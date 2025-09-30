szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetjárás

1 órája

Ezért lélegezzünk nagyokat az erdőben gombát keresve – ha szerencsénk van, olyant is találhatunk, amely struccként viselkedik (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#erdőterápia#gomba

A japánok találták ki a legtalálóbb kifejezést arra a ténykedésre, amit évszázadok óta akaratlanul művel az ember, ha az erdőt járja. Ez az erdőfürdőzés, amely jóval több annál, hogy vadászunk vagy gombászunk, mert a természet jótéteményeiben mártózhatunk meg. Ilyen élményben volt ismét részünk, és még gombát is találtunk.

Antal Lívia

Az erdőfürdőzés japánul sinrin-joku, amely talán nem is szorul különösebb magyarázatra, hiszen az erdőt járva a természet érintő közelségében érezhetjük magunkat. Körülvesz bennünk a természet lenyűgöző szépsége, az erdők, fák sejtelmes világa, amely bizony ellazít és energiával tölt fel. Csak azon kapjuk magunkat, hogy milyen megnyugtató tud ez lenni.

Erdőfürdőzés kikapcsol és megnyugtat.
Japán módszer, de az erdőt járva, akár gombákat keresve, mi is megtapasztalhatjuk, hogy mennyire kikapcsol és megnyugtat az erdőfürdőzés. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Erdőfürdőzés – miért lélegezz nagyokat?

Ez nemcsak a látványnak köszönhető, hanem egy vegyületnek is. A növények fitoncidokat termelnek, amellyel tulajdonképpen saját magukat védik a rothadást beindító baktériumoktól és más kórokozóktól. Az emberi szervezetre is jó hatással vannak, ezért érdemes mélyeket lélegezni az erdőt járva. Tudományos kutatások támasztják alá, pláne ha tudatosan ráhangolódunk a minket körülvevő erdőre, az javítja immunrendszerünk működését, csökkenti a stresszt, és növeli az energiaszintünket. Erről olvashatunk Mijazaki Josifumi Sinrin-joku Erdőfürdő, a japán módszer a testi-lelki egészséghez című könyvében.

Erdőfürdőzés kikapcsol és megnyugtat.
Erdőben járva lélegezz mélyeket, szívd magadba gyógyító erejét. S vargányát is találhatsz, ha nem haladsz el mellette. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Így köthetjük össze a kellemest a hasznossal

Japánban az erdőterápia hivatalosan elismert egészségmegőrző módszer, de nem kell odáig elutaznunk, hogy megtapasztaljuk az erdők gyógyító erejét. Sokan sétálnak nálunk is az erdőkben, amelyek a gomba hírére népesülnek be igazán. Az ősz, a csapadék kicsalogatta az erdei gombákat, így az elmúlt hétvégén is felkerekedett mindenki. Most a göcseji erdők helyett a szomszédos Őrséget vettük célba. Sokféle gombafajjal találkozhattunk, többek között sárga kénvirággombával, piruló galócával, őzlábgombával és tinórufélékkel, amelyeket csak fotókon örökítettünk meg. A tinórufélék családjához tartozik a vargánya is. Találtunk közte olyant is, amely talán veszélyt érezve földbe (homokba) dugta kalapját, mint egy strucc.

Erdőfürdőzés kikapcsol és megnyugtat.
Ez a vargánya furcsa alakot vett fel. Kibontva láttuk meg, hogy földbe (homokba) dugta kalapját, mint egy strucc. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Védd magad és az erdőt!

A gombaszedés legfőbb szabálya, hogy maradj életben! Ezért mindig mutasd meg a gyűjtött gombát gombaszakellenőrnek. Védd az erdőt, tartsd tiszteletben az olyan védett fajokat, mint a császárgalóca. Hagyd a helyén, ahogy tettük mi múltkor, és csak fotón örökítsd meg! 

Erdőfürdő gombatúrával

Fotók: Antal Lívia

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu