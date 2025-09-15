1 órája
Durva razzia volt a fesztiválokon, strandbüféknél, termelői piacokon: iszonyú sok ételt dobattak ki
Durva razzia a vendéglátóhelyeken: 37 millió forintos bírság és tonnaszámra kidobott élelmiszerek. Fesztivál-kaja, lángos lelőhelyek és a fagyizók, mint nyári slágerhelyek: idén sem teljesítettek jól az élelmiszer-ellenőrzés akciókon.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok idén nyáron országos akció keretében ellenőrizték a vendéglátóhelyeket, a fagylaltozóktól a strandbüfékig és fesztiváli árusokig – írja közleményében az NKFH. Mutatjuk az élelmiszer-ellenőrzés eredményeit.
Egyes helyeken rágcsáló és romlott élelmiszer – így zajlott az országos élelmiszer-ellenőrzés
A vizsgálat során 33 egység működését korlátozták, és az ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. A nyári esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot.
A leggyakoribb hiányosságok a higiéniai szabályok megszegése volt: szennyezett munkafelületek és hűtők, nem megfelelő kézmosási lehetőségek és mosogatási feltételek. Több egységben hiányoztak az allergén-információk, vagy nem tüntették fel a mesterséges színezékeket, illetve dolgozók dolgoztak érvényes egészségügyi igazolás nélkül. Egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak, az élelmiszereket azonnal kivonták, és az egységet bezárták.
A nyári fesztiválokon végzett vizsgálatok során szintén akadtak hiányosságok. Előfordult olyan egység, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni, ugyanakkor olyan rendezvény is akadt, ahol a hatóság példás tisztaságot, rendezettséget és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztalt.
Nébih a piacokon: több, mint száz kiló élelmiszert és tojást kellett kivonni
A Nébih szakemberei országosan 76 helyi termelői piacon is ellenőrzést tartottak. Az árusítók többsége nyilvántartásba vett kistermelő volt, és rendelkezett FELIR azonosítóval, az őstermelőként árusítókat pedig felszólították a kistermelői bejelentés pótlására. Az ellenőrzött piacokon a higiéniai feltételek biztosítottak voltak. Az árusoknál csupán kisebb hiányosságok merültek fel az élelmiszerek jelölése, a nyilvántartás vezetése és egyéb dokumentumok terén, amelyeket az érintettek határidőn belül pótoltak.
Egy vármegyében azonban két külön nyári helyszínen, egy vágott baromfit és tojást, illetve egy tejterméket árusító kistermelőnél súlyos szabálytalanságok miatt indult eljárás, és összesen több mint 130 kg élelmiszert és 300 db tojást kellett kivonni a forgalomból.
Összesen 356 terméket, 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból, 217 eljárás indult, a bírság összege meghaladta a 37 millió forintot. Az ellenőrzések célja kifejezetten az volt, hogy a vendégek biztonságban élvezhessék a nyarat, és hosszú távon emeljék a vendéglátóhelyek higiéniai színvonalát.