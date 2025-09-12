1 órája
Figyelmeztet a háziorvos! Ezt a vitamint tényleg ne együk "nyakló nélkül"
Ősszel és télen különösen fontos odafigyelni a vitaminpótlásra. Ebbe beletartozik a D-vitamin szedése is. De hogyan érdemes adagolni ezt, és mekkora dózisban? Háziorvost kérdeztünk erről.
A D-vitamin szedése kapcsán kérdeztünk meg háziorvost
Ősszel és télen kiemelten fontos a D-vitamin szedése, mert a kevesebb napfény miatt csökken a szervezet D-vitamin-szintje, ami gyengítheti az immunrendszert és fáradtságot okozhat. A D-vitamin egy részét szervezetünk az elfogyasztott ételekből nyeri, illetve saját maga állítja elő napfény hatására. A D-vitamin pótlása étrend-kiegészítők szedésével javasolt, amelyeket zsírral együtt kell bevenni a jobb felszívódás érdekében. Azonban a túlzott bevitel veszélyes lehet, ezért javasolt orvos vagy gyógyszerész tanácsát kérni a D-vitamin adagolása kapcsán, vagy vérvizsgálattal ellenőriztetni a D-vitamin szintjét.
D-vitamin szedése ősszel és télen
Most arról kérdeztük dr. Szalay Tamás lenti háziorvost: hogyan javasolt a D-vitamin adagolása ősszel és télen, illetve miért van szüksége a szervezetnek erre a vitaminra?
– A D-vitamin napi ajánlott adagja 1000-2000 mikrogramm, ez az alapmennyiség – magyarázta dr. Szalay Tamás. – Csontritkulás esetén lehet magasabb dózisban is szedni. A D-vitamin szerepe a csontok és a fogak épségének a megőrzésében van, ez a kálcium és a foszfor felszívódását javítja, erősíti az immunrendszert, illetve az izmok és az idegek működését is pozitívan befolyásolja. Továbbá a szív- és érrendszer s a hangulat szabályozásban is részt vesz, javítja azt.
D-vitamin adagolása: kúraszerűen
A háziorvos felhívta a figyelmet, hogy mivel a D-vitamin zsírban oldódó, ezért „nyakló nélkül” nem lehet szedni, vagyis célszerű nem folyamatosan, hanem kúraszerűen alkalmazni: egy hónapig szedni, majd egy-két hetet kihagyni és újra szedni.
Hangsúlyozta, nyáron annak, akinek nincsen csontritkulása, nem is kell D-vitamint szednie.
D-vitamin túladagolás: lehetséges?
A D-vitamin túladagolása nagyon ritka, írja a webbeteg.hu, főleg ha a bevitt mennyiség napi szinten 4000 NE alatt marad. A legtöbb ember biztonsággal szedhet napi 1000–2000 NE mennyiséget hosszú távon, ez a felnőttekre meghatározott napi D-vitamin szükséglet, de a legbiztosabb, ha orvos határozza meg a pontos mennyiséget.
Véget ért a nyár, lassan búcsúzhatunk a meleg időtől, a napsütéstől és készülhetünk a télre. Egyrészt lelkiekben, hiszen a verőfényes napsütést felváltja a komor szürkeség, a korai sötétség, ami lelombozza a kedvünket, de ezzel együtt talán az egészségmegőrzés is egy kicsit jobban előtérbe kerül ilyenkor. Az őszi egészségmegőrzés kulcsa a változatos, meleg ételekkel gazdagított, tápanyagokban gazdag étrend, a vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsok pótlása, az elegendő folyadékbevitel. Emellett a rendszeres, de mértékletes mozgásól se feledkezzünk meg, a ha ehetjük, tartózkodjunk a szabadban. Ősszel és télen azért a D-vitamin bevitelének növelését se hanyagoljuk el, mivel a kevesebb napsütés miatt a szervezet D-vitamin termelése lecsökken. Hogy erre miért van szükség, arról mai lapszámunkban olvashatnak.