Feltöltődés

Gyönyörű virágos réteken jártunk Zalában - nézze meg képeinket! (galéria)

Címkék#virágos#Zala#ősz#rét

Zaol.hu
Fotó: Győrffy István

Néha nincs is jobb annál, mint kiszakadni a mindennapok rohanásából, és kimenni a természetbe. A zalai virágos rétek csendje, a színes vadvirágok látványa és a friss levegő feltölt, megnyugtat és emlékeztet arra, milyen szépségeket rejt körülöttünk a világ.

 

Virágos őszi réteken

Fotók: Győrffy István

 

