Gyógyít, mos és még mókás is – ez a növény a természet patikájából való (galériával)

Több zalai településen él gesztenyefa, melynek termése sok mindennel megörvendeztethet minket. Hasznos anyagokat tartalmaz, így a vadgesztenye felhasználása sokrétű lehet. A gyerekeknek pedig a gesztenyefigurák okozhatnak örömet.

Vadgesztenye: e fák sokasága szegélyezi a városba bevezető utat

Fotó: Keszey Ágnes

Ha Keszthely, akkor gesztenyefasor!

Mondhatnánk azt is, hogy Keszthely a vadgesztenyefák városa, hiszen számos ilyen fával büszkélkedhet a település. Egy korábbi felmérés szerint több mint ezerkétszáz áll a városban. Talán egyik jelképének is mondható a 71-es út menti látványos fasor, melyben több matuzsálem is megcsodálható Ez a Keszthely-Fenékpuszta közötti mintegy három kilométer hosszú vadgesztenye fasor a város védett értéke. A Bercsényi utcát is szegélyezik és Helikon-park szomszédságában is megtalálhatóak ezek a fák. Mint sok minden más, természetesen ez a növény is a Festeticseknek köszönhető, hiszen az első egyedeket a nemesi család telepítette. A vadgesztenye nagy ellensége az aknázómoly, amely nagyon komoly veszélyt jelent a növényre, s mivel a permetezés a lakók védelme érdekében nehezen kivitelezhető, ezért egy különleges megoldással, injektálással védenek meg több fát. A tavasszal gyönyörű fehér, vagy rózsaszín virágba borult növényeken őszre terem tüskés burokban a gesztenye, mely most már potyog. Bátran szedhetjük, hiszen a vadgesztenye hatása áldásos lehet – mutatjuk, mi mindenre jó, és milyen lehetőséget rejt a vadgesztenye felhasználása.

Akár mosószer is készülhet belőle. Fotó: zaol.hu

Vadgesztenye-mosószer házilag

Esős időben gesztenyefák közelében autózva sokszor láthatjuk, hogy habos, fehér az út. A vadgesztenyében ugyanis található egy szaponin nevű anyag, ez vízzel keveredve habosító hatású. S éppen ez az, ami miatt a háztartásban is segítségünkre lehet, ha természetes anyagokat szeretnénk használni.

A vadgesztenye gyógyhatása

A termés számos olyan anyagot tartalmaz, ami segíthet bizonyos problémák enyhítésében. Persze, ehhez a termést fel kell dolgozni, ezért gyógyszergyárak és kozmetikai cégek alapanyagként is használják. A természet patikájának egyik gyöngyszeme ez. A vadgesztenyekrém hatása visszérproblémák ellen jelentős, sokszor a nehézlábérzés enyhítésére is javasolják. A vadgesztenye nem ehető – persze, szelídgesztenyéből készíthetőek finomságok –. de a leveléből készítenek teát, amely hatékony nyákoldásra és enyhíti a köhögést.