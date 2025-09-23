Letűnt kor mementója
Elhagyatott kertmozi a Balaton mellett – mesék filmekről, izgalmas éjszakákról
Egy elhagyatott kertmozi nyomaira bukkant Veszprém vármegyei testvérportálunk a Balaton északi partján. A titokzatos helyszín egy erdőben, félreeső ösvényen emlékeztet a múlt élényeire.
Az elhagyatott kertmozi egykoron a nyári esték egyik legkedveltebb találkozóhelye volt. Ma is áll a vetítővászon, amelyek graffitik csúfítanak, ha már a filmkockák nem peregnek. További részletek és képek a veol.hu-n találhatók.
Vannak olyan települések – bár csak elenyésző számban –, ahol még működik kertmozi. Az egyik ilyen Zalakaros, ahol a nyár során peregtek a filmkockákat, számoltunk be nemrégiben.
