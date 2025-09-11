1 órája
Autót már béreltél? Most férfit is kölcsönözhetsz Zalában!
Új dimenzióba lépett a kölcsönzés Zalában: már nem csak autót, kerti kisgépet, báli ruhát vagy jelmezt lehet bérelni hétvégére, hanem hús-vér férfit is! A szolgáltatás garantáltan sexmentes, a katalógusból választható úriemberek elsősorban a társaságot biztosítják, de olykor a kellemetlen vagy necces helyzeteket is megoldják a férfi kísérők.
Férfi kísérőt is lehet már kölcsönözni Zalában.
Forrás: Illusztráció / Pixabay
Már Zalában is elérhető a man4you szolgáltatása, melynek keretében hosszsabb vagy rövidebb időre férfi kísérő társasága vehető igénybe. A férfikölcsönzés olyan élethelyzetekre kínál megoldást, amikor a hölgyek nem szeretnének egyedül menni a különböző programokra, például esküvőre, színházba, vagy csak egy szimpla vacsorára.
Férfi kísérő: ha a hölgyek nem egyedül akarnak programozni
Szóval már nem csak bort, hanem férfi kísérőt is rendelhetnek a szingli hölgyek a vacsora mellé - tettük fel a kérdést Karácsony Csillának, a man4you alapítójának.
- Tulajdonképpen igen - hangzott a válasz. - Ez a szolgáltatás olyan élethelyzetekre kínál megoldást, amikor valakinek lenne programja - színház, vacsora, utazás -, de nincs kivel mennie. A leggyakoribb, hogy a hölgyek esküvőre keresnek maguknak kísérőt, így nem kell magányosan üldögélni a vacsoránál, az egész estét kellemes társaságban tölthetik és ha szerencséjük van, még egy remek táncpartnerre is akadnak. Ugyanakkor a férfikölcsönzés legnagyobb előnye, hogy a program végén nem kell szakítós üzenetet írni, mindenki mehet a maga dolgára.
A hölgyek értékelhetik is a férfi kísérőket
A rendszer egyszerű. Aki kísérőként szeretne regisztrálni, férfiként hoz létre profilt, a hölgyek pedig kísérőt keresőként jelentkeznek. A tagság a női oldalon egy hónapra 2900 forint, és ez idő alatt korlátlanul lehet keresni és kapcsolatot felvenni. A kísérők adatlapot töltenek ki, és az együtt eltöltött program után a hölgyek értékelhetik őket névtelenül, ötcsillagos rendszerben. A pozitív visszajelzésekkel rendelkező férfiak idővel a VIP-kategóriába kerülnek, míg a megbízhatatlan jelentkezőktől megválnak.
- Az elmúlt másfél évben több száz hölgy vette igénybe a szolgáltatást, ezek között akadtak olyan sztorik, amelyek nem voltak éppen szokványosak - folytatta Karácsony Csilla. - Volt olyan hölgy, aki autószerelőhöz vitte magával a kísérőjét, mert nem értett a kocsikhoz és biztos akart lenni, hogy a számla értékarányos lesz. De olyan is előfordult, hogy egy hölgy a több órás reptéri várakozás idejére bérelt magának férfitársaságot.
Táncol, humoros és nyelveket beszél
És, hogy kik közül lehet választani? Az oldalon regisztrált kísérők 21 és 65 év közötti férfiak, kik részletes bemutatkozást és fényképet is mellékelnek az adatlapjukhoz. A kísérőt kereső hölgyek így aszerint is válogathatnak, hogy melyik férfi tud táncolni, ki az aki beszél idegen nyelveket, s ki az, akinek remek humora van. A szolgáltatásnak nem rész az intim kapcsolat, de Karácsony Csilla elmondása szerint előfordult már, hogy a közös időtöltésből szerelem szövődött, amely azóta is tart.
A férfioldal sikere nyomán nemrég a woman4you oldal is élesedett, itt a férfiak kereshetnek maguknak női kísérőket.