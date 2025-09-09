A csipkebogyó az egészség őre - itt terem Zalában (galéria)

A XIII. században (1260 körül) épült Szentpál temploma, amely most Bagod falurészéhez tartozik. A későromán stílusú körtemplomhoz vezető út mentén egymást érik a csipkebokrok. A Szent Pál tiszteletére emelt, s az elmúlt években gyönyörűen felújított templomhoz érdemes ellátogatni, s közben szedni a vadrózsa terméséből is, ami igazán hasznos növény. A vadrózsa bogyóját sok tájegységen más-más néven hívják, nevezik csipkének, csicskenyének, hecsedlinek, hecsének, vagy bicskének is. Érdemes szedni belőlük, mert a bogyók A-, B1-, B2-, és K-vitamint tartalmaznak, de a legfontosabb hatóanyaguk a természetes C-vitamin, amelyből tízszer annyi található bennük, mint a citromban. A csipkebogyó az első őszi fagyok idején érik be, tehát még senki sem késett le a gyűjtéséről. A csipkebogyó tápértéke akkor a legmagasabb, ha leszedése után azonnal felhasználják. Tea készítésénél a kocsánynál kell levágni a termést, félbevágás után el kell távolítani a magokat és a szőrös magbelet. A csipkebogyót gyógytea, gyümölcsbor, szörp, vagy lekvár, mártás, leves készítésére is használják. A hideg eljárással készített italok nagyon sok C-vitamint tartalmaznak, ezért a napi fogyasztásával a szervezet ellenálló képességét növelik.

Nézze meg képeinket a hasznos növényről: