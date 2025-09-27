A Nyugatot és a szabadságot jelentette ez a szappan, most búcsúznunk kell tőle (videó)

A legendás Fa szappan többé nem lesz elérhető az üzletekben. Egy mesés terméktől búcsúzunk, hiszen fantázianeve a német fabelhaft (mesés) szó rövidítéséből – Fa – származik. Zavart is okozott ez elnevezés, mert mindenki a fára asszociált. Az emlékezet azonban megőrzi, mert magyarországi jelenléte egy korszakhoz fűződik. A szocialista időszakban csak a szerencsésebbek, akik kiutazhattak külföldre vagy rokonaik éltek kint, juthattak hozzá. Hasznos cserealapnak számított itthon és tőlünk keletebbre. Ha volt márkád vagy dollárod, megvásárolhattad Zalaegerszegen, a Centrum téren álló dollárboltban.

A Fa szappan gyártásának leállításával megszűnik egy korszak a fürdőszobákban.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Fa szappan: státuszszimbólum volt

A Fa szappan értékes ajándék és egyben státuszszimbólum volt, mivel nehezen lehetett hozzájutni. Ezért az így vagy úgy megszerzett szappant sokan nem is használták, teli, illetve üres dobozát illatosítónak tették be ruhák közé. Jómagam is ilyen oknál fogva őriztem meg egyet. Minősége és illata messze kirítt az akkoriban kapható szappanok közül. Többet ért, mint egy mai tusfürdő vagy akár dezodor, mert finom illata sokáig megmaradt a bőrödön. Többféle illatban készült, a legkedveltebb az almaillatú és majdnem teljesen átlátszó zöld Fa szappan volt.

A Fa szappan hiánycikknek számított a rendszerváltásig

Az 1960-as évek végén, illetve az 1970-es években lett igazán legendás márka a Fa szappan, és 146 országban, köztük Magyarországon is forgalmazták, írják róla. A szocializmus évtizedeiben azonban leginkább nem volt kapható. Ha mégis, akkor hiánycikknek számított, ha jött belőle, azonnal kígyózó sorok alakultak ki. Sokszor pult alól, ismerősöknek árusították. Szabad és rendszeres vásárlása csak a rendszerváltás (1989-1990) után vált általánossá, amikor a nyugati áruk akadálytalanul megjelentek.

Kozmetikai weblapokon még kapható

Az utolsó fejezet 2025 őszén zárult, amikor a gyártó Henkel cég stratégiai döntés miatt – több mint hetven év elteltével – leállította a Fa szappan gyártását az egész világon. Tapasztalatom szerint a hazai drogériákból már korábban eltűnt, a zalaegerszegi drogériákban sem emlékeznek arra, hogy utoljára mikor volt kapható. A Fa márkanévvel csak tusfürdők és dezodorok formájában találkozhatunk. A kozmetikai weblapokon azonban még vásárolhatunk, így hát mosakodhatunk különböző illatú Fa szappanokkal.