szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még egy sütés belefér?

3 órája

Hagyma és krumpli: akár ezekkel is megtisztíthatod a grillrácsot! Felesleges a hóra várni...

Címkék#grillsütő#grillezés#tisztítás#grill#szódabikarbóna

Vége a nyárnak, kerti kellékeinket lassan eltehetjük. A grillsütő is mehet pihenőre, de előtte, mint a többi eszközt is, meg kell tisztítanunk. A grillrács közvetlenül érintkezik a sütni való hússal, hallal és zöldségekkel, amelyek bizony ráragadnak. Jó hír, hogy tisztítását megoldhatjuk vegyszermentesen, például ecettel. Persze léteznek olyan grillsütők is, amelyekkel nincs sok dolgunk.

Antal Lívia

A felsőkategóriás sütők gyakran rendelkeznek pirolízis funkcióval. Ez egy olyan technológia, ami jelentősen megkönnyíti a sütő, illetve a grillrács tisztítását. Nem kell mást tenni, mint akár 500 °C-ra is felmelegíteni. Ezen a hőmérsékleten a ráragadt zsír, ételmaradék elég, és finom, szénszerű hamuvá alakul. Miután lehűlt, mindössze annyi a dolgunk, hogy nedves ronggyal kitöröljük a hamut. 

Grillrács, tisztán tedd el
A grillrácsot nemcsak ősszel, hanem minden grillezés után érdemes megtisztítani az odakozmált, odaragadt ételdaraboktól
Fotó: Sergei Telenkov / Forrás: Getty Images

Grillrács: mikor tisztítsuk?

Ahhoz, hogy a következő ételünk is ízletes legyen, minden alkalommal el kell távolítanunk a lerakódásokat a grillrácsról. Ennek legkönnyebb és leghatékonyabb módja, ha még melegen, közvetlenül a használat után ezt megtesszük. Most pedig, mikor lassan vége a grillszezonnak, érdemes alapos munkát végeznünk, hogy tavasszal ne sikálással kelljen kezdenünk.

Milyen módszerek léteznek a grillrács tisztítására?

A gázgrill és a faszenes grill esetén is jól működik a kiégetés. A sütés befejeztével hagyjuk még égni 10-15 percig. A szénné égett ételmaradékokat így könnyen eltávolíthatjuk, amelyhez használhatunk grillkefét. Az öntöttvas grillrács tisztítása nem a grillezés után esedékes, hanem előtte kell kiégetni. A zalaszentiváni Péter Márta elmondta, ők drótkefével szokták megtisztítani a vas grillrácsot, és sütés előtt bekenik ét- vagy olívaolajjal, hogy lehetőleg ne süljön rá ételmaradék.

További ötletek a tisztításhoz

Nem mindenki égeti ki a grillrácsot, ők az odakozmált ételmaradék eltávolítására szódabikarbónát használnak. A módszer a következő: 

  • a szódabikarbónát keverjük össze egy kevés vízzel. 
  • Az így kapott sűrű pasztát kenjük rá a grillrácsra, 
  • és hagyjuk rajta fél napig. 

A szódabikarbóna feloldja a zsírt és a szennyeződést. Ezután dörzsöljük át a rácsot kefével vagy szivaccsal, majd öblítsük le. Van, aki mosogatógépben is elmossa, de ezt a szakértők nem ajánlják, mivel az öntöttvas grillrácsot kikezdi a gőz. A rozsdamentes rácsokat viszont be lehet tenni a mosogatógépbe, persze a nagyobb szennyeződéseket ebben az esetben is érdemes előtte eltávolítani.

Grillrács, tisztán tedd el
Ételeink úgy lesznek igazán élvezetesek, ha tiszta grillrácson sütjük azokat.
Fotó: Illusztráció: Pixabay / Forrás: Pixabay

Ecet és a kávézacc – savasságukkal segítenek

Az ezerarcú ecettel nem csak salátáinkat ízesíthetjük meg, hanem a grillrácsot is megtisztíthatjuk. Töltsünk egy szórófejes flakonba ecet és víz 1:1 arányú keverékét. Fújjuk be vele a rácsot, és hagyjuk rajta egy ideig. Az ecetsav szépen feloldja a szennyeződéseket. A kávézacc amellett, hogy jót tesz növényeinknek, savas hatása révén ugyancsak alkalmas a grillrácsra tisztítására. Az alapos bedörzsölést követően a makacs, zsíros szennyeződésektől könnyedén megszabadulhatunk.

Hagyma utána, krumpli előtte

A konyhában az egyébként ételkészítésre használt alapanyagok is a segítségünkre lehetnek. Ha egy félbevágott hagymával a még meleg grillrácsot bekenjük, könnyedén eltávolíthatjuk az odaégett darabokat. Megelőzésre nemcsak az olaj, hanem a krumpli is jó, ajánlja a Mindmegette.hu. Dörzsöljük be a rácsokat egy félbevágott krumplival. Egy keményítőréteg képződik rajta, ami megakadályozza, hogy az ételek ráragadjanak a rácsra. 

Ha tisztítást télre hagyjuk, akár a fagyos hó is alkalmas erre, ha abban húzkodjuk meg a grillrácsot. Persze, miután már évek, évtizedek óta nem számolhatunk komoly havazással, erre nem sok eséyünk van. Jobban járunk, ha ősszel végzünk alapos munkát, hogy jövő tavasszal tisztán vehessük elő grillsütőnket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu