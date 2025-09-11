44 perce
Györök Örök Fesztivál – ahol a Balaton ünnepel!
Szeptember közepén ismét benépesül Balatongyörök, ahol sport, zene és közösségi élmények várják a látogatókat. A Györök Örök Fesztivál a mozgás, a játék és a balatoni hangulat ünnepe, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen programokat kínál – a sportos kihívásoktól a vízilámpás nyárbúcsúztató varázsáig.
Szeptemberben ismét benépesül Balatongyörök móló környéki rendezvénytére: szeptember 13-án (esőnap: szeptember 20.) újra megrendezik a Györök Örök Fesztivált, amely a közösség, a játék és a balatoni életérzés ünnepe. Egy nap, amikor a sport, a vidám kihívások és a közös élmények összeérnek – s a nap végén a Balaton fényei adják meg a záró akkordot.
Györök Örök Fesztivál – ahol a Balaton ünnepel!
Mozgás, játék, kihívás minden korosztálynak
A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje a rengeteg sportos és ügyességi program. A legkisebbek éppúgy találhatnak kedvükre való elfoglaltságot, mint a felnőttek:
- ágyúhúzás,
- bringás verseny,
- kapura rúgás,
- spinning,
- ugrókötélverseny,
- valamint különleges Jiu-Jitsu bemutató színesíti a kínálatot.
Akik inkább a csapatjátékok hívei, előzetes nevezéssel részt vehetnek a strandröplabda- és minigolfversenyeken is (nevezési díj: 1.000 Ft/fő).
Látványos bemutatók – közelről az életmentők világa
A fesztivál szerves része a biztonsági és mentőszolgálatok bemutatója. A honvédség, a vízimentők, a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem tagjai látványos programokkal hozzák közelebb mindennapi munkájukat – kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas élményt kínálva.
Pecsétgyűjtő játék – nyereményekkel fűszerezve
A Györök Örök Fesztivál egyik legnépszerűbb játéka idén is visszatér: a pecsétgyűjtő túra. A résztvevők balatongyöröki vendéglátóhelyeket fedezhetnek fel, miközben összegyűjtenek 12 pecsétet. A jutalom sem mindennapi: síhétvége, wellness-pihenés vagy éppen SUP élmény várhat a szerencsésekre. Ráadásul a pecsétgyűjtést már a fesztivál előtt is el lehet kezdeni, és a tavalyi pecsétek is érvényesek!
A nap fénypontja: vízilámpás nyárbúcsúztató
Este 19 órától igazi varázslat veszi kezdetét. A résztvevők kívánságlámpásokat engedhetnek útjukra a Balaton vízén – fények százai ringatóznak majd a hullámokon, miközben élő koncert kíséri a különleges hangulatot. A kívánságlámpák a helyszínen vásárolhatók meg (3.000 Ft/db), a lámpásvásárlók között pedig értékes nyereményeket is kisorsolnak.
Koncertek és szórakozás hajnalig
A fesztivál zenei programja is erős: színpadra lép a Fonogram-díjas Oláh Annamari, a házigazda pedig a népszerű színművész, Kautzky Armand lesz. Az este pedig a River zenekar éjszakai bulijával zárul – tánc, zene és balatoni hangulat, ameddig csak bírjuk.
A Györök Örök Fesztivál mindenki számára ingyenesen látogatható, csupán a sportversenyekhez szükséges előzetes nevezés. Ez a nap a közösségről, az élményekről és a balatoni összetartozásról szól – Balatongyörök ismét megmutatja, miért az egyik legbarátságosabb település a Balaton partján.