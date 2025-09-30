1 órája
Ezért lélegezzünk nagyokat az erdőben gombát keresve – ha szerencsénk van, olyant is találhatunk, amely struccként viselkedik (galéria, videó)
A japánok találták ki a legtalálóbb kifejezést arra a ténykedésre, amit évszázadok óta akaratlanul művel az ember, ha az erdőt járja. Ez az erdőfürdőzés, amely jóval több annál, hogy vadászunk vagy gombászunk, mert a természet jótéteményeiben mártózhatunk meg. Ilyen élményben volt ismét részünk, és még gombát is találtunk.
Az erdőfürdőzés japánul sinrin-joku, amely talán nem is szorul különösebb magyarázatra, hiszen az erdőt járva a természet érintő közelségében érezhetjük magunkat. Körülvesz bennünk a természet lenyűgöző szépsége, az erdők, fák sejtelmes világa, amely bizony ellazít és energiával tölt fel. Csak azon kapjuk magunkat, hogy milyen megnyugtató tud ez lenni.
Erdőfürdőzés – miért lélegezz nagyokat?
Ez nemcsak a látványnak köszönhető, hanem egy vegyületnek is. A növények fitoncidokat termelnek, amellyel tulajdonképpen saját magukat védik a rothadást beindító baktériumoktól és más kórokozóktól. Az emberi szervezetre is jó hatással vannak, ezért érdemes mélyeket lélegezni az erdőt járva. Tudományos kutatások támasztják alá, pláne ha tudatosan ráhangolódunk a minket körülvevő erdőre, az javítja immunrendszerünk működését, csökkenti a stresszt, és növeli az energiaszintünket. Erről olvashatunk Mijazaki Josifumi Sinrin-joku Erdőfürdő, a japán módszer a testi-lelki egészséghez című könyvében.
Így köthetjük össze a kellemest a hasznossal
Japánban az erdőterápia hivatalosan elismert egészségmegőrző módszer, de nem kell odáig elutaznunk, hogy megtapasztaljuk az erdők gyógyító erejét. Sokan sétálnak nálunk is az erdőkben, amelyek a gomba hírére népesülnek be igazán. Az ősz, a csapadék kicsalogatta az erdei gombákat, így az elmúlt hétvégén is felkerekedett mindenki. Most a göcseji erdők helyett a szomszédos Őrséget vettük célba. Sokféle gombafajjal találkozhattunk, többek között sárga kénvirággombával, piruló galócával, őzlábgombával és tinórufélékkel, amelyeket csak fotókon örökítettünk meg. A tinórufélék családjához tartozik a vargánya is. Találtunk közte olyant is, amely talán veszélyt érezve földbe (homokba) dugta kalapját, mint egy strucc.
Védd magad és az erdőt!
A gombaszedés legfőbb szabálya, hogy maradj életben! Ezért mindig mutasd meg a gyűjtött gombát gombaszakellenőrnek. Védd az erdőt, tartsd tiszteletben az olyan védett fajokat, mint a császárgalóca. Hagyd a helyén, ahogy tettük mi múltkor, és csak fotón örökítsd meg!
Erdőfürdő gombatúrávalFotók: Antal Lívia