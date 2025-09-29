szeptember 29., hétfő

Kevesebbet élelmiszert dobunk ki

42 perce

Tényleg ennyivel kevesebbet dobunk ki? Jelentős fordulat az élelmiszer-pazarlás elleni harcban

Címkék#Nébih#élelmiszer hulladék#élelmiszerpazarlás#étel#EU

Örömteli hírek érkeztek a hazai élelmiszer-pazarlás frontjáról: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) friss adatai szerint harmadával kevesebb élelmiszer kerül a kukába, mint nyolc évvel ezelőtt. Az élelmiszerpazarlás csökken, az okok között a megváltozott életritmus is szerepel.

Keszán-Dopita Tünde

Míg 2016-ban átlagosan 33,1 kilogramm felesleg landolt fejenként a szemétben évente, addig 2024-re ez a mennyiség 21,5 kilogrammra csökkent. – írja friss közleményében a Nébih. Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem egyre inkább szemmel látható eredményeket mutat hazánkban is.

élelmiszerpazarlás
Míg a becslések szerint az uniós fogyasztók számára elérhető élelmiszerek körülbelül 10%-át pazarolják el, az EU-ban körülbelül 40 millió ember nem engedheti meg magának, hogy minden második nap minőségi ételt egyen. Az élemiszerpazarlás általános probléma.
Forrás: Európai Parlament

Az élelmiszerpazarlás csökkenése milyen okok miatt lehet?

Ez a jelentős javulás részben az új generáció tudatosabb hozzáállásának, a változó étkezési szokásoknak és a Nébih "Maradék nélkül" programjának is köszönhető. Bár az éves élelmiszer-hulladék továbbra is eléri a 206 ezer tonnát – amiből 36% elkerülhető lenne, egy négytagú családnál akár 160 ezer forintos kiadást is jelentve –, a pozitív tendencia egyértelmű.

Nébih Maradék nélkül
A Nébih "Maradék nélkül" programja 2026-ban már 10 éves, és az élelmiszerpazarlással is foglalkozó Nébih Oktatási Program is 9. éve segíti a hazai lakosságot. Forrás: Nébih

A leggyakrabban kidobott ételek továbbra is a készételek, zöldségek-gyümölcsök és pékáruk. Az okok főként az elfelejtett romlandó termékek megromlása vagy a túlvásárlás.

További lehetséges okok:

  • Kevesebb vendégség: A vendégül látottak száma 2019-hez képest a harmadára esett!
  • Étkezések egy részének áthelyeződése étterembe (beleértve a gyorséttermeket, munkahelyi étkeztetést, kifőzdéket, büféket): Szinte minden felmért háztartás jár ma már étterembe, emiatt is csökken az otthoni élelmiszerhulladék.
  • Felnő lassan egy új generáció, amely az iskolában és a médiában is sokat hallott az élelmiszerhulladék-megelőzésről.
  • Fogyasztói szinten a kiskereskedelmi promóciók miatti impulzív vásárlás, a nem megfelelő csomagolási méret, a nem megfelelő vásárlási és étkezéstervezés, vagy a "csúnya" kinézetű gyümölcsök és zöldségek vásárlásának elutasítása.

Jó hír viszont, hogy a háztartások fele már lelkesen komposztál, és sokan hisznek benne, hogy ezzel is tovább csökkenthetik a pazarlást.

Mit tehetünk, hogy kevesebb szemetet dobjunk ki?

  1. Tároljuk megfelelően, a címkén lévő utasítás szerint az ételt!
  2. Az élelmiszereket a kamrában vagy a hűtőben a fogyaszthatóság szerinti sorrendben helyezzük el!
  3. Gondoljuk át mire tudjuk a maradékot felhasználni! Maradékmentő tippek itt.
  4. Vásároljunk kimérve vagy válasszuk a megfelelő kiszerelést!
  5. Fogyasszuk el az ételt, mielőtt megromlik!

A felelős magatartás azért is fontos, mert az EU hulladék-keretirányelvének idei módosítása alapján 30%-kal kell mérsékelni a háztartásokban keletkező élelmiszerhulladékok mennyiségét a 2021-2023 közötti időszak átlagértékéhez képest. 

2022-ben az EU azon országai, amelyek lakosonként a legtöbb élelmiszer-hulladékot termelték, Ciprus, Dánia és Görögország voltak. A legkevesebb élelmiszer-hulladékot Spanyolország, Szlovénia, Horvátország és Magyarország termelte. Forrás: Európai parlament

A Nébih már várja a jelentkezőket a 2025-ös felmérésre, különös tekintettel a gyermekes családokra. Szeptember 29., az élelmiszerpazarlás elleni világnap jó alkalom arra, hogy mindenki átgondolja saját szokásait, és szállítjon egy fenntarthatóbb jövőhöz.

 

