7 órája
Második esélyt kapott ez a tündéri kutyus – vízzel "öblítették ki" a csatornából
Vízsugárral segítették ki a tűzoltók a csatornába beszorult és keservesen nyüszítő kiskutyát. Az öthetes jószág ezért kapta a Sugár nevet.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán számolt be a kimentett kutya történetéről.
Bejegyzésük szerint egy apró kölyökkutya esett a vízelvezető csatornába, ahonnan nem tudott egyedül kijutni. Járókelők figyeltek fel a sírására. A karcagi tűzoltók a helyszínre siettek, és egy gyöngéd vízsugárral kiterelték a cső fogságából a kétségbeesett állatot. A kutyust ezután megszárították, megnyugtatták. Már jó kezekben van, a Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány gondoskodik róla. Zalában is többször számoltunk be arról, hogy bajba jutott állatot mentettek a katasztrófavédelmi szervezet munkatársai. Vonyarcvashegyen például augusztus 13-án őz szorult be egy kerítés rácsai közé, őt is a tűzoltók szabadították ki.
