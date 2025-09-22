1 órája
Mesés fogás egy zalai településen: de hogy került a képbe Helka, a balatoni tündér? (galéria)
A zalaszentmihályi horgásztónál nem mindennapi fogás koronázta az I. Finomszerelékes Pontyfogó Adorján Jenő Emlékversenyt: egy hatalmas, közel húsz kilós ponty akadt a horogra: Helka. A horgászverseny résztvevői mindent megtettek, hogy túlszárnyalják a fogást, ám végül Antal Sándor megérdemelten vitt haza két fődíjat is.
A Helka név ismerős lehet, hiszen a Balaton legendás tündérére utal, aki jóságáról és szépségéről volt híres, és akinek története Kelénnel szinte minden dunántúli számára ismerős, akár a Helka és Kelén nevű balatoni sétahajókról. Így történt, hogy ez a mesés fogás egy csipetnyi balatoni mítoszt is csempészett a horgászverseny küzdelmeibe.
Horgászverseny és élmény: amikor a nyugalom izgalommá válik
A szombat hajnali rajtpisztoly eldördülése után, alig pár órával történt a kapitális ponty horogra akadása. A fogással Antal Sándor sporthorgász épphogy lemaradt az idei zalalövői Borostyán-tónál történt rekordtól, de így is mindenképpen dobogós helyezést ért el Zalában.
– Reggel hat óta kint voltam a verseny indulásától és kilenc, fél tíz körül jött ez a kapás. Először úgy éreztem, mintha leakadt volna a szerelék, mert a bot különösen hajlott.Arra gondoltam, hogy beakadt valahol. De hamar rá kellett jönnöm, hogy egy nagyobb hal akadhatott a horogra. Már fogtam 17 kilós pontyot is, de ilyen nagyot még soha, se itt Zalaszentmihályon, se máshol… – mondja büszként Sándor.
"A hal végül közel húsz kilós lett (19,8 kg), és igazából azon aggódtam, hogy mi lesz, ha egyáltalán nem fér bele a merítőmbe? Segítséget is kellett kérnem a szomszédban versenyző társamtól, hogy biztonsággal kifoghassam", teszi hozzá.
A mérésnél szerencséje volt, mert éppen a közelben voltak a hitelesítő mérést végzők. A hal farokuszonya láthatóan sérült volt, talán ez könnyítette meg az ember és hal csatáját, de ez semmit nem von le a szép teljesítményből.
Horgászverseny ZalaszentmihályonFotók: Keszán-Dopita Tünde
Miután lemérték Helkát, a szabályok szerint azonnal visszaengedték a vízbe, hogy ne szenvedjen a parton, hanem tovább élhessen a tóban.
Kitekintés a jövő nemzetközi „King of Carp” versenyére
Pacsai Zsolt, a Zalaszentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke elmondta: "Sikeresnek tekintjük az első Adorján Jenőről (az Egyesület nemrég elhunyt elnöke) elnevezett Finomszerelékes Pontyfogó versenyünket. Az indulók száma ugyan nem volt kiemelkedően sok, de ezt okozhatta az is, hogy az időjárási körülmények nem kecsegtettek jó fogással. Aki viszont kitartott, és velünk volt, minden bizonnyal élményekkel térhetett haza. Az Egyesület legnagyobb volumenű eseményére - a „King of Carp” nemzetközi versenyre - 2026 május végén kerül majd sor, amelyre már most izgatottan készülünk".
Elöljáróban csak annyit, hogy az osztrák, német és más nemzetiségű sporthorgászok szerencsére kedvelik a horgásztavunkat, ezért már most intenzív érdeklődéssel követik az előkészületeket.A fődíj összege pedig várhatóan 1 millió forint körül alakul, amiért valljuk be, már igazán érdemes részt venni a horgászversenyen", fogalmazott.
A verseny résztvevői láthatóan már most a következő kihívásra készülnek, további izgalmas fogások reményében.