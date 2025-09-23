szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letűnt kor mementója

26 perce

Elhagyatott kertmozi a Balaton mellett – mesék filmekről, izgalmas éjszakákról

Címkék#elhagyatott#Balaton#épületek

Egy elhagyatott kertmozi nyomaira bukkant Veszprém vármegyei testvérportálunk a Balaton északi partján. A titokzatos helyszín egy erdőben, félreeső ösvényen emlékeztet a múlt élényeire.

Zaol.hu

Az elhagyatott kertmozi egykoron a nyári esték egyik legkedveltebb találkozóhelye volt. Ma is áll a vetítővászon, amelyek graffitik csúfítanak, ha már a filmkockák nem peregnek. További részletek és képek a veol.hu-n találhatók. 

Az elhagyatott kertmozi a Balaton északi partján mesél múltbéli nyári estékről
Fotó: Elhagyatott régi épületek Magyarországon / Facebook - Veiczer Sándor bejegyzése

Vannak olyan települések – bár csak elenyésző számban –, ahol még működik kertmozi. Az egyik ilyen Zalakaros, ahol a nyár során peregtek a filmkockákat, számoltunk be nemrégiben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu