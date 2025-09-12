3 órája
"Anya, ez tök égő!" 40 feletti vagy? – ezeket a szokásaidat tartja cikinek a gyerek
A "mai fiatalok" már teljesen más értékrend szerint működnek, más prioritásaik vannak, mint a 40 felettieknek. De ez természetes, hiszen mi sem voltunk másként a saját szüleinkkel. A generációs különbségek az élet számos területén megmutatkoznak: öltözködésben, zenében, szórakozásban, de a mindennapi, számunkra megszokott tevékenységeink között is találnak számukra kínos dolgokat. Nézzük, mik lehetnek ezek!
Ciki, égő, béna, "old school", tök gáz... Ezeket a szavakat biztosan ismered, ha elmúltál 40, és van tini gyerek a családban. A life.hu segítségével összegyűjtöttünk néhány olyan tevékenységet, ami számunkra teljesen természetes, ők viszont ezeket ebben a felgyorsult, digitális világban rettentő kínosnak találják. Ez nem jelenti azt, hogy változtatnod kell rajtuk, "mindössze" egymás megértését és elfogadását segítik.
Jegyzetelsz papíron? Ez "old school"!
A fiatalok maximum a suliban használnak papírt és tollat, az idősebb generáció számára viszont a papíron való jegyzetelés mindennapi tevékenység. El tudod képzelni az életedet színes "post it" jegyzettömbök, vagy kézzel írt bevásárlólisták nélkül? Mi nem! A fiatalok, akik szinte már elfelejtenek kézzel írni, ezt nagyon furcsállják, hiszen rengeteg online lehetőség áll rendelkezésre. A naptárak, jegyzetek mind ott vannak kéznél az okos eszközök applikációiban.
Kinyomtatod a dokumentumokat? Ez égő!
A Z-generáció bizony furcsának találja, hogy az idősebbek naponta nyomtatnak ki dolgokat ahelyett, hogy a mobiljukat használnák. Tananyag, útvonalterv, jegy, receptek, és még sorolhatnánk – mi, negyvenesek szeretjük kézben tartani ezeket a dolgokat. Hogy miért? Egyrészt mi nem ebben a digitális világban nőttünk fel, számunkra az ad biztonságot, ha kinyomtatjuk, akkor már biztosan nem vész el. Másrészt erre lehet jegyzetelni (lásd első béna szokásunkat). Ami még "cikibb", olvasunk is nagyobb terjedelmű írásokat, például könyveket, amiket szintén nyomtatott formában szeretünk magunknál tudni.
Facebookozol? Roppant kínos!
A 40 felettiek rendszeresen facebookoznak. Ezt a közösségi felületet használjuk a barátokkal való kapcsolattartásra, tájékozódásra, közösségépítésre, vagy szórakozásra. Pont az idősebb korosztály jelenléte miatt a fiatalok számára már ciki ennek a platformnak a használata, helyette inkább az Instagramon, vagy a TikTokon vannak aktívabban jelen.
Érdekel, hogy melyik szokásodat tartja még régimódinak a tini? A life.hu cikkében olvashatsz még párat.
Generációs különbségek: ami a negyvenesnek ciki
Végül mutatunk egy rövid videót, melyet a Rossmann Magyarország készített, amely nemrég nyitott új üzletet Zalaegerszegen, a Zallure Parkban. Ebben a megmosolyogtató videóban tökéletesen látható, milyen félreértésekhez vezethetnek a generációk közötti különböző értelmezések például egy munkahelyen. Talán nem árulunk el titkot: amit ebben láttok, az pedig egy 40 feletti kollégának ciki.
