Hagyma és krumpli: akár ezekkel is megtisztíthatod a grillrácsot! Felesleges a hóra várni...

A felsőkategóriás sütők gyakran rendelkeznek pirolízis funkcióval. Ez egy olyan technológia, ami jelentősen megkönnyíti a sütő, illetve a grillrács tisztítását. Nem kell mást tenni, mint akár 500 °C-ra is felmelegíteni. Ezen a hőmérsékleten a ráragadt zsír, ételmaradék elég, és finom, szénszerű hamuvá alakul. Miután lehűlt, mindössze annyi a dolgunk, hogy nedves ronggyal kitöröljük a hamut.

A grillrácsot nemcsak ősszel, hanem minden grillezés után érdemes megtisztítani az odakozmált, odaragadt ételdaraboktól

Fotó: Sergei Telenkov / Forrás: Getty Images

Grillrács: mikor tisztítsuk?

Ahhoz, hogy a következő ételünk is ízletes legyen, minden alkalommal el kell távolítanunk a lerakódásokat a grillrácsról. Ennek legkönnyebb és leghatékonyabb módja, ha még melegen, közvetlenül a használat után ezt megtesszük. Most pedig, mikor lassan vége a grillszezonnak, érdemes alapos munkát végeznünk, hogy tavasszal ne sikálással kelljen kezdenünk.

Milyen módszerek léteznek a grillrács tisztítására?

A gázgrill és a faszenes grill esetén is jól működik a kiégetés. A sütés befejeztével hagyjuk még égni 10-15 percig. A szénné égett ételmaradékokat így könnyen eltávolíthatjuk, amelyhez használhatunk grillkefét. Az öntöttvas grillrács tisztítása nem a grillezés után esedékes, hanem előtte kell kiégetni. A zalaszentiváni Péter Márta elmondta, ők drótkefével szokták megtisztítani a vas grillrácsot, és sütés előtt bekenik ét- vagy olívaolajjal, hogy lehetőleg ne süljön rá ételmaradék.

További ötletek a tisztításhoz

Nem mindenki égeti ki a grillrácsot, ők az odakozmált ételmaradék eltávolítására szódabikarbónát használnak. A módszer a következő:

a szódabikarbónát keverjük össze egy kevés vízzel.

Az így kapott sűrű pasztát kenjük rá a grillrácsra,

és hagyjuk rajta fél napig.

A szódabikarbóna feloldja a zsírt és a szennyeződést. Ezután dörzsöljük át a rácsot kefével vagy szivaccsal, majd öblítsük le. Van, aki mosogatógépben is elmossa, de ezt a szakértők nem ajánlják, mivel az öntöttvas grillrácsot kikezdi a gőz. A rozsdamentes rácsokat viszont be lehet tenni a mosogatógépbe, persze a nagyobb szennyeződéseket ebben az esetben is érdemes előtte eltávolítani.

Ételeink úgy lesznek igazán élvezetesek, ha tiszta grillrácson sütjük azokat.

Fotó: Illusztráció: Pixabay / Forrás: Pixabay

Ecet és a kávézacc – savasságukkal segítenek

Az ezerarcú ecettel nem csak salátáinkat ízesíthetjük meg, hanem a grillrácsot is megtisztíthatjuk. Töltsünk egy szórófejes flakonba ecet és víz 1:1 arányú keverékét. Fújjuk be vele a rácsot, és hagyjuk rajta egy ideig. Az ecetsav szépen feloldja a szennyeződéseket. A kávézacc amellett, hogy jót tesz növényeinknek, savas hatása révén ugyancsak alkalmas a grillrácsra tisztítására. Az alapos bedörzsölést követően a makacs, zsíros szennyeződésektől könnyedén megszabadulhatunk.