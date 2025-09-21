A dödölle egyik titka a sós homlokkönny: így ünnepelték a burgonyát Gyenesdiáson (galéria)

Az őszi betakarítás ünnepe Gyenesdiáson hagyományosan a burgonyáról szól, amely fő táplálékunkként és sokszínű gasztronómiai alapanyagként kap főszerepet évről évre a Gyenesdiási Burgonyanapon. Szombaton immár tizennegyedik alkalommal népesült be a Piactér és a Kárpáti Korzó, ahova nem csak a sokszínű programok – köztük főzőverseny és a helyi Kertbarát Kör Burgonyanapi Kerti Kosár Mustrája –, hanem a ragyogó napsütés is vonzotta a közönséget. A sokszínű rendezvényről Buzás-Belenta Réka, az önkormányzat településfejlesztési és marketing referensre számolt be a zaol.hu-nak.

A kesztelyi burgonyafajták mindegyikéről lehet tudni, hogy milyen ételekhez illenek

Fotó: Buzás-Belenta Réka

A házigazda, Gál Lajos polgármester köszöntője után Dr. Polgár Zsolt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Burgonyakutató Központ igazgatója szólt, aki vallja: „a változatosság gyönyörködtet” – s ezt persze a burgonyára érti, hiszen ami valaha egyszerűen csak krumpli volt, ma már sokféle táplálék. A központban 8 különböző fajtát nemesítenek és termesztenek: sütéshez, főzéshez, salátákhoz.

A burgonya őszinte „story”

A rendezvény sztárpárosa Németh Tamás „Füstbenjáró” mesterszakács és Buza Sándor médiaszemélyiség volt. Németh Tamás köszöntőjében úgy fogalmazott: a burgonya egy őszinte „story”, amelyet érdemes egyszerűen, a múlt hagyományainak tiszteletben tartásával elkészíteni. A séf – akinek szándéka szerint ételei nem csak ízeket adnak, hanem történeteket is mesélnek – a rendezvényen helyben készített finomságban is megmutatta a burgonya egyik lehetséges átlényegülését. Buza Sándor – aki a konyhában is otthon érzi magát - zalai származásából fakadóan szintén különösen közel érzi magához a burgonyás ételeket. Gyermekkorában nagymamája árnyékában tanulta meg, miként lehet a krumpliból végtelen változatban ételt varázsolni.

A jó dödölléhez egy csepp sós homlokkönny sem árt

A Burgonyanapot számos kísérő program is színesítette: a Gasztrocsipetke műsorban Németh Tamás és Buza Sándor „Vissza a gyökerekhez” címmel beszéltek a burgonya és a zalai táj kapcsolatáról és arról, hogy nem kell mindent újragondolni, hiszen őseink kiválóan hasznosították a térség kivételes termőtalaját és kincseit – a burgonyát és a gombákat.