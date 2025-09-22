Az apró hibák súlyos pénzekbe kerülhetnek - ezt tudnod kell használt autó vásárlása előtt

Felemelő érzés kocsit vásárolni, azonban ez a döntés gyakran hónapokra, sőt évekre előre meghatározza a mindennapjainkat, valamint pénztárcánk állapotát is. Használt autók esetében ezért nem érdemes kizárólag a kinézet vagy az ár alapján dönteni, mert akkor a várva várt vásárlás egy költséges rémálommá válhat.

Könnyen eltévedhetünk a használt autók labirintusában.

Fotó: Jimartinfotografo / Forrás: Shutterstock

Milyen veszélyei vannak a használt autóknak?

Zalában is rengeteg használt autó keres új gazdát, de nem minden ajánlat éri meg. Sok esetben a tetszetős külcsín mögött komoly műszaki hibák lapulnak, amelyeket laikus szemmel szinte lehetetlen észrevenni.

Én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ahol vásárolja a autót, nézzen az interneten ahhoz közel egy megbízható szervizt, ahova elviszi és megvizsgáltatja még a vásárlás előtt. Ne sajnálja rá azt a 20-30 ezer forintot, inkább nézesse át tejleskörűen és akkor pontos képet kap arról, hogy milyen állapotú autót vásárol.

- fogalmazott egy pécsi autószerelő a bama.hu írásában.

A szakember felhívta arra is a figyelmet, hogy a kilométeróra visszatekerése napjainkban is nagyon komoly problémát okoz. Emellett a magán eladók megannyi alkalommal elhallgatják az olyan gondokat, amelyek szabad szemmel nem észrevehetők. Ilyenek a kuplung kopottsága, a futómű instabilitása, motorhibák vagy a nem megfelelően működő fékrendszer.