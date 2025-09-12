"Anya, ez tök égő!" 40 feletti vagy? – ezeket a szokásaidat tartja cikinek a gyerek

Ciki, égő, béna, "old school", tök gáz... Ezeket a szavakat biztosan ismered, ha elmúltál 40, és van tini gyerek a családban. A life.hu segítségével összegyűjtöttünk néhány olyan tevékenységet, ami számunkra teljesen természetes, ők viszont ezeket ebben a felgyorsult, digitális világban rettentő kínosnak találják. Ez nem jelenti azt, hogy változtatnod kell rajtuk, "mindössze" egymás megértését és elfogadását segítik.

A generációs különbségek sokszor megmosolyogtatják a fiatalokat. Fotó: Shutterstock

Jegyzetelsz papíron? Ez "old school"!

A fiatalok maximum a suliban használnak papírt és tollat, az idősebb generáció számára viszont a papíron való jegyzetelés mindennapi tevékenység. El tudod képzelni az életedet színes "post it" jegyzettömbök, vagy kézzel írt bevásárlólisták nélkül? Mi nem! A fiatalok, akik szinte már elfelejtenek kézzel írni, ezt nagyon furcsállják, hiszen rengeteg online lehetőség áll rendelkezésre. A naptárak, jegyzetek mind ott vannak kéznél az okos eszközök applikációiban.

Kinyomtatod a dokumentumokat? Ez égő!

A Z-generáció bizony furcsának találja, hogy az idősebbek naponta nyomtatnak ki dolgokat ahelyett, hogy a mobiljukat használnák. Tananyag, útvonalterv, jegy, receptek, és még sorolhatnánk – mi, negyvenesek szeretjük kézben tartani ezeket a dolgokat. Hogy miért? Egyrészt mi nem ebben a digitális világban nőttünk fel, számunkra az ad biztonságot, ha kinyomtatjuk, akkor már biztosan nem vész el. Másrészt erre lehet jegyzetelni (lásd első béna szokásunkat). Ami még "cikibb", olvasunk is nagyobb terjedelmű írásokat, például könyveket, amiket szintén nyomtatott formában szeretünk magunknál tudni.

Facebookozol? Roppant kínos!

A 40 felettiek rendszeresen facebookoznak. Ezt a közösségi felületet használjuk a barátokkal való kapcsolattartásra, tájékozódásra, közösségépítésre, vagy szórakozásra. Pont az idősebb korosztály jelenléte miatt a fiatalok számára már ciki ennek a platformnak a használata, helyette inkább az Instagramon, vagy a TikTokon vannak aktívabban jelen.

