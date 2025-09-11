szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilámpás nyárbúcsúztató

44 perce

Györök Örök Fesztivál – ahol a Balaton ünnepel!

Címkék#fesztivál#Balatongyörök#Kautzky Armand

Szeptember közepén ismét benépesül Balatongyörök, ahol sport, zene és közösségi élmények várják a látogatókat. A Györök Örök Fesztivál a mozgás, a játék és a balatoni hangulat ünnepe, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen programokat kínál – a sportos kihívásoktól a vízilámpás nyárbúcsúztató varázsáig.

Mészáros Annarózsa

Szeptemberben ismét benépesül Balatongyörök móló környéki rendezvénytére: szeptember 13-án (esőnap: szeptember 20.) újra megrendezik a Györök Örök Fesztivált, amely a közösség, a játék és a balatoni életérzés ünnepe. Egy nap, amikor a sport, a vidám kihívások és a közös élmények összeérnek – s a nap végén a Balaton fényei adják meg a záró akkordot.

Györök Örök Fesztivál – ahol a Balaton ünnepel!
Forrás: Balatongyörök Önkormányzat

Györök Örök Fesztivál – ahol a Balaton ünnepel!

Mozgás, játék, kihívás minden korosztálynak

A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje a rengeteg sportos és ügyességi program. A legkisebbek éppúgy találhatnak kedvükre való elfoglaltságot, mint a felnőttek: 

  • ágyúhúzás, 
  • bringás verseny, 
  • kapura rúgás, 
  • spinning, 
  • ugrókötélverseny, 
  • valamint különleges Jiu-Jitsu bemutató színesíti a kínálatot.

Akik inkább a csapatjátékok hívei, előzetes nevezéssel részt vehetnek a strandröplabda- és minigolfversenyeken is (nevezési díj: 1.000 Ft/fő).

Látványos bemutatók – közelről az életmentők világa

A fesztivál szerves része a biztonsági és mentőszolgálatok bemutatója. A honvédség, a vízimentők, a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem tagjai látványos programokkal hozzák közelebb mindennapi munkájukat – kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas élményt kínálva.

Pecsétgyűjtő játék – nyereményekkel fűszerezve

A Györök Örök Fesztivál egyik legnépszerűbb játéka idén is visszatér: a pecsétgyűjtő túra. A résztvevők balatongyöröki vendéglátóhelyeket fedezhetnek fel, miközben összegyűjtenek 12 pecsétet. A jutalom sem mindennapi: síhétvége, wellness-pihenés vagy éppen SUP élmény várhat a szerencsésekre. Ráadásul a pecsétgyűjtést már a fesztivál előtt is el lehet kezdeni, és a tavalyi pecsétek is érvényesek!

A nap fénypontja: vízilámpás nyárbúcsúztató

Este 19 órától igazi varázslat veszi kezdetét. A résztvevők kívánságlámpásokat engedhetnek útjukra a Balaton vízén – fények százai ringatóznak majd a hullámokon, miközben élő koncert kíséri a különleges hangulatot. A kívánságlámpák a helyszínen vásárolhatók meg (3.000 Ft/db), a lámpásvásárlók között pedig értékes nyereményeket is kisorsolnak.

Koncertek és szórakozás hajnalig

A fesztivál zenei programja is erős: színpadra lép a Fonogram-díjas Oláh Annamari, a házigazda pedig a népszerű színművész, Kautzky Armand lesz. Az este pedig a River zenekar éjszakai bulijával zárul – tánc, zene és balatoni hangulat, ameddig csak bírjuk.

A Györök Örök Fesztivál mindenki számára ingyenesen látogatható, csupán a sportversenyekhez szükséges előzetes nevezés. Ez a nap a közösségről, az élményekről és a balatoni összetartozásról szól – Balatongyörök ismét megmutatja, miért az egyik legbarátságosabb település a Balaton partján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu