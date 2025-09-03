45 perce
Teljes holdfogyatkozás lesz, nézd meg a Vega Csillagászati Egyesület ingyenes programján!
Ritkán megfigyelhető égi jelenség kapcsán szervez távcsöves bemutatót a Vega Csillagászati Egyesület.
Vasárnap, szeptember hetedikén teljes holdfogyatkozás megy végbe felettünk, aki pedig a látványon túl érdekességekre is vágyik, azt 19.15 órára várják Zalaegerszegen a Landorhegyre, a Kispest és a Pais Dezső utcák közti játszótérre.
A holdfogyatkozás nagyjából 21 óra körül lesz látható
A program házigazdája Bánfalvi Péter amatőrcsillagász lesz, aki elmondta: a Hold már teljes fogyatkozásban, vagyis a Föld árnyékában lesz, amikor felkel, vöröses, halvány arcát mutatja ezen az estén. Nagyjából 21 órakor azonban elkezd „előbújni”, megjelenik majd a korongján a bolygónk árnyékfoltjának pereme, a világos rész pedig ettől fogva egyre növekszik. Az ingyenes bemutató 22.30-ig tart, s természetesen csak derült ég alatt tartják meg.