciusi közgyűlése kénytelen-kelletlen tudomásul vette a Helytartótanács döntését, így a zalaegerszegi gimnázium ügye megint lekerült a napirendről.
A kudarc oka
A kudarc okát leginkább abban kereshetjük, hogy Zalaegerszeg mezőváros reformkori gimnáziumalapítási tervei megvalósításának nem volt meg a kellő anyagi fedezete, és hiányzott hozzá a szélesebb körű társadalmi támogatottság is. A város lakosainak vagyona és jövedelme – különösen azután, hogy Zalaegerszeg jelentős része 1826 júliusában kétszer is leégett – önmagában nem lehetett elegendő sem a gimnázium épületének felépítéséhez, sem az intézmény hosszabb távú, biztonságos működtetéséhez. Nem tudunk róla, hogy a hivatalviselő birtokos nemesség, Zala vármegyei politikai elitje körében az 1820-as, 1830-as években tekintélyes pártfogói, szószólói vagy anyagi támogatói lettek volna a mezőváros kezdeményezésének; a vármegye meg sem kísérelt gyűjtést szervezni a zalai földbirtokosok között, amivel más célok érdekében azért többször is próbálkozott akkoriban.