Balaton

1 órája

Fogjunk egy szép harcsát! Megtették, de ekkorát álmodni se mertek

Címkék#harcsa#hal#Balaton

Nagy büszkesége a balatoni horgászoknak, ha hatalmas harcsát zsákmányolnak. Egyre több ilyen hírt kapunk, s most újabb halszörnyet emeltek ki a tóból, írta társportálunk, a sonline. A balatoni harcsa fokozódó jelenléte azért is örömteli, mert 2011-ben kipusztult szinte az egész állomány.

Zaol.hu
Újabb óriásharcsa a Balatonból, büszke a nagy fogásra Gelencsér Csaba és horgászvendége

Újabb óriásharcsa a Balatonból, büszke a nagy fogásra Gelencsér Csaba és horgászvendége

Az nem derült ki, hogy mi okozta a 2011-es harcsapusztulást, mindenesetre mára ismét ellepték a Balatont a hatalmas példányok, az utóbbi 1-2 évben egyre több kapitális fogásról kapunk hírt. Amint a sonline megírta, Gelencsér Csaba horgásztúra-vezető arról számolt be, hogy hétről hétre csodálatos balatoni harcsákat fárasztanak, és még messze nincs vége a szezonnak – írta a Pergető Kalandok Facebook-oldalon. Legutóbbi vendégei egyetlen kívánsággal érkeztek: fogjunk egy szép harcsát, és ha lehet, süllőt is. Végül egy kb. 35 kilós balatoni harcsa emelkedett a felszínre.

Balatoni harcsa: idén 65 kilósat is fogtak

Idén júliusban a mostaninál is jóval nagyobb, rekordméretű harcsát fogtak a Balatonban: a 222 centi hosszú, 64,5 kilós falánk ragadozónak Máté József örülhetett. Ez volt a 2011-es harcsapusztulás óta a legnagyobb hitelesített példány, írta az Origo.

Máté József és segítői: Farkas Károly, Németh Patrik

A zaolon is sokszor hírt adtunk már hatalmas horgászsikerekről és különleges fogásokról.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
