Szeptemberben ismét benépesül Balatongyörök móló környéki rendezvénytére: szeptember 13-án (esőnap: szeptember 20.) újra megrendezik a Györök Örök Fesztivált, amely a közösség, a játék és a balatoni életérzés ünnepe. Egy nap, amikor a sport, a vidám kihívások és a közös élmények összeérnek – s a nap végén a Balaton fényei adják meg a záró akkordot.

Györök Örök Fesztivál – ahol a Balaton ünnepel!

Forrás: Balatongyörök Önkormányzat

Mozgás, játék, kihívás minden korosztálynak

A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje a rengeteg sportos és ügyességi program. A legkisebbek éppúgy találhatnak kedvükre való elfoglaltságot, mint a felnőttek:

ágyúhúzás,

bringás verseny,

kapura rúgás,

spinning,

ugrókötélverseny,

valamint különleges Jiu-Jitsu bemutató színesíti a kínálatot.

Akik inkább a csapatjátékok hívei, előzetes nevezéssel részt vehetnek a strandröplabda- és minigolfversenyeken is (nevezési díj: 1.000 Ft/fő).

Látványos bemutatók – közelről az életmentők világa

A fesztivál szerves része a biztonsági és mentőszolgálatok bemutatója. A honvédség, a vízimentők, a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem tagjai látványos programokkal hozzák közelebb mindennapi munkájukat – kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas élményt kínálva.

Pecsétgyűjtő játék – nyereményekkel fűszerezve

A Györök Örök Fesztivál egyik legnépszerűbb játéka idén is visszatér: a pecsétgyűjtő túra. A résztvevők balatongyöröki vendéglátóhelyeket fedezhetnek fel, miközben összegyűjtenek 12 pecsétet. A jutalom sem mindennapi: síhétvége, wellness-pihenés vagy éppen SUP élmény várhat a szerencsésekre. Ráadásul a pecsétgyűjtést már a fesztivál előtt is el lehet kezdeni, és a tavalyi pecsétek is érvényesek!

A nap fénypontja: vízilámpás nyárbúcsúztató

Este 19 órától igazi varázslat veszi kezdetét. A résztvevők kívánságlámpásokat engedhetnek útjukra a Balaton vízén – fények százai ringatóznak majd a hullámokon, miközben élő koncert kíséri a különleges hangulatot. A kívánságlámpák a helyszínen vásárolhatók meg (3.000 Ft/db), a lámpásvásárlók között pedig értékes nyereményeket is kisorsolnak.