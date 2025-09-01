Gombarobbanás jöhet Zalában? Így hat a nagy esőzés a kedvenc ehető fajainkra

Az ínséges nyári gombaszezon után alig várjuk, hogy újra nekivágjunk és a szokásos helyeinken felkutassuk újra az erdő kincseit, a gombákat. A napokban hullott nagy mennyiségű eső, kiváló talajnedvesség növekedést jelent, ami megalapozhatja a következő 5–7 napban induló gombaszezont.

Az Őrség és Zala erdeiben rengeteg különböző fajtájú gomba található. Tanfolyamokat is gyakran szerveznek a térségben a gombaszezon idején.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Készülődés az őszi gombaszezonra

Eső után számolj 5-7 napot, akkor találhatsz igazán szép gombákat az erdőben.



Az elsőként előbújó gombafajok között, a vargánya, a galambgombák és a rókagomba várható, de sok helyen az őzlábgomba is megmutatja már magát. A tapasztalt gombászok szerint, az őszi esőzések utáni időszak az egyik legszebb, mert friss, egészséges termőtestekkel találkozhatunk az erdőkben.

Jól ismerjük, hogy a gombászat legtöbbször egy kellemes túra is, ezért ennek megfelelően kell öltözködnünk. A kényelmes túrabakancs és hosszú nadrág - réteges felső ruházattal - tökéletesen megfelel a célra. Ami szintén pont ilyen fontos: az egy éles kés, ami akár bicska, vagy fix pengés kés, netán egy jó minőségű papírvágó is lehet.

Javasolt papírzacskókat is magunkkal vinni, mert ha többféle gombát találunk – a gombaszakellenőr vizsgálatát segítve – külön zacskókba gyűjtsük azokat.

Valamint szükségünk lesz egy jól szellőző – inkább fonott – kosárra, zseblámpára és mobiltelefonra. Az utóbbira érdemes lehet offline térkép alkalmazást letölteni, hogy bejelölhessük rajta azokat a helyeket, ahol bőséges terméssel találkoztunk, nem mellesleg abban is óriási segítség, hogy ne tévedjünk el az erdőben.

Szarvasvadászat zajlik: erre figyelj, ha erdőbe indulsz

Ugyanakkor nem árt az óvatosság: szeptemberben a vadászati idény is javában tart, így több erdőben időszakos korlátozások, erdőzárások lehetnek érvényben. A Zalaerdő Zrt. több helyen is felhívja a figyelmet arra, hogy szeptemberben minden nap 16 óra és másnap reggel 9 óra között intenzív szarvasvadászat zajlik az üzemi vadászterületeken. A társaság arra kéri a természetjárókat, gombászokat és a mező- illetve erdőgazdasági munkát végzőket, hogy ebben az időszakban fokozottan figyeljenek, és ennek megfelelően tervezzék erdei programjaikat.

A túraútvonalak környékét érintő vadászatokról információ kérhető a [email protected] e-mail címen.

Érdemes mindig előre tájékozódni, és figyelni a kihelyezett táblákat. A biztonság kedvéért nem árt feltűnő öltözetben kirándulni, és kerülni a hajnal, illetve az alkonyat idejét, amikor a vadászat a legintenzívebb.