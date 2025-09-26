szeptember 26., péntek

Vadgesztenye

1 órája

Gyógyít, mos és még mókás is – ez a növény a természet patikájából való (galériával)

Címkék#gesztenyefasor#vadgesztenye#Keszthely

Egyszerre jótékony és mókás, hiszen gyógyító hatású, de akár játékos figura is készíthető belőle. A vadgesztenye ebben az időszakban bújik ki tüskés burkából és potyog le a fákról.

Keszey Ágnes

Több zalai településen él gesztenyefa, melynek termése sok mindennel megörvendeztethet minket. Hasznos anyagokat tartalmaz, így a vadgesztenye felhasználása sokrétű lehet. A gyerekeknek pedig a gesztenyefigurák okozhatnak örömet.

vadgesztenye
Vadgesztenye: e  fák sokasága szegélyezi a városba bevezető utat
Fotó: Keszey Ágnes

Ha Keszthely, akkor gesztenyefasor!

Mondhatnánk azt is, hogy Keszthely a vadgesztenyefák városa, hiszen számos ilyen fával büszkélkedhet a település. Egy korábbi felmérés szerint több mint ezerkétszáz áll a városban. Talán egyik jelképének is mondható a 71-es út menti látványos fasor, melyben több matuzsálem is megcsodálható Ez a Keszthely-Fenékpuszta közötti mintegy három kilométer hosszú vadgesztenye fasor a város védett értéke. A Bercsényi utcát is szegélyezik és Helikon-park szomszédságában is megtalálhatóak ezek a fák.  Mint sok minden más, természetesen ez a növény is a Festeticseknek köszönhető, hiszen az első egyedeket a nemesi család telepítette. A vadgesztenye nagy ellensége az aknázómoly, amely nagyon komoly veszélyt jelent a növényre, s mivel a permetezés a lakók védelme érdekében nehezen kivitelezhető, ezért egy különleges megoldással, injektálással védenek meg több fát. A tavasszal gyönyörű fehér, vagy rózsaszín virágba borult növényeken őszre terem tüskés burokban a gesztenye, mely most már potyog. Bátran szedhetjük, hiszen a vadgesztenye hatása áldásos lehet mutatjuk, mi mindenre jó, és milyen lehetőséget rejt a vadgesztenye felhasználása.

Akár mosószer is készülhet belőle. Fotó: zaol.hu 

Vadgesztenye-mosószer házilag

Esős időben gesztenyefák közelében autózva sokszor láthatjuk, hogy habos, fehér az út. A vadgesztenyében ugyanis található egy szaponin nevű anyag, ez vízzel keveredve habosító hatású. S éppen ez az, ami miatt a háztartásban is segítségünkre lehet, ha természetes anyagokat szeretnénk használni.

@zoldbolt Mosószer vadgesztenyéből. Egyszerűen, szinte ingyen. A vadgesztenye belsejében - ugyanúgy, mint a mosódió héjában - szaponin van, ez adja a tisztító erejét. A friss vadgesztenyéket vágd negyedekre és pucold meg. Ha világos ruhákat nem fogsz mosni ezzel a mosószerrel, a héjak akár maradhatnak is. Ha szárazabb, nem friss gesztenyékkel dolgozol, használj kalapácsot, igazi stressz-levezetés. 😉 1 liter vízhez 4-6 gesztenyét tegyél. Két módszer van: 1. Főzheted alacsony lángon 10-15 percig, míg habos nem lesz a teteje. 2. Öntsd fel forró vízzel a gesztenyéket és áztasd pár órán át, vagy akár egész éjszaka. Ha kihűlt, szűrd át a folyadékot egy tiszta üvegbe. Natúr illata lesz, ha szeretnél tegyél bele 10-15 csepp illóolajat. Hűtőben 1-2 hétig eláll. Mosáshoz 1 deci mosószert tegyél a ruhák közé. Fehérekhez adagolj mellé mosószódát, a durva foltokat pedig kezeld elő. Ha nem szeretnél kutyulni, próbáld ki az MM Geszti mosógélt, aminek magyar vadgesztenye kivonat az alapja! Ha tetszett a videó nyomj egy like-ot és kövess minket! Hasonló tartalmakért nézd meg a zoldbolt.hu-n a Magazin blogunkat! #vadgesztenye #gesztenye #chestnut #saponin #diy #csinaldmagad #zoldbolt #greentok #mososzerkészités #mososzer #laundry #laundryhack #laundrydetergent ♬ Majestic Travel Nature Refreshing Moving Off - SOUND BANK

A vadgesztenye gyógyhatása

A termés számos olyan anyagot tartalmaz, ami segíthet bizonyos problémák enyhítésében. Persze, ehhez a termést fel kell dolgozni, ezért gyógyszergyárak és kozmetikai cégek alapanyagként is használják. A természet patikájának egyik gyöngyszeme ez. A vadgesztenyekrém hatása visszérproblémák ellen jelentős, sokszor a nehézlábérzés enyhítésére is javasolják. A vadgesztenye nem ehető – persze, szelídgesztenyéből készíthetőek finomságok –. de a leveléből készítenek teát, amely hatékony nyákoldásra és enyhíti a köhögést.

Őszidőben a gesztenyéből játékfigurák is készíthetők. Fotó: zaol.hu

Kreativitás, vidámság: jó móka a gesztenyefigura készítése

Gyerekekkel is érdemes gyűjteni a vadgesztenyét, hiszen remek időtöltés lehet mókás figurákat készíteni a kis barna golyókból. Csak a képzeletünk szabhat határt, milyen kis lény születik!

Vadgesztenye Keszthelyen

Fotók: Keszey Ágnes

 

Jegyzet

Szeretem a keszthelyi gesztenyét. Amikor távolról térek haza szülővárosomba, a bevezető utat szegélyező vadgesztenyefasor látványa egyet jelent az érzéssel: itthon vagyok. Főként tavasszal, amikor fehér virágok sokasága díszíti a matuzsálemek hatalmas lombját. Néha visszagondolok gyermekkoromra, amikor még szokás volt ősszel  gesztenyét gyűjteni, s átvevőhelyek sokasága várta a teli vödrökkel sorban állókat, köztük húgomat és engem, hiszen ezzel zsebpénzüket tudtuk  kiegészíteni. A szüleink segítségével készülő gesztenyefigurák emléke ma is mosolyra fakaszt.  Már nem gyűjtöm a gesztenyét, de évtizedek óta szokásom, hogy azt, amelyik ősszel először éppen elém esik le a fáról, elteszem, s az lesz egy évig a szerencsegesztenyém.   

 

 

