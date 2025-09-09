szeptember 9., kedd

Ingyen vacsora nincs – de pincepusztapörkölt és jó tanács annál inkább!

Címkék#besenyő#Öreghegy#polgárőr

A Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület "főhadiszállásán", a Besenyő-Öreghegy Közösségi téren szombaton megtartotta egyik legnépszerűbb rendezvényét, a csapatépítő családi napot. Az immár hagyományos találkozóra a polgárőrök, a pártolóik és a hegyhát szőlészgazdái mellett meghívták barátaikat, köztük a besenyői nyugdíjasklubot is.

Zaol.hu

Míg Vass Róbert séf két kondérban elkészítette a „pincepusztapörköltet”, a népes kollektíva ebédjét, s a kemencében László István megsütötte hozzá a rétest, a polgárőrök vendégeikkel egyetemben bűnmegelőzési továbbképzésen vettek részt. Tóth László r. alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője konzultáció keretében a rendre új erőre kapó internetes és telefonos csalások veszélyére hívta fel a figyelmet, s természetesen tanácsokkal is szolgált, miként tudják elkerülni, hogy áldozattá váljanak.

Tóth László r. alezredes az internetes és telefonos csalások veszélyére hívta fel a figyelmet Fotó: Dancsné Mudra Erzsébet

Külön kiemelte a manapság elharapódzott "álbankos" átveréseket, amikor a csalók a kiszemelt áldozat bankja nevében olyan adatokat gyűjtenek be, amikkel rendelkezve lenyúlhatják az illető pénzét, trükkös alkalmazásokat töltetnek le, amikkel szintén kifoszthatják a páciens bankszámláját. Legyünk gyanakvóak - tanácsolta Tóth alezredes -, használjuk a józan paraszti eszünket, s ez vonatkozik arra az esetre is, amikor valamilyen"roppant kedvező" üzlettel kecsegtetve csalják ki a pénzünket, vegyük tudomásul "ingyen vacsora nincs". A mesterséges intelligencia még a már lejárt lemeznek tekintett "unokázós" csalásokat is veszélyesebbé tette, hiszen a segítségével az igazi unoka "hangján" csalhatnak ki pénzt a megijesztett nagyszülőkből.

A polgárőrök rendezvényeihez kiváló helyszínt biztosít az összefogással, közös munkával felépített közösségi tér Fotó: Dancsné Mudra Erzsébet
A gyerekek egész nap nyúzhatták a légvárat Fotó: Dancsné Mudra Erzsébet
A családi nap fénypontja a közös ebéd Fotó: Dancsné Mudra Erzsébet

A tanulságos előadás után Bedő Jenő tangóharmonikával teremtett jó hangulatot, megénekeltette a társaságot, s a jó étvágyat is muzsikaszóval kívánták az ebédhez. A gyerekeket egész nap légvár, délután pedig nyitott ajtajú rendőrautó várta, míg a felnőttek baráti beszélgetéssel, nótázással múlatták az időt.

Dancsné Mudra Erzsébet polgárőr, a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület tudósítója

 

