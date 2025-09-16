Fogjunk egy szép harcsát! Megtették, de ekkorát álmodni se mertek

Az nem derült ki, hogy mi okozta a 2011-es harcsapusztulást, mindenesetre mára ismét ellepték a Balatont a hatalmas példányok, az utóbbi 1-2 évben egyre több kapitális fogásról kapunk hírt. Amint a sonline megírta, Gelencsér Csaba horgásztúra-vezető arról számolt be, hogy hétről hétre csodálatos balatoni harcsákat fárasztanak, és még messze nincs vége a szezonnak – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon. Legutóbbi vendégei egyetlen kívánsággal érkeztek: fogjunk egy szép harcsát, és ha lehet, süllőt is. Végül egy kb. 35 kilós balatoni harcsa emelkedett a felszínre.

Balatoni harcsa: idén 65 kilósat is fogtak

Idén júliusban a mostaninál is jóval nagyobb, rekordméretű harcsát fogtak a Balatonban: a 222 centi hosszú, 64,5 kilós falánk ragadozónak Máté József örülhetett. Ez volt a 2011-es harcsapusztulás óta a legnagyobb hitelesített példány, írta az Origo.

Máté József és segítői: Farkas Károly, Németh Patrik

