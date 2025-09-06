1 órája
75 balatoni horgász idén nyáron is a csalás mellett döntött
A nyári hónapokban a Balaton környékén ismét több horgász szabálytalanságot követett el, ami miatt a hatóságok komoly intézkedéseket hoztak. A kiadott horgászbírságok és eltiltások célja, hogy mindenki tiszteletben tartsa a balatoni horgászrend előírásait, és védje a halállományt.
Horgászbírságok: Az idei nyáron a leggyakoribb szabályszegések közé tartozott az engedély nélküli horgászat, a három bottal történő egyidejű horgászat, valamint a fogási napló pontatlan vezetése
Fotó: Mészáros Annarózsa
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján folyamatosan közreadja a szabályszegők listáját a kiszabott bírságokkal és eltiltási időkkel együtt, illetve, hogy milyen szabályszegés végett rótták ki rájuk a büntetést. A nyári listát végiglapozva a horgászbírságokból kitűnik, hogy a legjellemzőbb csalási mód még mindig a jegy nélküli horgászat, három bot egyidejű használata, valamint a fogási naplóval való visszaélés volt. Emellett többen próbáltak előnyt szerezni tilalmi időben vagy méreten aluli halak megtartásával, illetve szabálytalanul őrizetlenül hagyott felszereléssel.
Júniusi horgászbírságok
2025 júniusában a Balatonnál összesen 1 874 382 forint halvédelmi bírságot szabtak ki, és a szabályszegő horgászok együttesen 223 hónapnyi eltiltást kaptak. A legtöbb eset engedély nélküli horgászathoz, a fogási napló hiányos vezetéséhez vagy tiltott eszközhasználathoz kapcsolódott.
Kiemelkedően súlyos ügyek:
- Egy balatonmáriafürdői férfi 251 ezer forintos bírságot és 18 hónapos eltiltást kapott, mert eltiltása ellenére hamis nyilatkozatokkal váltott ki horgászengedélyeket.
- Egy somogyzsitfai horgászt 149 750 forintos bírsággal és a leghosszabb, 23 hónapos eltiltással sújtottak, mivel engedély nélkül tartott meg több halfajt, köztük harcsát és keszegféléket.
- Egy budapesti férfi 193 ezer forintos bírságot és 6 hónapos eltiltást kapott, miután kilenc pontyot vitt el, köztük méreten alulit is, anélkül, hogy azokat bevezette volna a naplóba.
Külföldi horgászok esetei:
Több osztrák állampolgár is magas, 80–90 ezer forintos bírsággal és 10–12 hónapos eltiltással szembesült. Ők jellemzően nem vezették be a megtartott halakat a fogási naplóba, vagy méreten aluli példányt vittek el.
Júliusban kiszabott büntetések
2025 júliusában a összesen 763 750 forint halvédelmi bírságot szabtak ki a Balaton partján, és a szabályszegő horgászok együttesen 148 hónapnyi eltiltást kaptak. A legtöbb jogsértés kisebb súlyú volt – engedély nélküli horgászat, tiltott módszerek használata, a fogási napló hiányos vezetése vagy tilalmi időben való halfogás –, de akadtak kiemelkedően súlyos esetek is.
- A legsúlyosabb büntetés egy balatonudvari férfit sújtott, akit a bíróság 90 ezer forint pénzbírsággal és öt évre eltiltott a balatoni területi jegy váltásától, miután három csapóhoroggal orvhalászott és egy 8,35 kilós harcsát fogott.
- A hónap legnagyobb pénzbírságát, 198 750 forintot, egy békési horgász kapta, aki engedély nélkül alkalmazott behúzós módszert és egy pontyot naplózás nélkül megtartott.
- Szintén súlyos eset volt, amikor egy balatonberényi férfi korábbi eltiltása ellenére hamis nyilatkozattal váltotta ki engedélyeit – ezért 60 ezer forintos bírságot és 18 hónapos eltiltást kapott.
- Emellett egy máriakálnoki horgász 85 ezer forintos bírságban és 12 hónapos eltiltásban részesült, mivel hat méreten aluli pontyot tartott meg, közülük négyet nem is vezetett be a fogási naplóba.
Augusztusi szabályszegők
2025 augusztusában a Balatonnál és környékén összesen 1 374 000 forint halvédelmi bírságot szabtak ki, a szabályszegő horgászok pedig együttesen 171 hónapnyi eltiltást kaptak. A legtöbb esetben a jogsértések engedély nélküli horgászathoz, három bot egyidejű használatához, illetve a fogási napló vezetésének elmulasztásához kapcsolódtak.
A kirívó esetek:
- A legsúlyosabb esetek közé tartozott egy marcali horgász esete, aki hatályos eltiltás alatt állt, mégis engedély nélkül horgászott a Nyugati-övcsatornán – ezért 97 500 forintos bírságot és 18 hónapos eltiltást kapott.
- Hasonló súlyú büntetésben részesült egy csengersimai horgász, aki ismételt szabályszegés miatt 97 500 forint bírságot és 9 hónap eltiltást kapott.
- Egy békéscsabai férfit 150 000 forintra bírságoltak és 6 hónapra tiltottak el, miután engedély nélkül horgászott Balatonalmádi térségében, ráadásul nem először került összetűzésbe a hatóságokkal.
Visszaesők a pácban
Emellett több visszaeső szabályszegőt is elmarasztaltak: egy veszprémi horgász 60 000 forintos bírságot és 10 hónap eltiltást kapott, mert ismételten őrizetlenül hagyta felszerelését, míg mások „csak” 10–30 ezer forintos bírsággal és 3–6 hónapos eltiltással sújtották őket.
Összesen 45 évnyi eltiltás
Mint látható a nyáron sem unatkoztak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. halőrei, hiszen összesen több, mint 4 millió forintnyi büntetést és 542 hónapnyi eltiltást szabtak ki a csalókra, akik száma 75 volt.