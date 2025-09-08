Csöde csodái - gyönyörű kis zalai falu sok vendéggel (galéria)

Jakuzzit keresnek, meg wifi elérhetőséget, kevésbé vonzza már őket a körülvevő táj. Mindezt igazolni látszik egy hirdetés is, amit egy turisztikai portálon olvastam: „Hat lány keres olyan egyedül álló falusi szállást, ahol nappal jakuzzizni lehet, van wifi és éjszakánként bulizhatunk!”

A Sárkány bio Panzió Csöde egyik vendéglátó helye Fotó: Győrffy István

- Én is olvastam hasonlókat – támasztja alá a vendégek igényeinek változását az őriszentpéteri Göncz Katalin, aki társával, Kovács Zsolttal működteti Csödén a Sárkány bio Panziót. - A mi vendégeink elégedettek a birtok kínálatával – vezet körbe Kovács Zsolt. Szétnézünk a tágas portán, ahol a tizenkét szoba mellett jókora park terül el, fürdőmedencével, szalonnasütővel, tágas rendezvénypajtával, ahol akár száz főre is teríthetnek. Lehet állatokat simogatni, amit Rudi, a szamár, vagy Bogi kutyus, netán Mazsi a minnesotai törpemalac kifejezetten igényel. Az istállóban négy szelíd hátasló is alig várja, hogy valaki foglalkozzon velük…

Göncz Katalin és társa, Kovács Zsolt, együtt üzemeltetik a panziót Fotó: Győrffy István

- Ahogy számolom, az idén úgy 250 szálló vendégünk volt eddig. Márciusban nyitottunk, mert télen zárva vagyunk, de eddig folyamatos volt a foglalás. Télen rendbe tesszük azt, ami elromlott az év során, de ha nagyobb csoport kéri, felfűtjük a szobákat. Az idén olyan vendégünk nem volt, aki az elköszönéskor elégedetlen lett volna – összegzi Zsolt.

A győri Somogyi Zoltán és felsége visszajáró vendégek Fotó: Győrffy István

Somogyi Zoltán és felsége Győrből üdül itt, de többedszer voltak már a panzióban.

- Természet és vadfotózás a szenvedélyem. Ehhez nyugalom és szép erdős környezet kell, s ennél szebbet, mint ami itt körülvesz, kívánni sem lehet. Tegenap is láttunk egy szarvas rudlit, még egy, az agancsát illetően öt kilós bika is előjött az erdőből, ami látcsővel nagyon szép látvány volt, de fotózni este már nem lehetett. Persze, ahhoz, hogy sikert érjünk el, ismerni kell a természetet, a vadak mozgását, tulajdonságait és szerencse is kell hozzá. A közeli Keménfán van zalai kötődésünk, így bejártuk már a környéket, Salomvár „hegyeit” ami nagyon szép környezet a sok erdővel. Ami meg az ellátást illeti, nagyon jó, ezért is vagyunk itt már sokadszor – dicséri Zoltán a panziósokat.