Hagyma és krumpli: akár ezekkel is megtisztíthatod a grillrácsot! Felesleges a hóra várni...
Vége a nyárnak, kerti kellékeinket lassan eltehetjük. A grillsütő is mehet pihenőre, de előtte, mint a többi eszközt is, meg kell tisztítanunk. A grillrács közvetlenül érintkezik a sütni való hússal, hallal és zöldségekkel, amelyek bizony ráragadnak. Jó hír, hogy tisztítását megoldhatjuk vegyszermentesen, például ecettel. Persze léteznek olyan grillsütők is, amelyekkel nincs sok dolgunk.
A felsőkategóriás sütők gyakran rendelkeznek pirolízis funkcióval. Ez egy olyan technológia, ami jelentősen megkönnyíti a sütő, illetve a grillrács tisztítását. Nem kell mást tenni, mint akár 500 °C-ra is felmelegíteni. Ezen a hőmérsékleten a ráragadt zsír, ételmaradék elég, és finom, szénszerű hamuvá alakul. Miután lehűlt, mindössze annyi a dolgunk, hogy nedves ronggyal kitöröljük a hamut.
Grillrács: mikor tisztítsuk?
Ahhoz, hogy a következő ételünk is ízletes legyen, minden alkalommal el kell távolítanunk a lerakódásokat a grillrácsról. Ennek legkönnyebb és leghatékonyabb módja, ha még melegen, közvetlenül a használat után ezt megtesszük. Most pedig, mikor lassan vége a grillszezonnak, érdemes alapos munkát végeznünk, hogy tavasszal ne sikálással kelljen kezdenünk.
Milyen módszerek léteznek a grillrács tisztítására?
A gázgrill és a faszenes grill esetén is jól működik a kiégetés. A sütés befejeztével hagyjuk még égni 10-15 percig. A szénné égett ételmaradékokat így könnyen eltávolíthatjuk, amelyhez használhatunk grillkefét. Az öntöttvas grillrács tisztítása nem a grillezés után esedékes, hanem előtte kell kiégetni. A zalaszentiváni Péter Márta elmondta, ők drótkefével szokták megtisztítani a vas grillrácsot, és sütés előtt bekenik ét- vagy olívaolajjal, hogy lehetőleg ne süljön rá ételmaradék.
További ötletek a tisztításhoz
Nem mindenki égeti ki a grillrácsot, ők az odakozmált ételmaradék eltávolítására szódabikarbónát használnak. A módszer a következő:
- a szódabikarbónát keverjük össze egy kevés vízzel.
- Az így kapott sűrű pasztát kenjük rá a grillrácsra,
- és hagyjuk rajta fél napig.
A szódabikarbóna feloldja a zsírt és a szennyeződést. Ezután dörzsöljük át a rácsot kefével vagy szivaccsal, majd öblítsük le. Van, aki mosogatógépben is elmossa, de ezt a szakértők nem ajánlják, mivel az öntöttvas grillrácsot kikezdi a gőz. A rozsdamentes rácsokat viszont be lehet tenni a mosogatógépbe, persze a nagyobb szennyeződéseket ebben az esetben is érdemes előtte eltávolítani.
Ecet és a kávézacc – savasságukkal segítenek
Az ezerarcú ecettel nem csak salátáinkat ízesíthetjük meg, hanem a grillrácsot is megtisztíthatjuk. Töltsünk egy szórófejes flakonba ecet és víz 1:1 arányú keverékét. Fújjuk be vele a rácsot, és hagyjuk rajta egy ideig. Az ecetsav szépen feloldja a szennyeződéseket. A kávézacc amellett, hogy jót tesz növényeinknek, savas hatása révén ugyancsak alkalmas a grillrácsra tisztítására. Az alapos bedörzsölést követően a makacs, zsíros szennyeződésektől könnyedén megszabadulhatunk.
Hagyma utána, krumpli előtte
A konyhában az egyébként ételkészítésre használt alapanyagok is a segítségünkre lehetnek. Ha egy félbevágott hagymával a még meleg grillrácsot bekenjük, könnyedén eltávolíthatjuk az odaégett darabokat. Megelőzésre nemcsak az olaj, hanem a krumpli is jó, ajánlja a Mindmegette.hu. Dörzsöljük be a rácsokat egy félbevágott krumplival. Egy keményítőréteg képződik rajta, ami megakadályozza, hogy az ételek ráragadjanak a rácsra.
Ha tisztítást télre hagyjuk, akár a fagyos hó is alkalmas erre, ha abban húzkodjuk meg a grillrácsot. Persze, miután már évek, évtizedek óta nem számolhatunk komoly havazással, erre nem sok eséyünk van. Jobban járunk, ha ősszel végzünk alapos munkát, hogy jövő tavasszal tisztán vehessük elő grillsütőnket.