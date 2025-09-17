Mérgezés lehet a vége, ha nem hőkezeled, vagy megeszed a nem ehető részét – ezekkel a gombafajokkal vigyázz!

A közösségi platformon közzétett fotók tanúsága szerint vargánya is terem szépen. A gombák királyától nem kell tartanunk, de vannak olyan étkezési gombák, amelyeknek nem minden része ehető. Ilyen az őzlábgomba. Más gombafajok meg feltételesen ehetők, vagyis csak alapos hőkezelés után fogyaszthatók biztonsággal. Ezek egyike a gyűrűs tuskógomba, amelyre az is igaz, hogy nem minden részét ajánlott felhasználni. Jó ezt tudni, hogy ne járjon mérgezéssel az őszi gombaszezon.

Gombaszezon ősszel. A szegfűgomba szárát távolítsuk el, mert nem ehető.

Forrás: Wikipedia

Gombaszezon – ez a legfontosabb szabály ősszel is

Az első és a legfontosabb szabály, hogy a vadon termő gombát mutassuk meg szakképzett gombaszakértőnek, figyelmeztet a Nébih. Ezen felül számos ehető gombafaj felhasználása során fontos betartanunk néhány előírást, máskülönben enyhe mérgezést okozhatnak. Ide soroljuk azokat, amelyeknek csak kalapjuk fogyaszthatók, szívós, rostos tönkjük nem, vagy csak porítva. A tuskógomba szárának alsó kétharmadát ne használjuk fel, s egyéb részeit is legalább 20 percig főzzük. A szegfűgomba szárát dobjuk ki. Az őzlábgomba tönkjével nem muszáj bíbelődni, de szárítva, ledarálva fűszerként felhasználható. Csak a kalapja fogyasztható a tőkegombának is, mert tönkje túl rostos.

Az őzlábgombának inkább csak a kalapját fogyaszd!

Forrás: Wikipédia

A csak kalapjukat fogyaszthatók után következzenek a hőkezelendők

A nyersen mérgezőnek, illetve feltételesen ehetőnek nevezhetünk több gombafajt. Ezek méreganyagokat tartalmaznak, úgyhogy még véletlenül se maradjanak nyersek a belőlük készített ételek. Alapos hőkezelést, legalább 20 perc sütést, főzést igényelnek, amelynek hatására a bennünk lévő ártalmas, de hőlabilis vegyületek lebomlanak. Ha türelmetlenek vagyunk, akkor bizony súlyos gyomor- és bélpanaszokat fog okozni.

A gyűrűs tuskógombát legalább 20 percig főzd vagy süsd. A hőre labilis méreganyagai lebomlanak, és így már ehető.

Fotó: Győrffy István

Ilyen a már említett gyűrűs tuskógomba, a piruló galóca, a szürke galóca, a sárga gévagomba és a fehér szarvasgomba. Lehetne még folytatni a sort, de az utóbbiról ne is álmodjunk. A fehér szarvasgombát Magyarországon egy rendelet alapján csak képzett személyek gyűjthetik, az erdőtulajdonos előzetes engedélyével, június 10-től október 15-ig.