Autót már béreltél? Most férfit is kölcsönözhetsz Zalában!

Már Zalában is elérhető a man4you szolgáltatása, melynek keretében hosszsabb vagy rövidebb időre férfi kísérő társasága vehető igénybe. A férfikölcsönzés olyan élethelyzetekre kínál megoldást, amikor a hölgyek nem szeretnének egyedül menni a különböző programokra, például esküvőre, színházba, vagy csak egy szimpla vacsorára.

Egy férfi kísérő remek társ lehet kávézáshoz, beszélgetéshez vagy vacsorához is. Fotó: Pixabay

Férfi kísérő: ha a hölgyek nem egyedül akarnak programozni

Szóval már nem csak bort, hanem férfi kísérőt is rendelhetnek a szingli hölgyek a vacsora mellé - tettük fel a kérdést Karácsony Csillának, a man4you alapítójának.

- Tulajdonképpen igen - hangzott a válasz. - Ez a szolgáltatás olyan élethelyzetekre kínál megoldást, amikor valakinek lenne programja - színház, vacsora, utazás -, de nincs kivel mennie. A leggyakoribb, hogy a hölgyek esküvőre keresnek maguknak kísérőt, így nem kell magányosan üldögélni a vacsoránál, az egész estét kellemes társaságban tölthetik és ha szerencséjük van, még egy remek táncpartnerre is akadnak. Ugyanakkor a férfikölcsönzés legnagyobb előnye, hogy a program végén nem kell szakítós üzenetet írni, mindenki mehet a maga dolgára.

A hölgyek értékelhetik is a férfi kísérőket

A rendszer egyszerű. Aki kísérőként szeretne regisztrálni, férfiként hoz létre profilt, a hölgyek pedig kísérőt keresőként jelentkeznek. A tagság a női oldalon egy hónapra 2900 forint, és ez idő alatt korlátlanul lehet keresni és kapcsolatot felvenni. A kísérők adatlapot töltenek ki, és az együtt eltöltött program után a hölgyek értékelhetik őket névtelenül, ötcsillagos rendszerben. A pozitív visszajelzésekkel rendelkező férfiak idővel a VIP-kategóriába kerülnek, míg a megbízhatatlan jelentkezőktől megválnak.

- Az elmúlt másfél évben több száz hölgy vette igénybe a szolgáltatást, ezek között akadtak olyan sztorik, amelyek nem voltak éppen szokványosak - folytatta Karácsony Csilla. - Volt olyan hölgy, aki autószerelőhöz vitte magával a kísérőjét, mert nem értett a kocsikhoz és biztos akart lenni, hogy a számla értékarányos lesz. De olyan is előfordult, hogy egy hölgy a több órás reptéri várakozás idejére bérelt magának férfitársaságot.