szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

14°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

12 perce

Ki folytatja a zalai sikert? Idén is keresik az Év balatoni házát

Címkék#Év Balatoni Háza 2025#Nők a Balatonért Egyesület#Balatoni Szövetség#Magyar Építész Kamara

Megnyílt a lehetőség a Balaton környékének legszebb épületei előtt, hogy reflektorfénybe kerüljenek. Az „Év Balatoni Háza 2025” pályázat célja, hogy bemutassa és elismerje a tó környezetében megvalósult, kiemelkedő építészeti alkotásokat, amelyek egyszerre szolgálják a közösséget és őrzik a Balaton különleges hangulatát.

Mészáros Annarózsa

Újra keresik a Balaton legszebb, leginspirálóbb épületeit. A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) – az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával – meghirdette az „Év Balatoni Háza 2025” építészeti díjat.

Év Balatoni Háza
Múlt évi zalai siker: a keszthelyi „Kiskastély” Római Katolikus Óvoda nyerte el az Év Balatoni Háza 2024-es díját
Forrás: Év Balatoni Háza 2024 

A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a különleges épületeket, amelyek méltó módon gazdagítják a Balaton környezetét. Legyen szó lakóházról, középületről, ipari létesítményről vagy éppen egy felújított üdülőről – a lényeg, hogy az épület példát mutasson minőségben és illeszkedésben.

Kik vehetnek részt az „Év Balatoni Háza 2025” pályázatán?

A pályázatra azok az építészek nevezhetnek, akik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében (a törvényben meghatározott települések területén) 2015. augusztus 31. után átadott épületet terveztek. Fontos kitétel, hogy az épülettel kapcsolatban nem indult építésfelügyeleti eljárás, és a pályázó rendelkezzen érvényes tervezői jogosultsággal.

Hogyan zajlik az elbírálás?

A beadott pályaműveket egy tíztagú szakmai zsűri értékeli, amelyben a szakma, a civil szervezetek és a minisztérium képviselői egyaránt helyet kaptak. Az elnök Lázár János miniszteri delegáltja, a titkári feladatokat pedig Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség munkatársa látja el.

Miért érdemes indulni?

A nyertesek nemcsak rangos szakmai elismerést kapnak, hanem összesen 2,5 millió forint pénzjutalmon is osztozhatnak. A fődíjak mellett különdíjakat is kioszthat a zsűri – igaz, ezek anyagi jutalommal nem járnak, de presztízsértékük annál nagyobb.

Fontos tudnivalók a pályázathoz

  • A nevezéshez tervdokumentációt és fotókat kell benyújtani.
  • A pályázati anyagot elektronikusan kell feltölteni az azevbalatonihaza.hu oldalra.
  • A benyújtás határideje: 2025. október 31.

Zalai példa a sikerre

A 2024-es fődíjat a keszthelyi „Kiskastély” Római Katolikus Óvoda nyerte, amely a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége különdíját is bezsebelte. Ez is jól mutatja: a pályázat nemcsak elismerést, hanem széles körű szakmai figyelmet is hozhat egy-egy kiemelkedő munkának.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu