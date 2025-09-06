Betegek, figyelem! Októbertől nagy változások a szakorvosi és laboratóriumi beutalóknál

A Magyar Közlönyben megjelent változás a mindennapi betegellátást is érinti, hiszen több adminisztrációval jár majd mind a praxisok, mind a páciensek számára. Egy nagykanizsai háziorvos válaszolt a kérdéseinkre.

Október 1-jétől szigorodnak a szabályok: a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz is új beutalót kell kérni a háziorvostól. (képünk illusztráció)

Fotó: damircudic / Forrás: Getty Images

Mi változik októbertől a rendelőkben?

Jelenleg a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól. Ha azonban további vizsgálatra vagy kontrollra van szükség, azt a gyakorlatban beutaló nélkül is igénybe lehet venni, feltéve, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz egy éven belül történik a jelentkezés.

Október 1. után ez megváltozik:

Új beutaló szükséges a szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz is: ha orvosszakmailag indokolt a szakorvosi kontroll vagy ismételt ellátás, akkor a járóbeteg-szakellátás orvosának új beutalót kell kiállítania.

Elektronikus beutalók (e-beutalók) térnyerése és szankciók: az új jogszabály ösztönzi az e-beutalók használatát. Amennyiben egy ellátás nem elektronikus beutaló alapján történik, vagy nem rögzítik az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), akkor az egészségügyi szolgáltató finanszírozásából levonnak bizonyos összeget.

Mi az, amit egy háziorvos javasolhat a betegeinek?

– A jogszabály módosításával a finanszírozás is megváltozik számunkra, ezért különösen fontos, hogy tisztában legyünk a részletekkel – mondja dr. Domonkos Fanni nagykanizsai háziorvos. – Eddig a labor például nem tudta fogadni az e-beutalónkat, vagy az volt a kérés, hogy az eredeti, eddig használt beutalót használjuk. Most ez is változni fog. Mi, háziorvosok próbálunk ehhez tökéletesen alkalmazkodni, de előre látható, hogy pluszmunkát ad majd számunkra.”

A doktornő hozzátette: – Folyamatos az egyeztetés a háziorvosok és a kórház között. Most szervezték meg a tájékoztatót számunkra, hiszen törekednek a folyamatos kapcsolattartásra a háziorvosokkal, ezért mindent, ami a betegek és a háziorvosok számára fontos információ, megtudjuk ilyen módon is. Pár nap múlva fogunk tudni részleteket arról, hogyan is fog működni ez, mit tudnak fogadni és mit nem.

Az idősebb pácienseket sem hagyják magukra: