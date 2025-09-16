Reszket a galagonya, ne hagyd!

„Zúg a tüske, / szél szalad ide-oda, / reszket a galagonya / magába.” Szándékosan választottam ezt a versszakát Weöres Sándornak, A galagonya című verséből, mert sajnos a gyönyörű bokrok egyre inkább magukra maradnak, kevesen szedik a termésüket, pedig ha nem látogatják őket, reszketni kezdnek a magány miatt, de legfőképpen azért, mert érzik értékeik pusztulását.

Gazdag az idei galagonyatermés

Fotó: Győrffy István

A galagonya fontos gyógyszeralapanyag

A galagonya bogyói hihetetlenül sok hasznos tápanyagot, gyógyszeralapanyagot tartalmaznak. Legfőbb hatóanyagaik a flavonoidok (növényi immunanyagok), a karotinok, a szacharidok és a glikozidok, a fehérjék, a C-vitamin, valamint a különféle szerves savak - többek között az oxálsav, a borkősav, a fumársav és az almasav.

A vérnyomás csökkentésében is segít

Mindezek hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez: serkenthetik a szívizmok vérellátását, segítséget nyújthatnak a vérnyomás csökkentéséhez és az érelmeszesedés megelőzéséhez. Támogathatják az immunrendszer erősségének fenntartását, elősegíthetik a stressz csökkentését és a könnyebb elalvást. Mindezek a jótékony hatások akkor érhetők el, ha begyűjtjük a galagonya virágát, vagy a termését. A galagonya virágos hajtás végeinek gyűjtési ideje május-június, az érett termések pedig ősszel, még most, a fagy beállta előtt szedhetők. A galagonya fogyasztása nem ajánlott várandósság és szoptatás alatt, s a gyermekek számára sem. Nos, a termés leszedése tehát most aktuális, ne hagyjuk, hogy az izzó bokrok megfagyjanak. A termésük hasznosítására számos recept érhető el az interneten.