41 perce
Így okozhat mérgezést a cukkini – Erre figyelj oda, mielőtt bármit is készítenél belőle
Sokoldalúan felhasználhatjuk a konyhában: ránthatjuk, grillezhetjük, tölthetjük, főzeléket vagy krémlevest főzhetünk belőle, sőt, sütemények alapja is lehet. Ez a cukkini, amelyről az a hír járja, hogy bizonyos esetekben súlyosan mérgező is lehet. Nem ússzuk meg egyszerű gyomorrontással.
Tény, hogy vannak mérgező növények, zöldségek és gyümölcsök, ugyanakkor a jó néhányukból kivont hatóanyagok kis mennyiségben gyógyszerek alapanyagát képezik. Az óvatosság mindazonáltal nem árt, mert a gyöngyvirágnak például minden része halálosan mérgező, valamelyiknek pedig csak bizonyos része veszélyes, például a rebarbarának a levele, a sárgabaracknak pedig a magja. A legtöbb halálos kimenetelű mérgezés okozója nem más, mint a gyilkos galóca, amelyből egy parányi is elég a tragédiához. De nézzük, hogyan is mérgezhet a tökfélék családjába tartozó cukkini, a nyár s az ősz kedvelt zöldsége.
Cukkini – miért okozhat ételmérgezést?
A cukkini mérgező voltáról szóló cikkek szerint a mérgezést a kukurbitacin nevű, természetes vegyület okozza, amely a tökfélék családjába tartozó növényekben található meg. Normális esetben a termesztett cukkini fajtákból ezeket az anyagokat kinemesítették, de bizonyos körülmények között újra megjelenhetnek. Ilyen a növényt érő környezeti stressz, a hosszan tartó hőség vagy a tápanyaghiány, amely a kukurbitacin fokozott termelődéséhez vezethet. A kereszteződés is veszélyt hordozhat magában. A házi kertben termesztett cukkini és a dísztök beporzása kereszteződést eredményezhet, emiatt nem javasolt egymás mellé ültetni.
Nem mindegyik tökféle ehető
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is felhívja a vásárlók figyelmét – különösen a Halloween időszaka felé közeledve –, hogy a tökfélék családjába tartozó fajok közül nem mindegyik ehető. A dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket, kukurbitacinokat tartalmaznak, emiatt emberi fogyasztásra alkalmatlanok. A kukurbitacinok rendkívül keserűek, hőrezisztensek, fogyasztásuk már kis mennyiségben (néhány falat vagy kiskanál) is komoly, kellemetlen tüneteket (gyomorgörcs, hányás, hasmenés, kiszáradás) okozhat.
Ha keserű, intő jel
A Nébih figyelmeztetéséből megkaptuk a választ, de csak a dísztökökre vonatkozóan. Vagyis a kukurbitacinok nagyon könnyen felismerhetőek keserű voltuk miatt. A mérgező cukkinit szinte mindig a keserű ízéről lehet felismerni, ami a magas kukurbitacin tartalmával függ össze. A főzés vagy sütés nem semlegesíti a méreganyagot. Ha valamely oknál fogva keserű lenne a cukkini, amit felhasználás előtt kóstolással megtapasztalhatunk, akkor legcélszerűbb kidobni. Mellesleg a keserű ízű uborkát sem fogyasztjuk el. Felesleges próbálkozni vele, mert nem segít rajta sem az ecet, sem a só.
Biztonságosabb bolti vetőmagból termeszteni
A kukurbitacin-mérgezés tünetei leginkább gyomorrontásra vagy ételmérgezésre hasonlítanak, és általában perceken vagy órákon belül jelentkeznek. A legtöbb esetben az érintettek néhány napon belül felépülnek, de ha a tünetek súlyosak, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Mindezt elkerülendő, azt is ajánlják, hogy bolti vetőmagokból neveljük a cukkinit, mert kinemesítették belőlük a mérgező anyagokat. A saját termesztésű, „fogott” magok ugyanis tartalmazhatnak kukurbitacint. Egy a fontos: ne együnk meg semmilyen zöldséget, ha íze vagy állaga nem a megszokott. Remek és változatos ételek készíthetőek a friss, egészséges zöldségekből, így a cukkiniból is.