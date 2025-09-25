Ingyenesen hallgathat meg sztárelőadókat Egerszegen

Az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében indult útjára az Egészség Akadémia, írta Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester. A havi rendszerességű, ingyenes előadásokra egészségügyi, életmód és sport témákban hívnak előadókat. Aki nem volt szemfüles, a szeptemberiről már lemaradt: a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Prof. Dr. Purebl György pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója tartott előadást. A rendezvény kezdetén Balaicz Zoltán polgármester, az Egészséges Zalaegerszeg Program ötletgazdája és fővédnöke mondott köszöntőt.

Egészség Akadémia: Schwab Richárd és Zacher Gábor is jön Zalaegerszegre Forrás: MW

Az Egészség Akadémia további ingyenes programjai:

Október 8., szerda, 15:00 óra: Beszélgetés Dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus, kutatóorvossal az Art Moziban.

November 6., csütörtök, 17:00 óra: Dr. Lakatos Péter belgyógyász professzor előadása a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

December 3., szerda, 17:00 óra: Dr. Bánki György pszichiáter előadása a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Január 16., péntek, 17:00 óra: Dr. Zacher Gábor főorvos, mentőorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens lesz az ingyenes Egészség Akadémia előadója az Art Moziban

