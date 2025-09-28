Mire való még a hajlakk, a vodka és a fogkrém? – íme néhány megoldás az ecetes olló helyett

A házi praktikák egyike sem ördöngösség, hanem régóta alkalmazott, bevált módszerek. Eleink ugyanis nem futottak a boltba professzionálisnak nevezett tisztítószereket vásárolni. Az ember egyre inkább visszanyúl a természetes szerekhez, melyhez ötleteket kaphatunk a Spektrum Home „Tedd rendbe az életed” című angol sorozatából is. A műsor ugyan nem a házi praktikákra specializálódik, mégis találkozhatunk benne jó néhány ismert és kevésbé ismert vagy szokatlan tippel, amelyek segítségünkre lehetnek.

Házi praktikák. Ha penészes lett valami, vodkával fújd le, és még a penész kellemetlen szagát is elűzi.

Fotó: Ivan Samkov/pexels

Házi praktikák: mire való a hajlakk?

Nagy fejtörést okoz, mit kezdjünk gyermekünk által filctollal vagy tollal megfirkált ajtóval. Fújjunk rá hajlakkot, amellyel könnyen letörölhetjük a firkát. A hajlakk a tintafoltos ruha esetében is működik, de először nem árt egy próba. Áztassuk meleg vízbe az érintett felületet egy időre, hogy a tintafolt feloldódjon. Ezután tegyünk alá egy rongyot vagy egy színfogót, majd fújjuk le a hajlakkal. Finoman dörzsölgessük addig, amíg a folt teljesen eltűnik. Ezután mossuk ki mosógépben a megszokott módon.

A penész nem kedveli a vodkát

A levegőtlen helyiségekben tárolt bútorainkban, például egy kempingszék szövetében is megjelenhet a penész, amelynek nyomait és kellemetlen szagát sem lehetetlen eltüntetni. Tegyünk vodkát – ami egyébiránt szagtalan – egy szórófejes flakonba, majd fújjuk le vele a szövetet. A vodka alkoholtartalmánál fogva kiváló a különféle szagok semlegesítésére. A kabátunkba ivódott ételszagot is remekül eltüntethetjük vele. Emellett remek antibakteriális szer, de nem a fogyasztására biztatunk.

A fehér fogkrémről úgy tartják, hogy alkalmas a fehér sportcipőnk megtisztítására.

Fotó: Illusztráció: Pexels

A fogkrém sportcipőnk jó barátja is lehet

A fehér fogkrém alkalmas fehér sportcipőnk megtisztítására, de végezzünk előtte próbát. Csináljuk úgy, mint fogmosáskor, tegyünk némi fogkrémet a benedvesített fogkefére, majd finoman dörzsölgetve távolítsuk el a felületi koszt róla. Sportcipőnk kellemetlen szagától úgy szabadulhatunk meg, hogy egy zárható nejlonzacskóba helyezve betesszük egy napra a mélyhűtőbe. A szagokat okozó gombák, baktériumok távoznak belőle, mert nem bírják a hideget.