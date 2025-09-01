szeptember 1., hétfő

Kiöntött, elmosott víztározók 2.

49 perce

Csodás megújulás zalai tavakon – négy helyszín, ahol az áradás pusztítása után új élet született (galéria)

Címkék#Halastavak#zsilip#áradás

Öt éve nagy mennyiségű eső esett a vármegyében, különösen sok csapadék hullott Dél-Zalában. A rengeteg eső egyes térségekben árvizeket okozott, s több falu tava nem tudott ellenállni a nagy víznek: gátak szakadtak át, műtárgyak rongálódtak meg.

Győrffy István

Az öt évvel ezelőtti természeti károk egy részét állami támogatással sikerült helyreállítani. Több falu megújította a tavát, sőt csodálatos vízi világot hozott létre. Ilyen történt Liszón, Zalamerenyén, Surdon. és Zalaszentgyörgyön is, ahol a heves eső új csodákat szült.

eső
Liszó: eső után teljes megújulás
Fotó: Győrffy István

Liszó: teljes megújulás a brutális esőzés után

A megye déli részének fontos természeti értéke a falu tava, amelyről az áradást követő találkozónkon így beszélt Novák Csaba, polgármester:

Nagy felújításon vagyunk túl, mert két évvel ezelőtt a víz legalább ötven centi magasan, teljes hosszában átfolyt a gát tetején és elöntötte a falu egy részét is. Mivel a tó árvízvédelmi célokat is szolgál, a helyreállításra mintegy 230 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Negyvenezer köbméter iszapot kotortak ki a tóból, rendbe tették a környezetet, kijavították a védőműben keletkezett kárt, s megújult a híd, amit az áradás akkor elsodort. Újra lehet horgászni is, már vannak telepített halak a mederben…

Vékony Sándor, a liszói horgászok vezetője. Fotó: Győrffy István

Tízezer köbméternyi víz hiányzik

Most Vékony Sándorral, a községi horgászegyesület elnökével reggel találkozunk a tónál, amelynek partján már horgásznak, többen napernyők árnyékában lógatják botot.

Kétezernyolc októberében alakult az egyesületünk 26 fővel, most 33 felnőtt és három ifjúsági tagunk van. A horgásztársaink szeretik a tavat, de sokan keresik fel a vizet máshonnan is. A szép időt kihasználva, aki teheti, már korán kijön szerencsét próbálni. A tóról annyit, hogy a gátat annak idején jól megépítették. Vagy ötven centi magas áradat folyt át rajta teljes szélességében, de ellenállt a víz nyomásának. Viszont másban sok kár keletkezett. A felújításkor három iszapfogót mélyítettek a befolyásoknál, ezek úgy 30x40 méternyi alapterületűek, és több méter mélyek, fontosak a halaknak is. Most az a baj, hogy apad a tó a szárazság miatt. Tanulva a 2020-as történésekből, 15-20 centivel alacsonyabban tarjuk az üzemi vízszintmagasságot az előírtnál, de jelenleg 40-45 centivel ennek is alatta van a tó vízmagassága – mutatja a zsilipnél a vízmércét Vékony Sándor, s ez nagyjából 10 ezer köbméternyi víz hiányát jelzi. A példásan gondozott környezet oly vonzó, hogy ők kiköltöztek Kanizsáról Liszóra.

Legalább negyven centi víz hiányzik a tóból a szárazság miatt. Fotó: Győrffy István

Surd: leengedték a tavat

Legutóbb amikor itt jártam, hatalmas markolók dolgoztak a tó medrében, az iszapot szedték ki. Azóta szinte leírhatatlan szépségű vízi csoda és park létesült az egykori Zichy uradalom könyékén. Térjünk azonban vissza a tragikus eseményhez! Több mint 200 milliméter eső esett, az áradás megsértette a zsilip, a gát és a zápormentesítő műtárgyakat. A tó leengedését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága írta elő.

Surd. Fotó: Győrffy István

A halakat sikeresen elszállították a letenyei Hosszúvízbe. Mintegy 11 ezer köbméter vizet kellett biztonságosan leengedni úgy, hogy se a település lakossága ne érezzen belőle semmit, ne sérüljenek az ingó és ingatlan értékek, és a halakra is figyelni kellett, hogy ne pusztuljanak el. A tó tisztítása azért volt szükséges, mert csaknem egy méteres iszap került a tómederbe, ami ellehetetlenítette a halak életterét.

Kanász János, Surd polgármestere Fotó: Győrffy István

Turistacsalogató érték

A tó újbóli feltöltése 2021 ősszel kezdődhetett meg. A tó tisztítására az önkormányzat beadott egy vis maior pályázatot, amit kedvezően bíráltak el. A helyreállításnál és az újbóli hasznosításnál gondoltunk egy merészet, az 1,2 hektáros kis tavat, s a környezetét turistacsalogatónak újítottuk meg. Kővel erősítettük meg a partot, amihez 16 kamionnyi bazaltkő kellett, hogy ne mossa el a víz a partot. Körbejárhatóvá tettük a tavat, amely mellett az egyik oldalról az egykori uradalmi park húzódik hatalmas ősi fáival, a másik oldalon pedig a sportpálya található. Ennek szélén, a járda mellett már tujákat és japán díszcseresznyéket ültettünk. Az út túloldalán, a dombon áll a katolikus templom, amit ritka szépségű park vesz körül. A fásítás mellett padok kerültek ki, pergola épült, s folyamatos a park gondozása. Ugye, hogy gyönyörű lett? – kérdezi Kanász János polgármester.

Vitathatatlan, valóságos tündérkert fogad Surd pihenő környezetében.

A park bejárata Fotó: Győrffy István

Zalamerenye: részleges gátszakadás

A sok eső miatt a 2005-ben létesített tó vize átcsapott a gáton, részleges gátszakadás történt, s elöntötte a falu mélyebben fekvő részeit, az áradat nagy károkat okozott. Szerencsére a belügyminisztérium 118,6 millió forinttal támogatta a települést, ebből elindíthatták a felújítást, s 2023-ban 16 mázsa pontyot, 3 mázsa keszeget telepítettek a tóba, s július 1-től a horgászati szezon is elindulhatott. A tó környékét egyik oldalról erdő veszi körül, a domb alatt, a tó mellett vezető út mentén öreg szomorúfüzek adnak árnyékot a horgászoknak.

Zalamerenye megújult gátja Fotó: Győrffy István

A tó több funkcióval is rendelkezik, Zalamerenye árvízvédelmét látja el, emellett turisztikai szempontból is jelentős a vonzereje a mintegy 200 fős, Zalakaros közelében csodálatos, erdős dombok között megbújó községnek. Most birkanyáj legelészik a tó körül, karbantartva a füves környezetet.

Könczöl-Takács Helga Katalin polgármester Fotó: Győrffy István

Csuka, süllő, ponty és keszeg

Könczöl-Takács Helga Katalin polgármester és Kőhalmi Béla tógazda a következőket mondja a tóparton:

Ez az első olyan év, amikor már le tudjuk mérni, hogy mit hoz számunkra a tó. Horgászatot segítendő esőbeállókat vásároltunk, kis sütőket építettünk téglából, s pályáztunk például napelemes világítóberendezésekre is, hogy megkönnyítsük az éjszakai horgászatot. A faluban, Zalakaroson és más helyeken is lehet napi horgászjegyeket vásárolni – mondja a polgármester, s beavat a haltelepítési tervükbe is. Eszerint a korábbiakon túl, az idén, a többi között 500 előnevelt csukát és 500 süllőt, 6 ezer pontyot és ezer kiló, keszeget engedtek a tóba.

Kőhalmi Béla tógazda Fotó: Győrffy István

Zalaszentgyörgy: a nomád tó

Az erdőkkel körülvett tó beér a falu széléig.

A 2018-as áradás védekezői Zalaszentgyörgyön Fotó: Győrffy István

Nálunk 2018 júniusában történt az árvíz miatti károkozás, a 2020-as nagy esővel elbírt a gát és a műtárgyak sora – mondja Györe Tamás, az egyesület vezetője. Nem szakadt át gát ’18-ban sem, de átcsapott rajta víz. A gát alatt, annak túloldalán keletkezet egy nagy kimosás, amit sikerült homokzsákokkal megerősíteni, sokan vettek részt a védekezésben, s a helyreállításban, mindezt önerőből állta a falu. A tavat 1991-ben adták át, s 12,7 hektáros vízfelülettel rendelkezünk. Ez amolyan nomád tó, a környezetében nincsen semmilyen zavaró létesítmény. Jelenleg 115 a létszámunk, amit nem kívánunk bővíteni, de természetesen sokan érkeznek napijeggyel, szeretik a tavat, összegzi Györe Tamás, aki pergetésre indul a tó körül, fogott már így 7 kilós harcsát is…

Györe Tamás, a szentgyörgyi horgászok vezetője Fotó: Győrffy István

A zalalövői Tóth Zoltán a gyermekeivel pecázik. A fia egy férfitenyérnyi kagylót talált a part szélén, nagyon örül neki.

Ezt a tavat nagyon szeretem, s azért vonzó, mert nincs körülötte más, csak az erdő. Egyedül van az ember a parton, s csak a gyönyörű környezet veszi körül.

A zalalövői Tóth Zoltán és gyermekei, Anna és Ákos az itteni tavat szeretik Fotó: Győrffy István
Sipos Kevin és barátnője Kemendollárról jött, mert a környékükön nincs ilyen tó. Halat is fogtak... Fotó: Győrffy István

A túloldalon a kemendollári Sipos Kevin horgászik a barátnőjével. 

A mi falunk körül nincs ilyen nagy víz s csendes horgászkörnyezet. Számunkra ez az elvonulás vonzó, no és fogtam már halakat is… – árulja el.

Csodás megújulás zalai tavakon

Fotók: Győrffy István

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
