Ötcsillagos élmények Gyenesdiáson – újabb elismerés a Diási Játékstrandnak!

A Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi auditálása alapján a Diási Játékstrand immár második alkalommal is elnyerte az ötcsillagos minősítést a „Magyarország Kincsei – Vízparti Strand” kategóriában! Ez a cím nem csupán egy rangos szakmai elismerés, hanem egy újabb visszaigazolás arra, hogy a gyenesdiási strandok évről évre a legmagasabb színvonalon várják a fürdőzőket.

Fotó: Mészáros Annarózsa

Ötcsillagos a Diási Játékstrand

Aki járt már itt, tudja: itt a nyár nem csupán a fürdésről szól. A gyerekeknek vidám játékbirodalom, a családoknak biztonság és kényelem, a természet szerelmeseinek pedig gondosan ápolt környezet kínál kikapcsolódást. A vendégek mosolya, a sok visszatérő látogató és a folyamatos fejlődés mind hozzájárul ahhoz, hogy Gyenesdiás neve egyet jelentsen a minőségi balatoni élménnyel.

A mostani díj azért is különleges, mert megmutatja: hosszú évek következetes munkája, a strandok folyamatos fejlesztése és a környezetvédelem iránti elköteleződés meghozza gyümölcsét.

Az oklevél

Forrás: Gyenesdiás Önkormányzata