Ezért lélegezzünk nagyokat az erdőben gombát keresve – ha szerencsénk van, olyant is találhatunk, amely struccként viselkedik (galéria, videó)

Az erdőfürdőzés japánul sinrin-joku, amely talán nem is szorul különösebb magyarázatra, hiszen az erdőt járva a természet érintő közelségében érezhetjük magunkat. Körülvesz bennünk a természet lenyűgöző szépsége, az erdők, fák sejtelmes világa, amely bizony ellazít és energiával tölt fel. Csak azon kapjuk magunkat, hogy milyen megnyugtató tud ez lenni.

Japán módszer, de az erdőt járva, akár gombákat keresve, mi is megtapasztalhatjuk, hogy mennyire kikapcsol és megnyugtat az erdőfürdőzés.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Erdőfürdőzés – miért lélegezz nagyokat?

Ez nemcsak a látványnak köszönhető, hanem egy vegyületnek is. A növények fitoncidokat termelnek, amellyel tulajdonképpen saját magukat védik a rothadást beindító baktériumoktól és más kórokozóktól. Az emberi szervezetre is jó hatással vannak, ezért érdemes mélyeket lélegezni az erdőt járva. Tudományos kutatások támasztják alá, pláne ha tudatosan ráhangolódunk a minket körülvevő erdőre, az javítja immunrendszerünk működését, csökkenti a stresszt, és növeli az energiaszintünket. Erről olvashatunk Mijazaki Josifumi Sinrin-joku Erdőfürdő, a japán módszer a testi-lelki egészséghez című könyvében.

Erdőben járva lélegezz mélyeket, szívd magadba gyógyító erejét. S vargányát is találhatsz, ha nem haladsz el mellette.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Így köthetjük össze a kellemest a hasznossal

Japánban az erdőterápia hivatalosan elismert egészségmegőrző módszer, de nem kell odáig elutaznunk, hogy megtapasztaljuk az erdők gyógyító erejét. Sokan sétálnak nálunk is az erdőkben, amelyek a gomba hírére népesülnek be igazán. Az ősz, a csapadék kicsalogatta az erdei gombákat, így az elmúlt hétvégén is felkerekedett mindenki. Most a göcseji erdők helyett a szomszédos Őrséget vettük célba. Sokféle gombafajjal találkozhattunk, többek között sárga kénvirággombával, piruló galócával, őzlábgombával és tinórufélékkel, amelyeket csak fotókon örökítettünk meg. A tinórufélék családjához tartozik a vargánya is. Találtunk közte olyant is, amely talán veszélyt érezve földbe (homokba) dugta kalapját, mint egy strucc.

Ez a vargánya furcsa alakot vett fel. Kibontva láttuk meg, hogy földbe (homokba) dugta kalapját, mint egy strucc.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Védd magad és az erdőt!

A gombaszedés legfőbb szabálya, hogy maradj életben! Ezért mindig mutasd meg a gyűjtött gombát gombaszakellenőrnek. Védd az erdőt, tartsd tiszteletben az olyan védett fajokat, mint a császárgalóca. Hagyd a helyén, ahogy tettük mi múltkor, és csak fotón örökítsd meg!