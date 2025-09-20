2 órája
Édes szilva, citrom, netán vattacukor ízű szőlők? Ne csak a borról beszéljünk ősszel (galéria)
Gyerekkoromban a „szőlőbe járás” mindennapos volt, sűrűn éreztem az orromban a rézgálic szagát, és nyomokban a poros úton egyensúlyozó biciklik kosarain is láthatók voltak a jellegzetes kék pöttyök. Ma, a modern szőlőtermesztés fellegvárain kívül léteznek nagyüzemi szemmel aprónak tűnő csemegeszőlő ültetvények, ahol lelkes hobbi szőlőnemesítők metszenek, oltanak, hümmögnek a pöndörödő leveleken.
Az ősz sajátossága, hogy ilyenkor zajlanak a szüretek, a szőlőtőkék elveszítik éküket, a szőlőfürtöket, aztán már csak csorog a must. De már nem csak a borbarátok kedvelt gyümölcse a szőlő, hiszen egy „hobbi-szőlész-kör” alakult ki az évtizedek során, akik különleges csemegeszőlő fajtákat termesztenek, és csereberélnek. Az ország keleti felétől a legnyugatibb dombokig reneszánszát éli az ilyenfajta kertészkedés is.
Túl a borkészítésen: csemegeszőlő reneszánsz Magyarországon
Szentpéterúr külterületén járunk, „ahol a madár sem jár”, viszont itt teremtette meg saját paradicsomát Horváth Gábor. Pesti életét adta fel, hogy a gyümölcsök iránt érzett múlhatatlan szerelme egy saját ültetvény képében megvalósulhasson. A gyümölcsöket megszámlálhatatlan mennyiségben fogyasztotta mindig is, ezért nagy álma volt egy ilyen rejtekhely, ahol a munkának igazi gyümölcsét élvezheti.
Elmondhatjuk, hogy az ipari szőlőnemesítés Magyarországon kezd háttérbe vonulni. Korábban Pécsen, Kecskeméten, Keszthelyen nagyon sok nemesítő állomás volt, ma már visszaszorulóban van. Persze, itt a csemegeszőlőkről van szó leginkább.
Hobbi szőlészet: szakértelem és szenvedély a kertekben
Nem mindegy, hogy eladásra, vagy saját konyhára szeretnénk termelni. – Más az, amikor egy üzletben hatalmas szemű, csábító szőlőfürtöket raknak a pultra, és más, amikor itt megmutatom, hogy ugyan nem olyan sok terem, nem is biztosan olyan látványos, de fantasztikus ízű saját terméseim vannak. Közel húszezer ember foglalkozik ilyen hobbi termesztéssel, de mi nagyon elhivatottak vagyunk. Az olaszoktól, spanyoloktól érkező szőlők nagyüzemi termelésből származnak. A mi kisebb területen, de gonddal nevelt fajtáink is adnak hasonló ízélményt, ez egészen biztos!
Létezik egy igen különleges csemegeszőlő is, amelynek íze a vattacukrot idézi. A fajta Kaliforniából származik, több mint tíz év hagyományos nemesítésének eredménye, génmódosítás nélkül. Mag nélküli, roppanós, és a szállítást is jól bírja. Az édes, vaníliás-karamellás aromát természetes módon, az érés során kialakuló ízharmónia adja. Az első ültetvények 2011-ben teremtek, ma már Olaszországban is termesztik, onnan jut el hazánkba. Cotton Candy néven csak engedéllyel forgalmazható, egységes minőségben. – számolt be róla korábban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Vattacukor ízű szőlő: a Cotton Candy és a RATATOUILLE
– A vattacukor ízű szőlő, vagyis a Cotton Candy egy amerikai licenc által védett szőlőtípus, melyre 2030-ig tartó védelem érvényes. Hasonló ízek már persze jelen vannak a piacon és természetesen itt Zalában is – például a szintén vattacukor ízű 'RATATOUILLE' - mindjárt meg is mutatom. Itt van ez a hasonló szőlő: ugyan még nem teljesen érett, de az íze ilyesmi – mutatja Horváth Gábor. Megkóstolva, egy igazán különleges ízű, édes és ízes szőlő olvad szét a számban. – Csak óvatosan, mindegyikből csak egy szemet adok, mert mire a végére érünk, akkor sem lesz baj a cukorháztartással ám! Vigyázok erre a tőkére is, hiszen nem mindegy, hogy mennyi idős, mennyi terem rajta, mire érzékeny, milyen földben van és még sorolhatnám. Ez például egy kétéves itt, szóval még akár az íze is alakulhat.
Sétálva a patikarendben álló szőlőtőkék között, látom, hogy a szőlőfürtöket speciális hálóval védi a darazsaktól. – Igen, muszáj. Itt, ezekben a tartályokban édes levet tartok, mert idén különösen sok a darázs, sőt a lódarázs is. Egy kis ecet is megy bele, hogy a méhecskék kerüljék el a csapdát. Ráadásul mutatom: mindegyiknél szerepel egy-egy név, amin a „remélt” fajtája látható. Sajnos sokszor futok bele ugyanis hibás fajtajelölésekbe. Várom, csak várom azt az extra fajtát, és azt kell látnom, hogy egy teljesen más szőlő érik itt-ott.
Édes jutalom a családnak és barátoknak
– A magam részéről körülbelül öt éve kezdtem el, a nulláról… Néhány potyóka szilva volt ezen a külső területen. Most nagyjából 140-150 csemegeszőlő fajtám van, persze ezek nem ennyi tőkén, mert több fajta ráoltás van egy helyen.
A fajták beszerzése sokszor nem egyszerű, de megéri az élmény, amit később nyújt a termés. Elmondhatom – és erre nagyon büszke vagyok – hogy ez idei évben már meg tudtam kóstolni úgy 80 fajtámat… A cukor és a savtartalom játékából áll össze a szőlő íze. Ahogy érik a szőlő, úgy veszti a savat, és úgy erősödik a cukortartalom.Van egy „Cimus” (citrom-muskotály) nevű fajta: mikor elkezd érni, egyfajta citromos íz érződik, aztán később csak a muskotály marad.
Nem mindegy, hogy eladásra, vagy saját konyhára szeretnénk termelni. A magam részéről én elsősorban a családom és az ismerőseim számára szoktam ezeket az igazi csemegéket adni, ha netán többlet adódik, csak az kerül kívül a kertemen. Vannak serdülőfélben lévő gyümölcsfáim is, de nekik még kell azért pár év, mire igazán teremni fognak.
Darazsak, fitoplazma, öntözés, talajproblémák
Nem kell különösen erős meteorológiai tudással rendelkezni ahhoz, hogy belássuk: a nyári, aszályos időjárás Zalára is nagy hatással volt az elmúlt években. Én bizony öntözök! A tőkékhez csepegtető rendszert építettem ki, kúttal vettem a telket, és abból elég jó mennyiségű vizet tudok használni. Ami veszélyes: a Phytoplazma… 3-4 tőkét már kivágtam, amik gyanúsak voltak. Persze ebben az évben sok levél kunkorodott jobbra-balra a szárazság miatt. De jobb óvatosnak lenni…
Igazából a darazsakkal, a kötött földdel és a magnéziumhiánnyal küzdök jobban. Lombtrágyát és keserűsót használok, és folyamatosan tanulok. Nincs más út. Sokszor a legtöbb idő, mire beazonosítom, hogy milyen jeleket látok a növényen. Munka? Az van! Élmény? Megfizethetetlen!
Egészen beleszédültem a frenetikus kóstolásba ugyan (vagy a cukor elhomályosította a látásom), de egy dolog biztosan stimmel a gyerekkori emlékeim és a mostani szőlő bejárás között: a rend. A tőkék, amelyeket Gábor olyan nagy lelkesedéssel mutatott be, pont olyan kackiásan állnak és gondosan kapáltak, mint akkor.