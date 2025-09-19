Képernyő helyett kreativitás – a digitális egyensúly megteremtésében segíthet egy zalaszentgróti előadás

De vajon hogyan érhetjük el, hogy az okoseszközök ne tönkretegyék, hanem gazdagítsák a fiatalok életét? Erre keres választ egy jövő heti zalaszentgróti előadás.

Sipka Bence pszichológus, a digitális függőség szakértője hívja beszélgetésre az érdeklődő szülőket. Fotó: Sipka Bence hivatalos oldala



Útmutató a digitális kor szülőinek

Sipka Bence pszichológus, a digitális függőség szakértője lesz a vendég szeptember 23-án, kedden 17 órától a zalaszentgróti Turisztikai Irodában. A LifeTech Balance alapítója azt szeretné bebizonyítani az érdeklődő szülőknek, hogy könnyedén elkerülhetik családjukban a képernyőfüggőséget, sőt a digitális világot a gyermekek számára fejlesztő erővé alakíthatják. Sipka Bence TEDx színpadon és különböző magazinok hasábjain is bizonyította már, hogy közérthetően, gyakorlatiasan tud beszélni a legnehezebb szülői dilemmákról. A zalaszentgróti előadását is ennek jegyében állítja össze.

Pszichológus segít eligazodni az online világ útvesztőiben

A programon szó lesz arról, hogyan hat a digitális környezet a gyerekek mentális egészségére, miként teremthetünk egyensúlyt a képernyő és az offline élet között, és hogyan válhat a mesterséges intelligencia a fejlődés hasznos eszközévé. Az esemény végén kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik. Az előadás elsősorban szülőknek és pedagógusoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni a digitális kor kihívásait, és megtanulni, hogyan nevelhetnek lelkileg egészséges, kreatív és talpraesett gyerekeket a képernyők világában.

Kurzus a digitális függőség elkerüléséért

Sipka Bence előadásán mutatkozik be az a kurzus, amely a gyerekek digitális tudatosságának fejlesztésében kínál gyakorlati segítséget. Az AI kalandtábort elsősorban Zalaszentgrót környéki 12-14 éves fiataloknak szánják. A Mesterséges Intelligencia Kurzus olyan tíz alkalmas találkozást ígér, ahol nem az oktatáson, hanem az élményen lesz a hangsúly és a gyerekeket a kíváncsiságuk vezeti majd. A kalandtábor részleteit a kurzus mentorai ismertetik a keddi előadás keretében.

