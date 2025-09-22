Mesés fogás egy zalai településen: de hogy került a képbe Helka, a balatoni tündér? (galéria)

A Helka név ismerős lehet, hiszen a Balaton legendás tündérére utal, aki jóságáról és szépségéről volt híres, és akinek története Kelénnel szinte minden dunántúli számára ismerős, akár a Helka és Kelén nevű balatoni sétahajókról. Így történt, hogy ez a mesés fogás egy csipetnyi balatoni mítoszt is csempészett a horgászverseny küzdelmeibe.

A zalaszentmihályi I. Finomszerelékes Pontyfogó Adorján Jenő horgászverseny izgalmait kár lett volna kihagyni...

Fotó: Keszán-Dopita Tünde / Forrás: Zalai Hírlap

Horgászverseny és élmény: amikor a nyugalom izgalommá válik

A szombat hajnali rajtpisztoly eldördülése után, alig pár órával történt a kapitális ponty horogra akadása. A fogással Antal Sándor sporthorgász épphogy lemaradt az idei zalalövői Borostyán-tónál történt rekordtól, de így is mindenképpen dobogós helyezést ért el Zalában.

– Reggel hat óta kint voltam a verseny indulásától és kilenc, fél tíz körül jött ez a kapás. Először úgy éreztem, mintha leakadt volna a szerelék, mert a bot különösen hajlott.Arra gondoltam, hogy beakadt valahol. De hamar rá kellett jönnöm, hogy egy nagyobb hal akadhatott a horogra. Már fogtam 17 kilós pontyot is, de ilyen nagyot még soha, se itt Zalaszentmihályon, se máshol… – mondja büszként Sándor.

Antal Sándor, kezében a "Helka" névre keresztelt, közel 20 kilós ponttyal.

Forrás: Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete

"A hal végül közel húsz kilós lett (19,8 kg), és igazából azon aggódtam, hogy mi lesz, ha egyáltalán nem fér bele a merítőmbe? Segítséget is kellett kérnem a szomszédban versenyző társamtól, hogy biztonsággal kifoghassam", teszi hozzá.

A mérésnél szerencséje volt, mert éppen a közelben voltak a hitelesítő mérést végzők. A hal farokuszonya láthatóan sérült volt, talán ez könnyítette meg az ember és hal csatáját, de ez semmit nem von le a szép teljesítményből.