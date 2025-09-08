1 órája
Csöde csodái - gyönyörű kis zalai falu sok vendéggel (galéria)
Miért is menne a ma embere ebbe a nyolcvan körüli lakosú kis faluba, amikor az elmúlt évtizedekben innét inkább elkötöztek az emberek - tettük fel a kérdést. Mégis, sokan látogatnak a zalai településre most is, amikor több falusi turizmussal foglalkozó szobakiadó arra panaszkodik, hogy megváltozott a vendégek igénye.
Jakuzzit keresnek, meg wifi elérhetőséget, kevésbé vonzza már őket a körülvevő táj. Mindezt igazolni látszik egy hirdetés is, amit egy turisztikai portálon olvastam: „Hat lány keres olyan egyedül álló falusi szállást, ahol nappal jakuzzizni lehet, van wifi és éjszakánként bulizhatunk!”
- Én is olvastam hasonlókat – támasztja alá a vendégek igényeinek változását az őriszentpéteri Göncz Katalin, aki társával, Kovács Zsolttal működteti Csödén a Sárkány bio Panziót. - A mi vendégeink elégedettek a birtok kínálatával – vezet körbe Kovács Zsolt. Szétnézünk a tágas portán, ahol a tizenkét szoba mellett jókora park terül el, fürdőmedencével, szalonnasütővel, tágas rendezvénypajtával, ahol akár száz főre is teríthetnek. Lehet állatokat simogatni, amit Rudi, a szamár, vagy Bogi kutyus, netán Mazsi a minnesotai törpemalac kifejezetten igényel. Az istállóban négy szelíd hátasló is alig várja, hogy valaki foglalkozzon velük…
- Ahogy számolom, az idén úgy 250 szálló vendégünk volt eddig. Márciusban nyitottunk, mert télen zárva vagyunk, de eddig folyamatos volt a foglalás. Télen rendbe tesszük azt, ami elromlott az év során, de ha nagyobb csoport kéri, felfűtjük a szobákat. Az idén olyan vendégünk nem volt, aki az elköszönéskor elégedetlen lett volna – összegzi Zsolt.
Somogyi Zoltán és felsége Győrből üdül itt, de többedszer voltak már a panzióban.
- Természet és vadfotózás a szenvedélyem. Ehhez nyugalom és szép erdős környezet kell, s ennél szebbet, mint ami itt körülvesz, kívánni sem lehet. Tegenap is láttunk egy szarvas rudlit, még egy, az agancsát illetően öt kilós bika is előjött az erdőből, ami látcsővel nagyon szép látvány volt, de fotózni este már nem lehetett. Persze, ahhoz, hogy sikert érjünk el, ismerni kell a természetet, a vadak mozgását, tulajdonságait és szerencse is kell hozzá. A közeli Keménfán van zalai kötődésünk, így bejártuk már a környéket, Salomvár „hegyeit” ami nagyon szép környezet a sok erdővel. Ami meg az ellátást illeti, nagyon jó, ezért is vagyunk itt már sokadszor – dicséri Zoltán a panziósokat.
-Tény, sokat kell dolgoznunk, mert külön személyzetre a konyhai dolgozókon kívül nem futja, – fűzi mindehhez Katalin.
Aki nem ismerné, Csöde az Őrségi Nemzeti Park és a Kerka tájegység határán fekszik tágas, erdős környezetben. Ide Vas vármegyén át vezet a közút, de egy jól járható, köves erdészeti úton el lehet jutni Kerkafalvára is, tehát, lehetőségeit tekintve Csöde nem zsákfalu. A kirándulók vonzásának egyik oka, erre vezet a Rockenbauer Pál feltárta Dél-Dunántúli Kéktúra útvonal, illetve a Via Sancti Martini, vagyis, a Szent Márton Gyalogos Vándorút. Ez utóbbi történelmi hagyaték, a környék ugyanis a Bánffyak birtoka volt. Az első írásos említés a kapornaki konvent 1342, május 13-án kelt oklevelében található, miszerint a „Chedefeuldy possession” birtokrész Lendvai Miklós királynéi lovászmester, zalai ispán tulajdonába került. Az egykori szomszéd falu, a már régen eltűnt Szentmárton templomának helyét, amit csödei elérhetőséggel jelölnek, mára Csöde öröksége, címerükben is Szent Márton a főalak.
1441-ben a Szentmárton kolostorból keltezte I. Ulászló király az egyik oklevelét. Pár évvel ezelőtt, gyönyörű fák alatt leltük meg a templom helyét hirdető táblát. Néhány tégladarabot még találtunk is az avarban, de igazi tömegvonzása már nincs a helynek…
Még mindig látogatják viszont egy tragikus történet emlékét, amely a Szent Márton templom közlében található. 1944, október 20-án éjszaka, egy angol, lángoló repülőgép itt zuhant le az erdőben. Mint később kiderült, a Balaton környékén kapott találatot. Sokan idejöttek a roncshoz, köztük a zalalövői levente, Balogh László is. A bombázó felrobbant, többen megsérültek, s az alig 17 éves fiú meghalt. A két angol pilóta maradványait a háború után hazavitték az angolok.
Nemrég rendezték az elszármazottak találkozóját a faluban, amelyre Horváth József polgármester meghívott minden olyan embert, aki tehet valamit Csödéért. A legtávolabbi résztvevő Gyuláról jött, s azt mondta hamarosan itt telepedik le, mert eddig síkságon élt, s elég volt belőle…
- Megszámoltam, 19 olyan ház van a faluban, ami már csak nyaraló, üresen álló ház három van, de nekik is ismerjük a tulajdonosát. Kevés már a faluban az őslakos. Szerencsére hazaköltözött a lányom, az unokám most megy bölcsödébe. A fiam is itt él, vadőr. Szóval a találkozóra meghívtam a helyi vállalkozókat és a nyaralótulajdonosokat, az itt üdülőket, hogy ápoljuk az ismeretséget, a barátságot, s tegyünk meg mindent Csödéért, hiszen sokan jönnek ide, egy-egy évben több mint ezren, mutassa nekik szép arcát a falunk. Készül a közösségi házunk, amit szeretnénk befejezni, s ezt kiadhatjuk rendezvények tartására, hiszen a 240 négyzetméterével sok mindenre alkalmas lehet – vélekedik a polgármester, akivel egy újonnan betelepült családhoz látogatunk, akik ráadásul vendégfogadásban is gondolkoznak.
Előzőleg, elárulunk Csöde ősi építkezéséről is néhány fontos tényt.
Alsó- és Felsőcsöde kialakulásnak az egykori birtok osztozkodások voltak az okai. Alsócsöde volt a régebbi, szeresen épített település (a szerek egymástól távol eső házcsoportok, melyeket mezők, rétek, patakokkal átszelt völgyek választanak el egymástól), jelentős, általában fából épített portákkal. Alsócsöde házainak elrendezése ma is romantikus, a völgyben folyó patak mind két oldalán találunk házakat a domboldalakon. A Göcseji Falumúzeumba 1966-ban innét vitték el, majd építették fel az egyik legszebb portát, a csödei kerített házat. Ez egy nagy udvart zár körbe „U” alakban lakórésszel, istállókkal, pajtával, elől egy jókora kapuval.
Solymos József és felsége, Ica, aki az idén, júniusban ment nyugdíjba óvoda pedagógiai asszisztensként, s mostanra végleg ide költözött. Férje, előzőleg három évig már itt dolgozott, s építette az egyedi portájukat. Ő az építőiparból jött, s miután megtalálták a csödei portájuk helyét, három év alatt három könnyűszerkezetes házat épített 2022-től 2025-ig. Ezek természetesen nem olyanok, mint amilyen a Skanzenbe került, modernek, s kétségtelenül új színfoltjai lettek Csödének.
- Előzőleg, több évig kerestük a családunk új otthonának helyet az Őrségben, a Balatonfelvidéken, mígnem bejöttünk ide és megtaláltuk ezt a telket, amit akkor még elöntött a gaz. Az egyik alkalmazottammal és a fiammal nekiláttunk kiirtani a dudvát, s miután végeztünk megmutatta, hogy milyen szép is itt. Egyébként gyáliak voltunk, megépítettük az első kis faházat, hogy legyen hol lakni, aztán nekiláttam a könnyűszerkezetes új otthon építésének. Ezt úgy képzelje el, hogy a házon az utolsó szög beveréséig mindent én végeztem el. A terveimet a szakemberek elfogadták, majd kivágattuk a fákat, amelyeket az itteni gatteron méretre vágtunk és beépítettem őket. Az egyik gerendát nem tudtam felemelni a helyére, ebben segítettek, de minden mással elbírtam. És, most már itt vagyunk mid a ketten! Az első kis házat már ki tudnánk adni, de a mellette lévő újabb, nagy ház csak jövőre készül el, aztán megpróbálunk vendégeket fogadni bennük – foglalja össze József az elmúlt három év megpróbáltatásainak történetét, majd beszélnek a további elképzeléseikről is.
- A legfontosabb, úgy érzem befogadtak bennünket. Mindenkivel jóban vagyunk, részt veszünk a faluközösség életében is. Persze, sok minden kell még, például terveznünk egy jakuzzit is, mert manapság a wifi mellé az is kell. Grillezési lehetőségünk már van, kialakítjuk a kertet is. A lényeg, itt vagyunk, s nagyon jó Csödén – mosolyognak egymásra az új épületük előtt.
Csöde - kis falu sok vendéggelFotók: Győrffy István