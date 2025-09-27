szeptember 27., szombat

Már kutatják

41 perce

Sokan szedik, mégsem tudják: ez a cukorgyógyszer B12-hiányt és depressziót is okozhat

A metformin az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyógyszer: több mint 100 millió páciens szedi világszerte, a cukorbetegség mellett prediabétesz, inzulinrezisztencia és policisztás ovárium szindróma kezelésére is. Azt azonban kevesen tudják, hogy a cukorgyógyszer hosszú távú szedése jelentős B12-vitamin hiányt és akár depressziót is okozhat.

Keszán-Dopita Tünde

Bár a hétköznapi terápiának minősülő cukorgyógyszer szedése ma már az elfogadott és jól bevált gyakorlat része, pár éve intenzíven kutatják, hogy egyes betegek miért számolnak be ugyanarról a tünetcsoportról.

B12-vitamin hiányában zsibbadás, bizsergés, reflexgyengülés, memória- vagy koncentrációs problémák, sőt hangulati zavarok, depresszió is kialakulhat. A metformin tartalmú cukorgyógyszer szedése ezt is okozhatja.
Fotó: Pezzetta  Umberto / Forrás:  Zalai Hírlap

Cukorgyógyszer a metformin?

A metformint elsősorban a vércukorszint szabályozására használják. Egyrészt lassítja, hogy a máj cukrot juttasson a vérbe, másrészt segíti, hogy a sejtek érzékenyebben reagáljanak az inzulinra, így hatékonyabban hasznosítsák a cukrot.

Prediabétesz esetén – vagyis amikor a vércukorszint már magas, de még nem érte el a cukorbetegség szintjét – a metformin akár egyharmaddal csökkentheti annak esélyét, hogy valódi diabétesz alakulhasson ki.

Ez a cukorgyógyszer tényleg az egyik leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartozik. Sok pozitív hatása ellenére azonban a közelmúltban több kutatás irányult arra, hogy a hosszú távú metformin-szedés egyik lehetséges következménye a B12-vitamin hiánya. A B12 nélkülözhetetlen az idegek egészségéhez, és hiányában zsibbadás, bizsergés, reflexgyengülés, memória- vagy koncentrációs problémák, sőt hangulati zavarok, depresszió is kialakulhat. A tünetek gyakran összetéveszthetők a cukorbetegség egyik szövődményével, a neuropátiával, így a valódi ok felismerése gyakran késlekedik. 

Mi az a B12-vitamin, nem elég, ha gyümölcsöt eszek?

A B12-vitamin (más néven kobalamin) egy vízben oldódó vitamin, amelyet elsősorban állati eredetű élelmiszerekből, például vörös húsból, baromfiból, kagylóból, tejből, tojásból és egyéb tejtermékekből, vagy B12-vitaminnal dúsított élelmiszerekből nyerhetünk. 

A B12-hiányt laborvizsgálattal lehet kimutatni, de az egyszerű vérszintmérés nem mindig ad teljes képet: lehet, hogy a vérben még normálisnak tűnik a szint, miközben a sejtek már hiányt szenvednek. A kutatások szerint a B12-pótlás sok esetben meg tudja állítani a hiány következményeit, és javíthatja a hangulatot, a koncentrációt és az idegi működést. Érdemes tehát a metformint szedő betegek B12-szintjét rendszeresen ellenőrizni.

Mindenekelőtt érdemes szem előtt tartani a szakemberek tanácsait, vagyis az orvosunk által javasolt gyógykezelést követni. Viszont a saját testünk tüneteire is fordítsunk figyelmet és vegyük észre, ha indokolatlanul zsibbadás, fáradtság, rossz, depresszív hangulat tör ránk. 

 

