Édes szilva, citrom, netán vattacukor ízű szőlők? Ne csak a borról beszéljünk ősszel (galéria)

Vattacukor ízű szőlő: a Cotton Candy és a RATATOUILLE

– A vattacukor ízű szőlő, vagyis a Cotton Candy egy amerikai licenc által védett szőlőtípus, melyre 2030-ig tartó védelem érvényes. Hasonló ízek már persze jelen vannak a piacon és természetesen itt Zalában is – például a szintén vattacukor ízű 'RATATOUILLE' - mindjárt meg is mutatom. Itt van ez a hasonló szőlő: ugyan még nem teljesen érett, de az íze ilyesmi – mutatja Horváth Gábor. Megkóstolva, egy igazán különleges ízű, édes és ízes szőlő olvad szét a számban. – Csak óvatosan, mindegyikből csak egy szemet adok, mert mire a végére érünk, akkor sem lesz baj a cukorháztartással ám! Vigyázok erre a tőkére is, hiszen nem mindegy, hogy mennyi idős, mennyi terem rajta, mire érzékeny, milyen földben van és még sorolhatnám. Ez például egy kétéves itt, szóval még akár az íze is alakulhat.

"Elmondhatom – és erre nagyon büszke vagyok –, hogy ez idei évben már megtudtam kóstolni úgy 80 szőlőfajtámat…"

Sétálva a patikarendben álló szőlőtőkék között, látom, hogy a szőlőfürtöket speciális hálóval védi a darazsaktól. – Igen, muszáj. Itt, ezekben a tartályokban édes levet tartok, mert idén különösen sok a darázs, sőt a lódarázs is. Egy kis ecet is megy bele, hogy a méhecskék kerüljék el a csapdát. Ráadásul mutatom: mindegyiknél szerepel egy-egy név, amin a „remélt” fajtája látható. Sajnos sokszor futok bele ugyanis hibás fajtajelölésekbe. Várom, csak várom azt az extra fajtát, és azt kell látnom, hogy egy teljesen más szőlő érik itt-ott.

Édes jutalom a családnak és barátoknak

– A magam részéről körülbelül öt éve kezdtem el, a nulláról… Néhány potyóka szilva volt ezen a külső területen. Most nagyjából 140-150 csemegeszőlő fajtám van, persze ezek nem ennyi tőkén, mert több fajta ráoltás van egy helyen.

A fajták beszerzése sokszor nem egyszerű, de megéri az élmény, amit később nyújt a termés. Elmondhatom – és erre nagyon büszke vagyok – hogy ez idei évben már meg tudtam kóstolni úgy 80 fajtámat… A cukor és a savtartalom játékából áll össze a szőlő íze. Ahogy érik a szőlő, úgy veszti a savat, és úgy erősödik a cukortartalom.Van egy „Cimus” (citrom-muskotály) nevű fajta: mikor elkezd érni, egyfajta citromos íz érződik, aztán később csak a muskotály marad.