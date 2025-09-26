szeptember 26., péntek

Szüreti felvonulásra készülnek

1 órája

Dobronhegy humoros életképei (galéria)

Címkék#életkép#Dobronhegyen#humor#falu

Győrffy István
Dobronhegy humoros életképei (galéria)

Ősz elején különböző humoros életképekkel díszítik a falut lakói

Fotó: Győrffy István

Már megszoktuk, hogy ilyenkor, ősz elején különböző humoros életképekkel díszítik a falvakat lakói. Amit azonban Dobronhegyen láttunk, megállásra késztetett. A falu elejétől a végéig több humoros történetet is összeraktak jókedvű alkotóik. Mint megtudtuk, az immár hagyományos szüreti felvonulásra készülnek, amely ugyan még odébb van, de a humor már megérkezett a faluba…

Dobronhegy humoros életképei

Fotók: Győrffy István

 

 

