Dobronhegy humoros életképei (galéria)

Már megszoktuk, hogy ilyenkor, ősz elején különböző humoros életképekkel díszítik a falvakat lakói. Amit azonban Dobronhegyen láttunk, megállásra késztetett. A falu elejétől a végéig több humoros történetet is összeraktak jókedvű alkotóik. Mint megtudtuk, az immár hagyományos szüreti felvonulásra készülnek, amely ugyan még odébb van, de a humor már megérkezett a faluba…