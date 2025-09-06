75 balatoni horgász idén nyáron is a csalás mellett döntött

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján folyamatosan közreadja a szabályszegők listáját a kiszabott bírságokkal és eltiltási időkkel együtt, illetve, hogy milyen szabályszegés végett rótták ki rájuk a büntetést. A nyári listát végiglapozva a horgászbírságokból kitűnik, hogy a legjellemzőbb csalási mód még mindig a jegy nélküli horgászat, három bot egyidejű használata, valamint a fogási naplóval való visszaélés volt. Emellett többen próbáltak előnyt szerezni tilalmi időben vagy méreten aluli halak megtartásával, illetve szabálytalanul őrizetlenül hagyott felszereléssel.

Idén nyáron is vastagon fogott a ceruza a hatóságnál, amikor a horgászbírságok kiszabásáról volt szó

Fotó: Mészáros Annarózsa

Júniusi horgászbírságok

2025 júniusában a Balatonnál összesen 1 874 382 forint halvédelmi bírságot szabtak ki, és a szabályszegő horgászok együttesen 223 hónapnyi eltiltást kaptak. A legtöbb eset engedély nélküli horgászathoz, a fogási napló hiányos vezetéséhez vagy tiltott eszközhasználathoz kapcsolódott.

Kiemelkedően súlyos ügyek:

Egy balatonmáriafürdői férfi 251 ezer forintos bírságot és 18 hónapos eltiltást kapott, mert eltiltása ellenére hamis nyilatkozatokkal váltott ki horgászengedélyeket.

Egy somogyzsitfai horgászt 149 750 forintos bírsággal és a leghosszabb, 23 hónapos eltiltással sújtottak, mivel engedély nélkül tartott meg több halfajt, köztük harcsát és keszegféléket.

Egy budapesti férfi 193 ezer forintos bírságot és 6 hónapos eltiltást kapott, miután kilenc pontyot vitt el, köztük méreten alulit is, anélkül, hogy azokat bevezette volna a naplóba.

Külföldi horgászok esetei:

Több osztrák állampolgár is magas, 80–90 ezer forintos bírsággal és 10–12 hónapos eltiltással szembesült. Ők jellemzően nem vezették be a megtartott halakat a fogási naplóba, vagy méreten aluli példányt vittek el.