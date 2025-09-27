szeptember 27., szombat

Alma vagy körte vagy?

1 órája

Ezért nem jön össze a gyors fogyás – a testalkatod lehet a hibás?

Sokan lelkesen vágnak bele a diétába, azonban hamar a kedvüket szegheti, amikor nem látnak rövid időn belül lényeges változást. A gyors fogyásra szinte mindenki képes, azonban sokszor a testalkatunkkal kapcsolatos tévhitek a valódi eredmények útjába állhatnak.

Zaol.hu

Nem elég csak arra hivatkoznunk, hogy „én ilyen alkat vagyok." Az testalkatunktól függetlenül képesek lehetünk a gyors fogyásra, mindössze arra kell figyelnünk, hogy milyen étrendet követünk és milyen rendszerességgel mozgunk. Azaz ügyelni kell a már sokszor hallott kalóriadeficitre.

Létezik a lemondásmentes és gyors fogyás?
Fotó: AlexandrMusuc / Forrás:  Shutterstock

Befolyásolja a gyors fogyásunkat a testalkatunk?

A testalkatunk nem azt határozza meg, hogy milyen nehezen tudunk leadni kilókat, hanem azt hogy súlyemelkedésnél a zsír milyen arányban oszlik el a testünkön. Hallhattunk már sokszor az alma, körte, fordított háromszög, vagy a homokóra testalkatokról, azonban ezek egyike sem gátol minket abban, hogy megszabaduljunk a nem kívánt túlsúlytól.

A mostani trendben ezeket a testalkatokat nem szoktuk elkülöníteni, mert nincs jelentősége, inkább a testzsírszázalék a fontosabb adat. A zsírt is kétfelé szedjük, van a bőr alatt zsír, valamint a zsigeri zsír, ami inkább a szervekre rakódik le. Ez a szívet, a májat veszi inkább körül, emiatt ez szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát is.

- fogalmazott a teol.hu megkeresésére Kovács Zita táplálkozás szakértő.

A szakember hozzátette, hogy manapság a fiatalok körében is egyre gyakoribb az elhízás jelensége, amely főként annak tudható be, hogy a tömegközlekedés, az autóhasználat és az elektromos rollerek elterjedése miatt egyre kevesebbet mozgunk. A táplálkozási szakértő azt javasolja, hogy próbáljunk meg minél magasabb napi lépésszámot elérni. Ez pedig hosszú távon sokat segíthet a zsírégetésben.

 

