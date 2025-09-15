Ki folytatja a zalai sikert? Idén is keresik az Év balatoni házát

Újra keresik a Balaton legszebb, leginspirálóbb épületeit. A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) – az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával – meghirdette az „Év Balatoni Háza 2025” építészeti díjat.

Múlt évi zalai siker: a keszthelyi „Kiskastély” Római Katolikus Óvoda nyerte el az Év Balatoni Háza 2024-es díját

Forrás: Év Balatoni Háza 2024

A kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a különleges épületeket, amelyek méltó módon gazdagítják a Balaton környezetét. Legyen szó lakóházról, középületről, ipari létesítményről vagy éppen egy felújított üdülőről – a lényeg, hogy az épület példát mutasson minőségben és illeszkedésben.

Kik vehetnek részt az „Év Balatoni Háza 2025” pályázatán?

A pályázatra azok az építészek nevezhetnek, akik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében (a törvényben meghatározott települések területén) 2015. augusztus 31. után átadott épületet terveztek. Fontos kitétel, hogy az épülettel kapcsolatban nem indult építésfelügyeleti eljárás, és a pályázó rendelkezzen érvényes tervezői jogosultsággal.

Hogyan zajlik az elbírálás?

A beadott pályaműveket egy tíztagú szakmai zsűri értékeli, amelyben a szakma, a civil szervezetek és a minisztérium képviselői egyaránt helyet kaptak. Az elnök Lázár János miniszteri delegáltja, a titkári feladatokat pedig Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség munkatársa látja el.

Miért érdemes indulni?

A nyertesek nemcsak rangos szakmai elismerést kapnak, hanem összesen 2,5 millió forint pénzjutalmon is osztozhatnak. A fődíjak mellett különdíjakat is kioszthat a zsűri – igaz, ezek anyagi jutalommal nem járnak, de presztízsértékük annál nagyobb.

Fontos tudnivalók a pályázathoz

A nevezéshez tervdokumentációt és fotókat kell benyújtani.

A pályázati anyagot elektronikusan kell feltölteni az azevbalatonihaza.hu oldalra.

A benyújtás határideje: 2025. október 31.

Zalai példa a sikerre

A 2024-es fődíjat a keszthelyi „Kiskastély” Római Katolikus Óvoda nyerte, amely a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége különdíját is bezsebelte. Ez is jól mutatja: a pályázat nemcsak elismerést, hanem széles körű szakmai figyelmet is hozhat egy-egy kiemelkedő munkának.