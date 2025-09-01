Csodás megújulás zalai tavakon – négy helyszín, ahol az áradás pusztítása után új élet született (galéria)

Az öt évvel ezelőtti természeti károk egy részét állami támogatással sikerült helyreállítani. Több falu megújította a tavát, sőt csodálatos vízi világot hozott létre. Ilyen történt Liszón, Zalamerenyén, Surdon. és Zalaszentgyörgyön is, ahol a heves eső új csodákat szült.

Liszó: eső után teljes megújulás

Fotó: Győrffy István

Liszó: teljes megújulás a brutális esőzés után

A megye déli részének fontos természeti értéke a falu tava, amelyről az áradást követő találkozónkon így beszélt Novák Csaba, polgármester:

– Nagy felújításon vagyunk túl, mert két évvel ezelőtt a víz legalább ötven centi magasan, teljes hosszában átfolyt a gát tetején és elöntötte a falu egy részét is. Mivel a tó árvízvédelmi célokat is szolgál, a helyreállításra mintegy 230 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Negyvenezer köbméter iszapot kotortak ki a tóból, rendbe tették a környezetet, kijavították a védőműben keletkezett kárt, s megújult a híd, amit az áradás akkor elsodort. Újra lehet horgászni is, már vannak telepített halak a mederben…

Vékony Sándor, a liszói horgászok vezetője. Fotó: Győrffy István

Tízezer köbméternyi víz hiányzik

Most Vékony Sándorral, a községi horgászegyesület elnökével reggel találkozunk a tónál, amelynek partján már horgásznak, többen napernyők árnyékában lógatják botot.

– Kétezernyolc októberében alakult az egyesületünk 26 fővel, most 33 felnőtt és három ifjúsági tagunk van. A horgásztársaink szeretik a tavat, de sokan keresik fel a vizet máshonnan is. A szép időt kihasználva, aki teheti, már korán kijön szerencsét próbálni. A tóról annyit, hogy a gátat annak idején jól megépítették. Vagy ötven centi magas áradat folyt át rajta teljes szélességében, de ellenállt a víz nyomásának. Viszont másban sok kár keletkezett. A felújításkor három iszapfogót mélyítettek a befolyásoknál, ezek úgy 30x40 méternyi alapterületűek, és több méter mélyek, fontosak a halaknak is. Most az a baj, hogy apad a tó a szárazság miatt. Tanulva a 2020-as történésekből, 15-20 centivel alacsonyabban tarjuk az üzemi vízszintmagasságot az előírtnál, de jelenleg 40-45 centivel ennek is alatta van a tó vízmagassága – mutatja a zsilipnél a vízmércét Vékony Sándor, s ez nagyjából 10 ezer köbméternyi víz hiányát jelzi. A példásan gondozott környezet oly vonzó, hogy ők kiköltöztek Kanizsáról Liszóra.