1 órája
Képernyő helyett kreativitás – a digitális egyensúly megteremtésében segíthet egy zalaszentgróti előadás
„Gyermeked a telefonját nyomkodja, te pedig a jövője miatt aggódsz?” – a kérdés sok családban ismerősen hangzik. A digitális világ egyszerre áldás és kihívás: miközben segíthet a fejlődésben, könnyen beszippanthatja a fiatal korosztályt és kialakulhat digitális függőség.
De vajon hogyan érhetjük el, hogy az okoseszközök ne tönkretegyék, hanem gazdagítsák a fiatalok életét? Erre keres választ egy jövő heti zalaszentgróti előadás.
Útmutató a digitális kor szülőinek
Sipka Bence pszichológus, a digitális függőség szakértője lesz a vendég szeptember 23-án, kedden 17 órától a zalaszentgróti Turisztikai Irodában. A LifeTech Balance alapítója azt szeretné bebizonyítani az érdeklődő szülőknek, hogy könnyedén elkerülhetik családjukban a képernyőfüggőséget, sőt a digitális világot a gyermekek számára fejlesztő erővé alakíthatják. Sipka Bence TEDx színpadon és különböző magazinok hasábjain is bizonyította már, hogy közérthetően, gyakorlatiasan tud beszélni a legnehezebb szülői dilemmákról. A zalaszentgróti előadását is ennek jegyében állítja össze.
Pszichológus segít eligazodni az online világ útvesztőiben
A programon szó lesz arról, hogyan hat a digitális környezet a gyerekek mentális egészségére, miként teremthetünk egyensúlyt a képernyő és az offline élet között, és hogyan válhat a mesterséges intelligencia a fejlődés hasznos eszközévé. Az esemény végén kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik. Az előadás elsősorban szülőknek és pedagógusoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni a digitális kor kihívásait, és megtanulni, hogyan nevelhetnek lelkileg egészséges, kreatív és talpraesett gyerekeket a képernyők világában.
Kurzus a digitális függőség elkerüléséért
Sipka Bence előadásán mutatkozik be az a kurzus, amely a gyerekek digitális tudatosságának fejlesztésében kínál gyakorlati segítséget. Az AI kalandtábort elsősorban Zalaszentgrót környéki 12-14 éves fiataloknak szánják. A Mesterséges Intelligencia Kurzus olyan tíz alkalmas találkozást ígér, ahol nem az oktatáson, hanem az élményen lesz a hangsúly és a gyerekeket a kíváncsiságuk vezeti majd. A kalandtábor részleteit a kurzus mentorai ismertetik a keddi előadás keretében.