1 órája
A dödölle egyik titka a sós homlokkönny: így ünnepelték a burgonyát Gyenesdiáson (galéria)
A burgonya őszinte sztori, sokfélesége gyönyörködtet – így méltatták a Gyenesdiási Burgonyanap megnyitóján a krumplit, mely előtt már közel másfél évtizede tiszteleg sokszínű rendezvénnyel a település.
Idén is verhetetlen volt a Nagyrécsei Népi Sütő-Főző Csapat: dödöllével, burgonyás palacsintával, burgonyás diós kockával és prószájukkal kápráztatták el a zsűrit
Fotó: Buzás-Belenta Réka
Az őszi betakarítás ünnepe Gyenesdiáson hagyományosan a burgonyáról szól, amely fő táplálékunkként és sokszínű gasztronómiai alapanyagként kap főszerepet évről évre a Gyenesdiási Burgonyanapon. Szombaton immár tizennegyedik alkalommal népesült be a Piactér és a Kárpáti Korzó, ahova nem csak a sokszínű programok – köztük főzőverseny és a helyi Kertbarát Kör Burgonyanapi Kerti Kosár Mustrája –, hanem a ragyogó napsütés is vonzotta a közönséget. A sokszínű rendezvényről Buzás-Belenta Réka, az önkormányzat településfejlesztési és marketing referensre számolt be a zaol.hu-nak.
A házigazda, Gál Lajos polgármester köszöntője után Dr. Polgár Zsolt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Burgonyakutató Központ igazgatója szólt, aki vallja: „a változatosság gyönyörködtet” – s ezt persze a burgonyára érti, hiszen ami valaha egyszerűen csak krumpli volt, ma már sokféle táplálék. A központban 8 különböző fajtát nemesítenek és termesztenek: sütéshez, főzéshez, salátákhoz.
A burgonya őszinte „story”
A rendezvény sztárpárosa Németh Tamás „Füstbenjáró” mesterszakács és Buza Sándor médiaszemélyiség volt. Németh Tamás köszöntőjében úgy fogalmazott: a burgonya egy őszinte „story”, amelyet érdemes egyszerűen, a múlt hagyományainak tiszteletben tartásával elkészíteni. A séf – akinek szándéka szerint ételei nem csak ízeket adnak, hanem történeteket is mesélnek – a rendezvényen helyben készített finomságban is megmutatta a burgonya egyik lehetséges átlényegülését. Buza Sándor – aki a konyhában is otthon érzi magát - zalai származásából fakadóan szintén különösen közel érzi magához a burgonyás ételeket. Gyermekkorában nagymamája árnyékában tanulta meg, miként lehet a krumpliból végtelen változatban ételt varázsolni.
A jó dödölléhez egy csepp sós homlokkönny sem árt
A Burgonyanapot számos kísérő program is színesítette: a Gasztrocsipetke műsorban Németh Tamás és Buza Sándor „Vissza a gyökerekhez” címmel beszéltek a burgonya és a zalai táj kapcsolatáról és arról, hogy nem kell mindent újragondolni, hiszen őseink kiválóan hasznosították a térség kivételes termőtalaját és kincseit – a burgonyát és a gombákat.
Buza Sándor szavaival: „Az életünket végigkíséri. A régi paraszti világban a gasztronómia a közösségteremtés alapeleme volt, amely ritmust és biztonságot adott a mindennapoknak. A jó dödölléhez pedig a megfelelő alapanyagokon túl egy erős csukló és egy csepp sós homlokkönny sem árt.”
Minden, ami krumpli: burgonyás palacsinta, burgonyás diós pogácsa, tócsi, s köret hegyi birkapörkült vagy kakastöke pörkölt mellé
A hagyományos főzőversenyen idén 8 csapat mérte össze tudását.
„Az „Aranyok aranyát”, vagyis a Nagyaranyat a Nagyrécsei Népi Sütő-Főző Csapat nyerte, akik hagyományos dödölléjükkel, burgonyás palacsintájukkal, burgonyás diós kockájukkal és prószájukkal kápráztatták el a zsűrit. Évek óta verhetetlenek – hibátlan, amit csak készítenek. Arany minősítést kapott a Balatonedericsért Alapítvány háromféle tócsijáért (medvehagymás, natúr és káposztás), valamint az Ászok csapat különleges Csülkös kakastöke pörköltjéért. Arannyal jutalmazták a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda csapatát is, akik gulyáslevesükkel és töki pomposukkal arattak sikert. Ezüst minősítést szerzett a Makro Gastro gluténmentes zöldséglevese burgonyagombóccal és pirított szalonnával, valamint a Kertbarát Kör az ördöglángosával és vargányás tócsijával. A dobogó harmadik fokán Kovács Jani legendás hegyi birkapörköltje és a MACseb szűzérmés burgonyás étele osztozott” – sorolta az eredményeket, s a finomabbnál finomabb ételeket Buzás-Belenta Réka.
Gyenesdiási BurgonyanapFotók: Buzás-Belenta Réka