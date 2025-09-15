Durva razzia volt a fesztiválokon, strandbüféknél, termelői piacokon: iszonyú sok ételt dobattak ki

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok idén nyáron országos akció keretében ellenőrizték a vendéglátóhelyeket, a fagylaltozóktól a strandbüfékig és fesztiváli árusokig – írja közleményében az NKFH. Mutatjuk az élelmiszer-ellenőrzés eredményeit.

Élelmiszer-ellenőrzés: strandbüfék, fesztiválok, fagyizók a célkeresztben.

Fotó: FG Trade Latin / Forrás: Getty Images

Egyes helyeken rágcsáló és romlott élelmiszer – így zajlott az országos élelmiszer-ellenőrzés

A vizsgálat során 33 egység működését korlátozták, és az ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. A nyári esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.

A leggyakoribb hiányosságok a higiéniai szabályok megszegése volt: szennyezett munkafelületek és hűtők, nem megfelelő kézmosási lehetőségek és mosogatási feltételek. Több egységben hiányoztak az allergén-információk, vagy nem tüntették fel a mesterséges színezékeket, illetve dolgozók dolgoztak érvényes egészségügyi igazolás nélkül. Egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak, az élelmiszereket azonnal kivonták, és az egységet bezárták.

A nyári fesztiválokon végzett vizsgálatok során szintén akadtak hiányosságok. Előfordult olyan egység, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni, ugyanakkor olyan rendezvény is akadt, ahol a hatóság példás tisztaságot, rendezettséget és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztalt.

Nébih a piacokon: több, mint száz kiló élelmiszert és tojást kellett kivonni

A Nébih szakemberei országosan 76 helyi termelői piacon is ellenőrzést tartottak. Az árusítók többsége nyilvántartásba vett kistermelő volt, és rendelkezett FELIR azonosítóval, az őstermelőként árusítókat pedig felszólították a kistermelői bejelentés pótlására. Az ellenőrzött piacokon a higiéniai feltételek biztosítottak voltak. Az árusoknál csupán kisebb hiányosságok merültek fel az élelmiszerek jelölése, a nyilvántartás vezetése és egyéb dokumentumok terén, amelyeket az érintettek határidőn belül pótoltak.