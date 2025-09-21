szeptember 21., vasárnap

Minden, ami krumpli

1 órája

A dödölle egyik titka a sós homlokkönny: így ünnepelték a burgonyát Gyenesdiáson (galéria)

Címkék#gasztronómia#rendezvény#Gyenesdiási Burgonyanap#krumpli

A burgonya őszinte sztori, sokfélesége gyönyörködtet – így méltatták a Gyenesdiási Burgonyanap megnyitóján a krumplit, mely előtt már közel másfél évtizede tiszteleg sokszínű rendezvénnyel a település.

Keszey Ágnes
A dödölle egyik titka a sós homlokkönny: így ünnepelték a burgonyát Gyenesdiáson (galéria)

Idén is verhetetlen volt a Nagyrécsei Népi Sütő-Főző Csapat: dödöllével, burgonyás palacsintával, burgonyás diós kockával és prószájukkal kápráztatták el a zsűrit

Fotó: Buzás-Belenta Réka

Az őszi betakarítás ünnepe Gyenesdiáson hagyományosan a burgonyáról szól, amely fő táplálékunkként és sokszínű gasztronómiai alapanyagként kap főszerepet évről évre a Gyenesdiási Burgonyanapon. Szombaton immár tizennegyedik alkalommal népesült be a Piactér és a Kárpáti Korzó, ahova nem csak a sokszínű programok – köztük főzőverseny és a helyi Kertbarát Kör Burgonyanapi Kerti Kosár Mustrája –, hanem a ragyogó napsütés is vonzotta a közönséget. A sokszínű rendezvényről Buzás-Belenta Réka, az önkormányzat településfejlesztési és marketing referensre számolt be a zaol.hu-nak.

Gyenesdiási Burgonyanap
A kesztelyi burgonyafajták mindegyikéről lehet tudni, hogy milyen ételekhez illenek
Fotó: Buzás-Belenta Réka

A házigazda, Gál Lajos polgármester köszöntője után Dr. Polgár Zsolt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Burgonyakutató Központ igazgatója szólt, aki vallja: „a változatosság gyönyörködtet” – s ezt persze a burgonyára érti, hiszen ami valaha egyszerűen csak krumpli volt, ma már sokféle táplálék. A központban 8 különböző fajtát nemesítenek és termesztenek: sütéshez, főzéshez, salátákhoz.

A burgonya őszinte „story”

A rendezvény sztárpárosa Németh Tamás „Füstbenjáró” mesterszakács és Buza Sándor médiaszemélyiség volt. Németh Tamás köszöntőjében úgy fogalmazott: a burgonya egy őszinte „story”, amelyet érdemes egyszerűen, a múlt hagyományainak tiszteletben tartásával elkészíteni. A séf – akinek szándéka szerint ételei nem csak ízeket adnak, hanem történeteket is mesélnek – a rendezvényen helyben készített finomságban is megmutatta a burgonya egyik lehetséges átlényegülését. Buza Sándor – aki a konyhában is otthon érzi magát - zalai származásából fakadóan szintén különösen közel érzi magához a burgonyás ételeket. Gyermekkorában nagymamája árnyékában tanulta meg, miként lehet a krumpliból végtelen változatban ételt varázsolni.

A jó dödölléhez egy csepp sós homlokkönny sem árt

A Burgonyanapot számos kísérő program is színesítette: a Gasztrocsipetke műsorban Németh Tamás és Buza Sándor „Vissza a gyökerekhez” címmel beszéltek a burgonya és a zalai táj kapcsolatáról és arról, hogy nem kell mindent újragondolni, hiszen őseink kiválóan hasznosították a térség kivételes termőtalaját és kincseit – a burgonyát és a gombákat.

Gyenesdiási Burgonyanap
Németh Tamás természetesen burgonyás ételt készített a Gyenesdiási Burgonyanapon
Fotó: Buzás-Belenta Réka

Buza Sándor szavaival: „Az életünket végigkíséri. A régi paraszti világban a gasztronómia a közösségteremtés alapeleme volt, amely ritmust és biztonságot adott a mindennapoknak. A jó dödölléhez pedig a megfelelő alapanyagokon túl egy erős csukló és egy csepp sós homlokkönny sem árt.”

Minden, ami krumpli: burgonyás palacsinta, burgonyás diós pogácsa, tócsi, s köret hegyi birkapörkült vagy kakastöke pörkölt mellé

A hagyományos főzőversenyen idén 8 csapat mérte össze tudását.

„Az „Aranyok aranyát”, vagyis a Nagyaranyat a Nagyrécsei Népi Sütő-Főző Csapat nyerte, akik hagyományos dödölléjükkel, burgonyás palacsintájukkal, burgonyás diós kockájukkal és prószájukkal kápráztatták el a zsűrit. Évek óta verhetetlenek – hibátlan, amit csak készítenek. Arany minősítést kapott a Balatonedericsért Alapítvány háromféle tócsijáért (medvehagymás, natúr és káposztás), valamint az Ászok csapat különleges Csülkös kakastöke pörköltjéért. Arannyal jutalmazták a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda csapatát is, akik gulyáslevesükkel és töki pomposukkal arattak sikert. Ezüst minősítést szerzett a Makro Gastro gluténmentes zöldséglevese burgonyagombóccal és pirított szalonnával, valamint a Kertbarát Kör az ördöglángosával és vargányás tócsijával. A dobogó harmadik fokán Kovács Jani legendás hegyi birkapörköltje és a MACseb szűzérmés burgonyás étele osztozott” – sorolta az eredményeket, s a finomabbnál finomabb ételeket Buzás-Belenta Réka.

Gyenesdiási Burgonyanap

Fotók: Buzás-Belenta Réka

 

