Élmények a strandon

1 órája

Ötcsillagos élmények Gyenesdiáson – újabb elismerés a Diási Játékstrandnak!

Újabb elismerés érkezett Gyenesdiásra: a Magyar Turisztikai Ügynökség ötcsillagos minősítéssel jutalmazta a település nagyobbik strandját. A Diási Játékstrand immár második alkalommal nyerte el a rangos címet, bizonyítva, hogy a Balaton partján nemcsak a víz, hanem a szolgáltatások minősége is elsőrangú.

Mészáros Annarózsa

A Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi auditálása alapján a Diási Játékstrand immár második alkalommal is elnyerte az ötcsillagos minősítést a „Magyarország Kincsei – Vízparti Strand” kategóriában! Ez a cím nem csupán egy rangos szakmai elismerés, hanem egy újabb visszaigazolás arra, hogy a gyenesdiási strandok évről évre a legmagasabb színvonalon várják a fürdőzőket.

A Diási Játékstrand immár második alkalommal nyerte el az ötcsillagos minősítést
A Diási Játékstrand immár második alkalommal nyerte el az ötcsillagos minősítést
Fotó: Mészáros Annarózsa

Ötcsillagos a Diási Játékstrand

Aki járt már itt, tudja: itt a nyár nem csupán a fürdésről szól. A gyerekeknek vidám játékbirodalom, a családoknak biztonság és kényelem, a természet szerelmeseinek pedig gondosan ápolt környezet kínál kikapcsolódást. A vendégek mosolya, a sok visszatérő látogató és a folyamatos fejlődés mind hozzájárul ahhoz, hogy Gyenesdiás neve egyet jelentsen a minőségi balatoni élménnyel.
A mostani díj azért is különleges, mert megmutatja: hosszú évek következetes munkája, a strandok folyamatos fejlesztése és a környezetvédelem iránti elköteleződés meghozza gyümölcsét.

A Diási Játékstrand immár második alkalommal nyerte el az ötcsillagos minősítést
Az oklevél
Forrás: Gyenesdiás Önkormányzata

Díjak és elismerések az elmúlt években

2025 – Diás: Ötcsillag minősítés | Gyenes: Ötcsillag minősítés

2024 – Diás: Balaton legjobb strandja | Gyenes: Zala Vármegye Önk. különdíja

2023 – Diás: Legtöbb pontszám + Zöld Fészek díj | Gyenes: Ötcsillag minősítés

2022 – Diás: Balaton legzöldebb strandja | Gyenes: Zöld Béka díj

2021 – Diás: Balaton legjobb strandja | Gyenes: Ötcsillag minősítés

2020 – Diás: Balaton legjobb strandja | Gyenes: Ötcsillag minősítés

2019 – Diás: Balaton családbarát strandja | Gyenes: Négycsillag minősítés

2018 – Diás: Balaton legjobb strandja (Kék Hullám Zászló minősítés)

2017 – Diás: Balaton családbarát strandja (Kék Hullám Zászló minősítés)

2016 – Diás: Balaton legzöldebb strandja (Balaton-felvidéki Nemzeti Park támogatásával)

2010–2015 – Diás: A Balaton legjobb strandja (balatontipp.hu online szavazás)

 

