1 órája
Luxus és csillogás: ezek a veterán járművek már-már műalkotások (galéria, videó)
A szeptemberi Balaton-part nemcsak a nyár utóízét, hanem az autózás aranykorának hangulatát is elhozza. A Festetics Concours d’Elegance a keszthelyi kastély parkját tölti meg csillogó veterán autókkal és motorokkal, ahol a múlt eleganciája találkozik a jelen rajongásával.
A Festetics Concours d’Elegance pazar autókat és motorokat vonultat fel
Fotó: Mészáros Annarózsa
Szeptember első hétvégéjén Keszthely igazi időutazásra invitálja a látogatókat: a Festetics Concours d’Elegance ismét életre kelti az autózás aranykorát. A Festetics-kastély impozáns parkja 2025. szeptember 6–7-én századfordulós eleganciával, csillogással és páratlan járműkülönlegességekkel telik meg.
Immáron negyedik alkalommal sorakozik fel a Festetics Concours d’Elegance
A rendezvény igazi ünnep azok számára, akik szeretik a történelem, a technika és a szépség találkozását. A szépségverseny középpontjában az 1960 előtt gyártott autók és motorok állnak, amelyek mára ritka, muzeális kincseknek számítanak. Nem pusztán járművek ezek, hanem műalkotások: a formatervezés, a kézműves precizitás és a korszak eleganciájának megtestesítői.
Festetics Concours d’Elegance veterán autó-motor szépségversenyFotók: Mészáros Annarózsa
A Concours d’Elegance nem egy hagyományos autókiállítás. A kastély lenyűgöző kulisszái között felsorakozó veteránok élő kapcsolatot teremtenek múlt és jelen között. A gondosan restaurált modellek mellett minden apró részlet – a krómozott díszítésektől a korhű kiegészítőkig – arról mesél, hogyan vált az autózás életformává és státuszszimbólummá. Idén 70 autó és számos motor vonul fel a közönség előtt. A program színpadi előadásokkal és koncertekkel válik teljessé, így a rendezvény nem csupán az autórajongóknak kínál élményt egészen vasárnap estig, hanem mindenki számára, aki szereti a különleges hangulatú kulturális eseményeket.