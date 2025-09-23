szeptember 24., szerda

Most már jó kezekben

7 órája

Második esélyt kapott ez a tündéri kutyus – vízzel "öblítették ki" a csatornából

Címkék#vízsugár#csatorna#kölyökkutya#esély

Vízsugárral segítették ki a tűzoltók a csatornába beszorult és keservesen nyüszítő kiskutyát. Az öthetes jószág ezért kapta a Sugár nevet.

Zaol.hu

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán számolt be a kimentett kutya történetéről.

A csatorna, ahonnét gyengéd vízsugárral kimentették a kiskutyát    Forrás: katasztrófavédelmi főigazgatóság

Bejegyzésük szerint egy apró kölyökkutya esett a vízelvezető csatornába, ahonnan nem tudott egyedül kijutni. Járókelők figyeltek fel a sírására. A karcagi tűzoltók a helyszínre siettek, és egy gyöngéd vízsugárral kiterelték a cső fogságából a kétségbeesett állatot. A kutyust ezután megszárították, megnyugtatták. Már jó kezekben van, a Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány gondoskodik róla. Zalában is többször számoltunk be arról, hogy bajba jutott állatot mentettek a katasztrófavédelmi szervezet munkatársai. Vonyarcvashegyen például augusztus 13-án  őz szorult be egy kerítés rácsai közé, őt is a tűzoltók szabadították ki.  

 

 

