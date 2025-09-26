1 órája
Gyógyít, mos és még mókás is – ez a növény a természet patikájából való (galériával)
Egyszerre jótékony és mókás, hiszen gyógyító hatású, de akár játékos figura is készíthető belőle. A vadgesztenye ebben az időszakban bújik ki tüskés burkából és potyog le a fákról.
Több zalai településen él gesztenyefa, melynek termése sok mindennel megörvendeztethet minket. Hasznos anyagokat tartalmaz, így a vadgesztenye felhasználása sokrétű lehet. A gyerekeknek pedig a gesztenyefigurák okozhatnak örömet.
Ha Keszthely, akkor gesztenyefasor!
Mondhatnánk azt is, hogy Keszthely a vadgesztenyefák városa, hiszen számos ilyen fával büszkélkedhet a település. Egy korábbi felmérés szerint több mint ezerkétszáz áll a városban. Talán egyik jelképének is mondható a 71-es út menti látványos fasor, melyben több matuzsálem is megcsodálható Ez a Keszthely-Fenékpuszta közötti mintegy három kilométer hosszú vadgesztenye fasor a város védett értéke. A Bercsényi utcát is szegélyezik és Helikon-park szomszédságában is megtalálhatóak ezek a fák. Mint sok minden más, természetesen ez a növény is a Festeticseknek köszönhető, hiszen az első egyedeket a nemesi család telepítette. A vadgesztenye nagy ellensége az aknázómoly, amely nagyon komoly veszélyt jelent a növényre, s mivel a permetezés a lakók védelme érdekében nehezen kivitelezhető, ezért egy különleges megoldással, injektálással védenek meg több fát. A tavasszal gyönyörű fehér, vagy rózsaszín virágba borult növényeken őszre terem tüskés burokban a gesztenye, mely most már potyog. Bátran szedhetjük, hiszen a vadgesztenye hatása áldásos lehet – mutatjuk, mi mindenre jó, és milyen lehetőséget rejt a vadgesztenye felhasználása.
Vadgesztenye-mosószer házilag
Esős időben gesztenyefák közelében autózva sokszor láthatjuk, hogy habos, fehér az út. A vadgesztenyében ugyanis található egy szaponin nevű anyag, ez vízzel keveredve habosító hatású. S éppen ez az, ami miatt a háztartásban is segítségünkre lehet, ha természetes anyagokat szeretnénk használni.
A vadgesztenye gyógyhatása
A termés számos olyan anyagot tartalmaz, ami segíthet bizonyos problémák enyhítésében. Persze, ehhez a termést fel kell dolgozni, ezért gyógyszergyárak és kozmetikai cégek alapanyagként is használják. A természet patikájának egyik gyöngyszeme ez. A vadgesztenyekrém hatása visszérproblémák ellen jelentős, sokszor a nehézlábérzés enyhítésére is javasolják. A vadgesztenye nem ehető – persze, szelídgesztenyéből készíthetőek finomságok –. de a leveléből készítenek teát, amely hatékony nyákoldásra és enyhíti a köhögést.
Kreativitás, vidámság: jó móka a gesztenyefigura készítése
Gyerekekkel is érdemes gyűjteni a vadgesztenyét, hiszen remek időtöltés lehet mókás figurákat készíteni a kis barna golyókból. Csak a képzeletünk szabhat határt, milyen kis lény születik!
Vadgesztenye KeszthelyenFotók: Keszey Ágnes
Jegyzet
Szeretem a keszthelyi gesztenyét. Amikor távolról térek haza szülővárosomba, a bevezető utat szegélyező vadgesztenyefasor látványa egyet jelent az érzéssel: itthon vagyok. Főként tavasszal, amikor fehér virágok sokasága díszíti a matuzsálemek hatalmas lombját. Néha visszagondolok gyermekkoromra, amikor még szokás volt ősszel gesztenyét gyűjteni, s átvevőhelyek sokasága várta a teli vödrökkel sorban állókat, köztük húgomat és engem, hiszen ezzel zsebpénzüket tudtuk kiegészíteni. A szüleink segítségével készülő gesztenyefigurák emléke ma is mosolyra fakaszt. Már nem gyűjtöm a gesztenyét, de évtizedek óta szokásom, hogy azt, amelyik ősszel először éppen elém esik le a fáról, elteszem, s az lesz egy évig a szerencsegesztenyém.