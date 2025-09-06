59 perce
Ötcsillagos élmények Gyenesdiáson – újabb elismerés a Diási Játékstrandnak!
Újabb elismerés érkezett Gyenesdiásra: a Magyar Turisztikai Ügynökség ötcsillagos minősítéssel jutalmazta a település nagyobbik strandját. A Diási Játékstrand immár második alkalommal nyerte el a rangos címet, bizonyítva, hogy a Balaton partján nemcsak a víz, hanem a szolgáltatások minősége is elsőrangú.
A Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi auditálása alapján a Diási Játékstrand immár második alkalommal is elnyerte az ötcsillagos minősítést a „Magyarország Kincsei – Vízparti Strand” kategóriában! Ez a cím nem csupán egy rangos szakmai elismerés, hanem egy újabb visszaigazolás arra, hogy a gyenesdiási strandok évről évre a legmagasabb színvonalon várják a fürdőzőket.
Ötcsillagos a Diási Játékstrand
Aki járt már itt, tudja: itt a nyár nem csupán a fürdésről szól. A gyerekeknek vidám játékbirodalom, a családoknak biztonság és kényelem, a természet szerelmeseinek pedig gondosan ápolt környezet kínál kikapcsolódást. A vendégek mosolya, a sok visszatérő látogató és a folyamatos fejlődés mind hozzájárul ahhoz, hogy Gyenesdiás neve egyet jelentsen a minőségi balatoni élménnyel.
A mostani díj azért is különleges, mert megmutatja: hosszú évek következetes munkája, a strandok folyamatos fejlesztése és a környezetvédelem iránti elköteleződés meghozza gyümölcsét.
Díjak és elismerések az elmúlt években
2025 – Diás: Ötcsillag minősítés | Gyenes: Ötcsillag minősítés
2024 – Diás: Balaton legjobb strandja | Gyenes: Zala Vármegye Önk. különdíja
2023 – Diás: Legtöbb pontszám + Zöld Fészek díj | Gyenes: Ötcsillag minősítés
2022 – Diás: Balaton legzöldebb strandja | Gyenes: Zöld Béka díj
2021 – Diás: Balaton legjobb strandja | Gyenes: Ötcsillag minősítés
2020 – Diás: Balaton legjobb strandja | Gyenes: Ötcsillag minősítés
2019 – Diás: Balaton családbarát strandja | Gyenes: Négycsillag minősítés
2018 – Diás: Balaton legjobb strandja (Kék Hullám Zászló minősítés)
2017 – Diás: Balaton családbarát strandja (Kék Hullám Zászló minősítés)
2016 – Diás: Balaton legzöldebb strandja (Balaton-felvidéki Nemzeti Park támogatásával)
2010–2015 – Diás: A Balaton legjobb strandja (balatontipp.hu online szavazás)