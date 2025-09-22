szeptember 22., hétfő

Neki tápanyag, de nekünk...

Égési sérülést is okozhat, ha így szedjük ezt a gyümölcsöt - érzékenyek, allergiások, figyelem!

Tejnedve allergiás reakciót válthat ki, ezért szó szerint kesztyűs kézzel kell bánni vele. Ez a füge, amely nem csak ízletes, de különleges gyümölcs. A fügefa nem borul virágba tavasszal, virágzatát csak akkor látjuk, amikor termésébe harapunk vagy kettévágjuk.

Antal Lívia

Az ember néhány évtizeddel ezelőtt még azt gondolhatta, hogyan is élhetne meg ez a mediterrán gyümölcs Magyarországon, amikor nem fagytűrő növény. Mégis régóta jelen van hazánkban. Mátyás királynak is voltak fügefái, de nem kell annyira visszamennünk az időbe, elég csak a 20. század elejére. Goszthony Mária festőművész is ültetett fügét somogyi, bárdibükki kúriájának udvarára. Zalaegerszegi fügefánk bujtásából származik.

A füge tejnedve megégetheti bőrödet.
Nemcsak a füge termése, de levele is ehető, vagyis tea, szörp készíthető belőle. Tejnedvével való találkozás azonban allergiás reakciókat válthat ki.    
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Füge: tejnedvével ne érintkezz!

Egy kis történelem után térjünk vissza a fügére. Fogazott szélű levelei is okozhatnak kisebb sérülést a bőrön, de leginkább a termés szárában lévő tejnedvvel kell vigyázni, mert allergiás reakciókat válthat ki. A fügének tápanyagként szolgáló tejnedv a napfény UV-A sugarainak hatására aktiválódik, írják a szakértők, amely miatt az érintett bőrrész bepirosodik, és fel is hólyagosodhat. Súlyosabb esetben égési sérüléshez hasonló sebet okoz az arra érzékenyeknél. Ilyent szerencsére nem tapasztaltunk, de hogy viszket a tejnedvvel érintkező bőrfelület, azt igen. Ezért ne fedetlen karral szüreteljük a fügét, és húzzunk kesztyűt.

Figyelem!, A termés szárában lévő tejnedv égési sérülést okozhat az arra érzékenyeknél.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gyümölcséből lekvár, leveléből szörp és tea 

Az eltelt évek alatt szép terebélyesre nőtt a fügefánk, amely az idei év kivételével eddig nem igazán kényeztetett el. De szeretjük, mert egész nyáron árnyékot ad a lugason futó szőlővel együtt. Különleges volta miatt is kedveljük, mert termése a virágzata. Értékes vitamin- és tápanyag-tartalmát leginkább nyersen fogyasztva adja. Nagyon finom lekvár és illatos pálinka készíthető belőle. A fügelevél szörpök, teák, fagyik és sütik kiváló alapja lehet, olvashatjuk a tormaföldi Fügeliget közösségi oldalán. Persze csak a vegyszermentesből. Mi is így tartjuk, de még fügeszörpöt nem készítettünk.

