7 órája
Mire való még a hajlakk, a vodka és a fogkrém? – íme néhány megoldás az ecetes olló helyett
Háztartásukban sok olyan dolog vesz körül bennünket, ami nem csak arra szolgál, amire kitalálták. Bár van némi igazság az ecetes ollóban, mégis házi praktikák egész sora áll rendelkezésünkre, hogy könnyen megszabaduljunk foltoktól, szagoktól, vegyszermentesen. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat.
A házi praktikák egyike sem ördöngösség, hanem régóta alkalmazott, bevált módszerek. Eleink ugyanis nem futottak a boltba professzionálisnak nevezett tisztítószereket vásárolni. Az ember egyre inkább visszanyúl a természetes szerekhez, melyhez ötleteket kaphatunk a Spektrum Home „Tedd rendbe az életed” című angol sorozatából is. A műsor ugyan nem a házi praktikákra specializálódik, mégis találkozhatunk benne jó néhány ismert és kevésbé ismert vagy szokatlan tippel, amelyek segítségünkre lehetnek.
Házi praktikák: mire való a hajlakk?
Nagy fejtörést okoz, mit kezdjünk gyermekünk által filctollal vagy tollal megfirkált ajtóval. Fújjunk rá hajlakkot, amellyel könnyen letörölhetjük a firkát. A hajlakk a tintafoltos ruha esetében is működik, de először nem árt egy próba. Áztassuk meleg vízbe az érintett felületet egy időre, hogy a tintafolt feloldódjon. Ezután tegyünk alá egy rongyot vagy egy színfogót, majd fújjuk le a hajlakkal. Finoman dörzsölgessük addig, amíg a folt teljesen eltűnik. Ezután mossuk ki mosógépben a megszokott módon.
A penész nem kedveli a vodkát
A levegőtlen helyiségekben tárolt bútorainkban, például egy kempingszék szövetében is megjelenhet a penész, amelynek nyomait és kellemetlen szagát sem lehetetlen eltüntetni. Tegyünk vodkát – ami egyébiránt szagtalan – egy szórófejes flakonba, majd fújjuk le vele a szövetet. A vodka alkoholtartalmánál fogva kiváló a különféle szagok semlegesítésére. A kabátunkba ivódott ételszagot is remekül eltüntethetjük vele. Emellett remek antibakteriális szer, de nem a fogyasztására biztatunk.
A fogkrém sportcipőnk jó barátja is lehet
A fehér fogkrém alkalmas fehér sportcipőnk megtisztítására, de végezzünk előtte próbát. Csináljuk úgy, mint fogmosáskor, tegyünk némi fogkrémet a benedvesített fogkefére, majd finoman dörzsölgetve távolítsuk el a felületi koszt róla. Sportcipőnk kellemetlen szagától úgy szabadulhatunk meg, hogy egy zárható nejlonzacskóba helyezve betesszük egy napra a mélyhűtőbe. A szagokat okozó gombák, baktériumok távoznak belőle, mert nem bírják a hideget.
Végül egy ötlet az újrahasznosításra az angol sorozatból
Egy régi, mintás ing újrahasznosítása remek és tetszetős alternatíva a fólia helyett. Az üveg szájához megfelelő méretű kört rajzoljunk egy sablon segítségével az anyagra. Ezt cikk-cakkos ollóval vágjuk ki, hogy a széle ne rojtosodjon ki. Terítsünk el rajta sárga méhviaszt. Erre a rétegre tegyük a hasonló méretre vágott sütőpapírt, majd vasaljuk meg. Az így kapott vízhatlan és légmentes fedővel az üvegben tárolt élelmiszereket biztonságban tarthatjuk. Ha befőttet főzünk be és dunsztoljuk, maradjunk a jól bevált fóliánál.