Luxus és csillogás: ezek a veterán járművek már-már műalkotások (galéria, videó)

Szeptember első hétvégéjén Keszthely igazi időutazásra invitálja a látogatókat: a Festetics Concours d’Elegance ismét életre kelti az autózás aranykorát. A Festetics-kastély impozáns parkja 2025. szeptember 6–7-én századfordulós eleganciával, csillogással és páratlan járműkülönlegességekkel telik meg.

A Festetics Concours d’Elegance több, mint egy autós rendezvény: egyfajta elegáns társasági esemény, ahol a csillogó króm és a kastély barokk pompája tökéletes összhangot teremt

Fotó: Mészáros Annarózsa

Immáron negyedik alkalommal sorakozik fel a Festetics Concours d’Elegance

A rendezvény igazi ünnep azok számára, akik szeretik a történelem, a technika és a szépség találkozását. A szépségverseny középpontjában az 1960 előtt gyártott autók és motorok állnak, amelyek mára ritka, muzeális kincseknek számítanak. Nem pusztán járművek ezek, hanem műalkotások: a formatervezés, a kézműves precizitás és a korszak eleganciájának megtestesítői.